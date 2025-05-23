Уражено ПАТ "Енергія" у Липецькій області РФ, що виготовляє комплектуючі до КАБів і ракет, - Генштаб

Сили оборони України завдали удару по об'єкту ВПК Росії.

Про це повідомила пресслужба Генштабу ЗСУ, інформує Цензор.НЕТ.

Так, у ніч на 23 травня 2025 року підрозділи Сил спеціальних операцій ЗСУ, у взаємодії з іншими складовими Сил оборони, уразили ПАТ "Енергія", що у місті Єлець Липецької області.

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"Підтверджено влучання в район цілі, зафіксовано серію вибухів. На території об’єкта виникла пожежа. Детальна інформація щодо наслідків ураження уточнюється", - йдеться в повідомленні.

ПАТ "Енергія" є одним із найбільших у Росії виробників хімічних джерел струму. Підприємство є єдиним виробником батарей для модулів планерування і корекції, що встановлюються на авіаційні бомби.

Також завод забезпечує виготовлення батарей для ОТРК "Іскандер-М", крилатих ракет морського базування та низки універсальних акумуляторів, що застосовуються в системах енергозабезпечення спеціальної техніки. Зупинка роботи ПАТ "Енергія" може залишити частину військової техніки та засобів ураження російських окупантів без критично важливих елементів живлення.

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