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Новини Атака дронів на регіони РФ
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Вночі у російському Єльці пролунали вибухи: росіяни заявили про атаку на підприємства. ФОТО

Вночі 24 травня у Єльці Липецької області знову пролунали вибухи. Місцеві мешканці заявили про атаку безпілотників на промислову зону міста.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на російські ЗМІ.

За словами губернатора області Ігоря Артамонова, падіння уламків зафіксовано у промисловій зоні Єльця. При цьому місцеві мешканці заявляють про пожежу на заводу "Енергія".

У Єльці знову лунають вибухи - реакція місцевих

У небі над Єльцем кружляли вертольоти.

Нагадаємо, напередодні 23 травня безпілотники атакували завод ПАТ "Енергія" у місті Єлець у Липецькій області Росії, який виробляє акумулятори для БпЛА.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Уражено ПАТ "Енергія" у Липецькій області РФ, що виготовляє комплектуючі до КАБів і ракет, - Генштаб

Автор: 

безпілотник (4293) Удари по РФ (317)


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Топ коментарі
+4
"Повторяли"? Кацапи таке *******... Наші вирішили "Сделать им приятное...".
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24.05.2025 07:31
+3
ета апять висакатониє українські асколкі...
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24.05.2025 07:30
+3
мабуть добивають "Єнергію". Правда там через паркан є ще досить великий завод "Прожекторниє углі" який виробляє єлектрографітні та металографітні щітки для електродвигунів. Ну і трохи далі ще завод тракторних гідроагрегатів, але е навряд чи могло бути достойною ціллю.
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24.05.2025 08:33
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ета апять висакатониє українські асколкі...
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24.05.2025 07:30 Відповісти
"Повторяли"? Кацапи таке *******... Наші вирішили "Сделать им приятное...".
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24.05.2025 07:31 Відповісти
мабуть добивають "Єнергію". Правда там через паркан є ще досить великий завод "Прожекторниє углі" який виробляє єлектрографітні та металографітні щітки для електродвигунів. Ну і трохи далі ще завод тракторних гідроагрегатів, але е навряд чи могло бути достойною ціллю.
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24.05.2025 08:33 Відповісти
У шахед має свинцево-кислотний акку для стартерного запуска двигуна?
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24.05.2025 07:39 Відповісти
В деяких екземплярах зустрічаються.
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24.05.2025 07:59 Відповісти
останній рік перестали встановлювати штатний стартер для зниження собівартості. Але не відбиваю як вони його заводять.
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24.05.2025 08:24 Відповісти
Я бачив,як мотики заводять херней переносною типу великого дрелю.Шахед напевно таким же крутять
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24.05.2025 08:43 Відповісти
мабуть так. Про "вдосконалення" десь прочитав минулого року, можливо на DE. І там ще щось зняли, чи то маховик, чи щось інше, вже не пам'ятаю.
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24.05.2025 08:55 Відповісти
Заводять "з толкача".
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24.05.2025 09:34 Відповісти
у Єльці Липецької області знову пролунали вибухи


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24.05.2025 07:50 Відповісти
Єльцин в гробу перевертается!
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24.05.2025 08:33 Відповісти
Ми б'ємо по росіі лише у відповідь?
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24.05.2025 08:48 Відповісти
Миж цивілізовані дотримуємося правил ведення війни хоч у війні нема правил і переможця не судять як можна перемогти ворога не знищивши потенціал людський енергетику підприємства тільки або повне знищення або капітуляція третього не має або ти або тебе
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24.05.2025 08:58 Відповісти
Щось типу міри самооборони - чи маю я право вбити того, хто хоче вбити мене?...
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24.05.2025 09:05 Відповісти
 
 