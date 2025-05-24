Вночі у російському Єльці пролунали вибухи: росіяни заявили про атаку на підприємства. ФОТО

Вночі 24 травня у Єльці Липецької області знову пролунали вибухи. Місцеві мешканці заявили про атаку безпілотників на промислову зону міста.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на російські ЗМІ.

За словами губернатора області Ігоря Артамонова, падіння уламків зафіксовано у промисловій зоні Єльця. При цьому місцеві мешканці заявляють про пожежу на заводу "Енергія".

У небі над Єльцем кружляли вертольоти.

Нагадаємо, напередодні 23 травня безпілотники атакували завод ПАТ "Енергія" у місті Єлець у Липецькій області Росії, який виробляє акумулятори для БпЛА.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Уражено ПАТ "Енергія" у Липецькій області РФ, що виготовляє комплектуючі до КАБів і ракет, - Генштаб