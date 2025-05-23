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Новини Атака дронів на регіони РФ
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Уражено ПАТ "Енергія" у Липецькій області РФ, що виготовляє комплектуючі до КАБів і ракет, - Генштаб

Уражено ПАТ Енергія у Липецькій області РФ

Сили оборони України завдали удару по об'єкту ВПК Росії.

Про це повідомила пресслужба Генштабу ЗСУ, інформує Цензор.НЕТ.

Так, у ніч на 23 травня 2025 року підрозділи Сил спеціальних операцій ЗСУ, у взаємодії з іншими складовими Сил оборони, уразили ПАТ "Енергія", що у місті Єлець Липецької області.

Також читайте: Російські регіони під ударами безпілотників: у Московській області - закриті аеропорти, у Рязанській - горить НПЗ. ВIДЕО

"Підтверджено влучання в район цілі, зафіксовано серію вибухів. На території об’єкта виникла пожежа. Детальна інформація щодо наслідків ураження уточнюється", - йдеться в повідомленні.

ПАТ "Енергія" є одним із найбільших у Росії виробників хімічних джерел струму. Підприємство є єдиним виробником батарей для модулів планерування і корекції, що встановлюються на авіаційні бомби.

Також завод забезпечує виготовлення батарей для ОТРК "Іскандер-М", крилатих ракет морського базування та низки універсальних акумуляторів, що застосовуються в системах енергозабезпечення спеціальної техніки. Зупинка роботи ПАТ "Енергія" може залишити частину військової техніки та засобів ураження російських окупантів без критично важливих елементів живлення.

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Автор: 

Генштаб ЗС (6728) росія (65829) Удари по РФ (316)


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Топ коментарі
+8
По такому треба балістикою... І кілька ракет. А тут мало. Згоріла якась будівля...
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23.05.2025 14:49
+3
Війна таки справжня: Бахмута , Угледара, Мар'янки, Часового Яра, Торецька, Вовчанська вже не має від слова "зовсім".
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23.05.2025 15:03
+2
Бо війна в одні ворота
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23.05.2025 15:04
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По такому треба балістикою... І кілька ракет. А тут мало. Згоріла якась будівля...
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23.05.2025 14:49 Відповісти
Треба. Але маємо те, що маємо. В наявності тільки таке.
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23.05.2025 15:06 Відповісти
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23.05.2025 17:09 Відповісти
Цель поражена. Зачем тебе баллистика, воин? И что ты понимаешь вообще под словом "баллистика"?
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23.05.2025 17:03 Відповісти
Ішак кацапсяча твоя порода тупоголова іди **** на ***
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23.05.2025 23:01 Відповісти
Четвертий рік війни...Як би це була справжня війна, ніякої Липицької області вже би не мало бути,не то що якоїсь Енергії
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23.05.2025 14:57 Відповісти
Війна таки справжня: Бахмута , Угледара, Мар'янки, Часового Яра, Торецька, Вовчанська вже не має від слова "зовсім".
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23.05.2025 15:03 Відповісти
Бо війна в одні ворота
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23.05.2025 15:04 Відповісти
Звісно: у нас на складах лежать сотні тисяч крилатих ракет, пускові установки до них, в готовності два полка стратегічних бомбардувальників. Всі чекають наказ від Elen
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23.05.2025 16:36 Відповісти
То як ти воювати збираєшся,наловити доходяг,дати їм лопатки саперські і якось буде?Чому немає виробництва власної зброї? Де гроші поділи,мародери? В я тобі скажу де гроші-їх вкрали і вивезли назад за кордон такі персонажі,як Рєзніков.І жодної відповідальності.То може Трамп таки прав,а ?
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23.05.2025 23:11 Відповісти
Нічого там не зупиниться. Не той масштаб ураження.
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23.05.2025 15:05 Відповісти
Тактика комариних укусів ні до чого не приведе, крім безглуздої втрати ресурсів. Ось так треба бити московських вурдалак ( бомбардування Гамбурга в 1943 році):

Ночью 24-25 июля в 0:57 британская авиация начала бомбардировку, продолжавшуюся в течение 50 минут. В налёте участвовал 791 самолёт: 728 бомбардировщиков сбросили 2400 тонн бомб. Сначала самолёты сбрасывали фугасные бомбы, разрушавшие крыши домов, а затем - зажигательные. Благодаря использованию Window - (це смуги алюмінієвої фольги, що скидалися з літаків для нейтралізації німецьких радарів) потери британской авиации составили всего 12 самолётов. Днём бомбардировку продолжили американские бомбардировщики.

Третья атака состоялась утром 26 июля, ночью в 0:20 вследствие плохой погоды на город было сброшено всего 2 бомбы.

В ночь 27-28 июля в рейде на Гамбург участвовало 787 самолётов: 353 бомбардировщика «Ланкастер», 244 бомбардировщика «Галифакс», 116 бомбардировщиков «Стирлинг» и 74 бомбардировщика «Веллингтон».

29 июля Гамбург вновь был атакован более чем 700 бомбардировщиками. Последняя атака состоялась 3 августа, когда вылетело 740 бомбардировщиков, однако неблагоприятные погодные условия помешали большинству из них долететь до цели.

