Вночі у російському Єльці пролунали вибухи: росіяни заявили про атаку на підприємства. ФОТО
Вночі 24 травня у Єльці Липецької області знову пролунали вибухи. Місцеві мешканці заявили про атаку безпілотників на промислову зону міста.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на російські ЗМІ.
За словами губернатора області Ігоря Артамонова, падіння уламків зафіксовано у промисловій зоні Єльця. При цьому місцеві мешканці заявляють про пожежу на заводу "Енергія".
У небі над Єльцем кружляли вертольоти.
Нагадаємо, напередодні 23 травня безпілотники атакували завод ПАТ "Енергія" у місті Єлець у Липецькій області Росії, який виробляє акумулятори для БпЛА.
Топ коментарі
+4 Яр Холодний
показати весь коментар24.05.2025 07:31 Посилання
+3 Александр Чуднивец #474549
показати весь коментар24.05.2025 07:30 Посилання
+3 Urs
показати весь коментар24.05.2025 08:33 Посилання
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Александр Чуднивец #474549
показати весь коментар24.05.2025 07:30 Відповісти Мені подобається 3 Посилання
Яр Холодний
показати весь коментар24.05.2025 07:31 Відповісти Мені подобається 4 Посилання
Urs
показати весь коментар24.05.2025 08:33 Відповісти Мені подобається 3 Посилання
Marat Davydov #551010
показати весь коментар24.05.2025 07:39 Відповісти Мені подобається 0 Посилання
Николай Николаевич #334532
показати весь коментар24.05.2025 07:59 Відповісти Мені подобається 0 Посилання
Urs
показати весь коментар24.05.2025 08:24 Відповісти Мені подобається 0 Посилання
Prof #608516
показати весь коментар24.05.2025 08:43 Відповісти Мені подобається 0 Посилання
Urs
показати весь коментар24.05.2025 08:55 Відповісти Мені подобається 0 Посилання
Oxa Ogel
показати весь коментар24.05.2025 09:34 Відповісти Мені подобається 0 Посилання
Алекс Скела
показати весь коментар24.05.2025 07:50 Відповісти Мені подобається 1 Посилання
Dmitriy Prudko
показати весь коментар24.05.2025 08:33 Відповісти Мені подобається 2 Посилання
віктор федорович #394174
показати весь коментар24.05.2025 08:48 Відповісти Мені подобається 1 Посилання
Sergej
показати весь коментар24.05.2025 08:58 Відповісти Мені подобається 2 Посилання
✘
віктор федорович #394174
показати весь коментар24.05.2025 09:05 Відповісти Мені подобається 0 Посилання
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль