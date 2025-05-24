РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
10739 посетителей онлайн
Новости Атака дронов на регионы РФ
592 2

В России заявили о сбивании якобы 94 беспилотников

Украина создала тяжелый дрон-камикадзе с дальностью более 1000 км

Министерство обороны РФ заявило, что в ночь на 24 мая противовоздушная оборона якобы сбила 94 украинских беспилотника.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщили российские СМИ.

По данным российского оборонного ведомства, 64 беспилотника якобы сбили над Белгородщиной, 24 - над Брянщиной, по два - над Курской и Липецкой областями, и по одному над Воронежской и Тульской областями.

Напомним, ночью жители Ельца Липецкой области сообщили о взрывах над городом. По предварительной информации, под атакой оказалась промзона города.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Поражено ПАО "Энергия" в Липецкой области РФ, производящее комплектующие к КАБам и ракетам, - Генштаб

Автор: 

беспилотник (3727) Минобороны рф (937) Удары по РФ (315)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Telegram
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Дивина якась, дрони летять і жодна істота немитої не постраждала, як це?
показать весь комментарий
24.05.2025 10:00 Ответить
Бо таке дивне ппо у русні)) не парьтесь.
показать весь комментарий
24.05.2025 10:09 Ответить
 
 