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Новости Атака дронов на регионы РФ
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Ночью в российском Ельце прогремели взрывы: россияне заявили об атаке на предприятия. ФОТО

Ночью 24 мая в Ельце Липецкой области снова прогремели взрывы. Местные жители заявили об атаке беспилотников на промышленную зону города.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на российские СМИ.

По словам губернатора области Игоря Артамонова, падение обломков зафиксировано в промышленной зоне Ельца. При этом местные жители заявляют о пожаре на заводе "Энергия".

В Ельце снова раздаются взрывы - реакция местных жителей

В небе над Ельцом кружили вертолеты.

Напомним, накануне 23 мая беспилотники атаковали завод ПАО "Энергия" в городе Елец в Липецкой области России, который производит аккумуляторы для БпЛА.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Поражено ПАО "Энергия" в Липецкой области РФ, изготавливающее комплектующие к КАБам и ракетам, - Генштаб

Автор: 

беспилотник (3727) Удары по РФ (315)


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Топ комментарии
+4
"Повторяли"? Кацапи таке *******... Наші вирішили "Сделать им приятное...".
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24.05.2025 07:31
+3
ета апять висакатониє українські асколкі...
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24.05.2025 07:30
+3
мабуть добивають "Єнергію". Правда там через паркан є ще досить великий завод "Прожекторниє углі" який виробляє єлектрографітні та металографітні щітки для електродвигунів. Ну і трохи далі ще завод тракторних гідроагрегатів, але е навряд чи могло бути достойною ціллю.
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24.05.2025 08:33
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ета апять висакатониє українські асколкі...
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24.05.2025 07:30 Ответить
"Повторяли"? Кацапи таке *******... Наші вирішили "Сделать им приятное...".
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24.05.2025 07:31 Ответить
мабуть добивають "Єнергію". Правда там через паркан є ще досить великий завод "Прожекторниє углі" який виробляє єлектрографітні та металографітні щітки для електродвигунів. Ну і трохи далі ще завод тракторних гідроагрегатів, але е навряд чи могло бути достойною ціллю.
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24.05.2025 08:33 Ответить
У шахед має свинцево-кислотний акку для стартерного запуска двигуна?
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24.05.2025 07:39 Ответить
В деяких екземплярах зустрічаються.
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24.05.2025 07:59 Ответить
останній рік перестали встановлювати штатний стартер для зниження собівартості. Але не відбиваю як вони його заводять.
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24.05.2025 08:24 Ответить
Я бачив,як мотики заводять херней переносною типу великого дрелю.Шахед напевно таким же крутять
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24.05.2025 08:43 Ответить
мабуть так. Про "вдосконалення" десь прочитав минулого року, можливо на DE. І там ще щось зняли, чи то маховик, чи щось інше, вже не пам'ятаю.
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24.05.2025 08:55 Ответить
Заводять "з толкача".
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24.05.2025 09:34 Ответить
у Єльці Липецької області знову пролунали вибухи


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24.05.2025 07:50 Ответить
Єльцин в гробу перевертается!
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24.05.2025 08:33 Ответить
Ми б'ємо по росіі лише у відповідь?
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24.05.2025 08:48 Ответить
Миж цивілізовані дотримуємося правил ведення війни хоч у війні нема правил і переможця не судять як можна перемогти ворога не знищивши потенціал людський енергетику підприємства тільки або повне знищення або капітуляція третього не має або ти або тебе
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24.05.2025 08:58 Ответить
Щось типу міри самооборони - чи маю я право вбити того, хто хоче вбити мене?...
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24.05.2025 09:05 Ответить
 
 