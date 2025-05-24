В России заявили о сбивании якобы 94 беспилотников
Министерство обороны РФ заявило, что в ночь на 24 мая противовоздушная оборона якобы сбила 94 украинских беспилотника.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщили российские СМИ.
По данным российского оборонного ведомства, 64 беспилотника якобы сбили над Белгородщиной, 24 - над Брянщиной, по два - над Курской и Липецкой областями, и по одному над Воронежской и Тульской областями.
Напомним, ночью жители Ельца Липецкой области сообщили о взрывах над городом. По предварительной информации, под атакой оказалась промзона города.
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Isolda Peres
показать весь комментарий24.05.2025 10:00 Ответить Мне нравится 0 Ссылка
Марина Нєчаєва #561431
показать весь комментарий24.05.2025 10:09 Ответить Мне нравится 0 Ссылка
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