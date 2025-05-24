Ночью в российском Ельце прогремели взрывы: россияне заявили об атаке на предприятия. ФОТО

Ночью 24 мая в Ельце Липецкой области снова прогремели взрывы. Местные жители заявили об атаке беспилотников на промышленную зону города.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на российские СМИ.

По словам губернатора области Игоря Артамонова, падение обломков зафиксировано в промышленной зоне Ельца. При этом местные жители заявляют о пожаре на заводе "Энергия".

В небе над Ельцом кружили вертолеты.

Напомним, накануне 23 мая беспилотники атаковали завод ПАО "Энергия" в городе Елец в Липецкой области России, который производит аккумуляторы для БпЛА.

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