За период с 24 по 30 июля 1943 года Королевские ВВС совершили 2355 ночных вылетов, американские - 235. Было уничтожено 74 % всех городских строений, сильные повреждения получили доки и 4 главные судоверфи[1]. За всё время операции «Гоморра» погибло не менее 50 тысяч человек, 200 тысяч человек были ранены и обожжены, около миллиона человек стали бездомными. Более 3 тысяч самолётов сбросили около 9 тысяч тонн бомб, 250 тысяч зданий было разрушено[2]. До конца войны на Гамбург было совершено ещё 69 налётов.
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23.05.2025 15:09 Відповісти
Покажіть нам такі ж "правільниє" бомбардування України з боку русні.
Саме великих не прифронтових міст, до яких не долітають КАБи.
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23.05.2025 15:13 Відповісти
Та скільки заводно: Бахмут , Угледар, Мар'янка, Часовий Яр, Торецьк, Вовчанськ, яких вже не має від слова "зовсім" і які дуже подібні до Гамбурга на кінець літа 1943 року.
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23.05.2025 15:17 Відповісти
Чому в таких самих руїнах не лежать Київ, Одеса, Дніпро, Запоріжжя, на крайній випадок - Харків?
У русні не вистачає бомб та бортів для їх вільного скидання на міста?
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23.05.2025 15:20 Відповісти
Саме так. А ракетні обстріли -це ду-у-уже дорогий вид бомбардування. Тому русня стирає з лиця землі те, до чого можуть дотягнутися її закривавлені руки.
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23.05.2025 16:03 Відповісти
Тобто у русні, яка має величезний авіапарк, не вистачає бортів для подібних нальотів на міста, що далеко за лінією фронту, а ми, маючи крихту авіації, маємо робити нальоти на територію росії, яка і більша, і незрівнянно краще прикрита ППО та винищувачами.
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23.05.2025 16:23 Відповісти
Забудь про масивні (килимові) бомбардування літаками. Ніхто не стане ризикувати літакми, які коштують захмарні гроші, і для знищення яких є ракети ППО. Це вже в минулому. Тепер для цього є дрони, але нальоти дронів повинні бути масивні , ну, мінімум, три тисячі дронів за один раз, коли б мова йшла, наприклад, про Москву. Це перевантажило б ППО і були б результати. А так результат: плюс-мінус нуль, статистична похибка.
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23.05.2025 16:50 Відповісти
Знову повертаємось до русні.
Вона має ішакєди. Кожного дня по 200 штук. БЧ вже 90 кг.
Це 18 тон вибухівки. Щодня. Це якщо не зіб'ють нічого. А збивають десь відсотків 30. Тобто, десь 13 тонн на добу. І це при їх недоторканих заводах, постачанні з Ірану, допомозі Китаю.
Навіть якщо буде вдвічі більше. Нехай 30 тонн на добу.
На Гамбург вивалили 2400 тонн. За добу. 2400/30=80 діб на один Гамбург для України. Майже три місяці.
Це росія. З її можливостями.
Вони вже три роки ішакєди роблять. Більше 250 штук (і то після паузи) вони ще не запускали.
При всіх ресурсах і політичній волі, ішакєди досі не перетворили жоден з обласних центрів на руїни Гамбургу.
А ви хочете, щоб ми з ними подібне зробили.
Серйозно?
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23.05.2025 16:57 Відповісти
"Герань -1" ("Шахед 131") БЧ- 15 кг. "Шахед 136"- БЧ-50 кг. Звідки 90 кг? БПЛА- точна зброя і не потребують килимових бомбардувань, як це було з літаками, де точність була вкрай незадовільна. Тому брали кількістю. Тепер точність БПЛА незрівнянно вище, а головна проблема- пробитися крізь ППО. Для цього потрібно запускати тисячі БПЛА, з різних напрямків, частина з яких може бути дешевими приманками, щоб перезавантажити ППО ворога. Що , власне , і робиться. Але кількість БПЛА катастрофічно недостатня
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23.05.2025 19:27 Відповісти
Русня досі, при їх можливостях, не робить дійсно масові нальоти, щоб половина Запоріжжя у вогні була, як Дрезден.
Як ми можемо перевершити росію індустріально? Європа не збирається нам в цьому допомагати.
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26.05.2025 08:34 Відповісти
Не підкажеш - де у нас "завалялися" 700 "Галіфаксів", з "Ланкастерами", "Ліберейторами" і "Бостонами", з "літаючими фортецями"? Я не пам"ятаю, у якому складі вони у нас валяються, без діла...
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23.05.2025 15:35 Відповісти
Це все в минулому. Тепер масовані нальоти бомбардувальників можуть замінити такі ж масовані нальоти дронів. Чи ракет, але ракетами- це занадто дорого- не всяка економіка потягне. В будь-якому випадку, тактика комариних укусів -це ні про що.
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23.05.2025 16:07 Відповісти
Це вже діло
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23.05.2025 15:09 Відповісти
 
 