Російські регіони під ударами безпілотників: у Московській області - закриті аеропорти, у Рязанській - горить НПЗ. ВIДЕО

У ніч на 23 травня українські безпілотники атакували низку регіонів Російської Федерації. Вибухи лунали у Московській, Тульській та Рязанській областях.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на російські телеграм-канали.

Московська область

Увечері 22 травня та пізніше вночі Москву та область масовано атакували безпілотники. Внаслідок чого були закриті низка аеропортів.

Близько першої ночі, мер російської столиці Сергій Собянін повідомив про збиття російською ППО шістьох безпілотників, що летіли на Москву.

За словами очевидців, вибухи було чути в московському районі Троїцьк і поселення Первомайське.

Згодом Собянін заявив, що російська ППО нібито збила 17 безпілотників. На місцях падіння уламків "працюють екстрені служби".

Тульська область

Близько 4 ранку 23 травня у Тульській області оголосили про відбій тривоги щодо атаки БпЛА. Зазначається, що надзвичайний режим тривав 53 години.

Губернатор Дмитро Міляєв заявив, що це була наймасованіша атака безпілотників на регіон за останній час. Над областю було знищено 37 ворожих БПЛА.

Жителі Тули повідомляють про вибухи над містом, працює ППО. У машин спрацьовує сигналізація, у небі видніються уламки збитих безпілотників.

Рязанська область

Офіційні повідомлення про атаку дронів на регіон наразі відсутні. Проте напередодні місцеві повідомили про роботу ППО поряд з нафтопереробним заводом у Рязані.



Сервіс Національного управління з аеронавтики і дослідження космічного простору (NASA), зафіксував пожежу на нафтопереробному заводі "Роснефти" в Рязані після удару дрона.





Рязанський нафтопереробний завод "Роснефти" входить до п'яти найбільших у Росії та постачає паливо, зокрема московський регіон.

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