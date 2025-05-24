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Новини Атака дронів на регіони РФ
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У Росії заявили про збиття нібито 94 безпілотників

Україна створила важкий дрон-камікадзе з дальністю понад 1000 км

Міністерство оборони РФ заявило, що в ніч проти 24 травня протиповітряна оборона начебто збила 94 українські безпілотники.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомили російські ЗМІ.

За даними російського оборонного відомства, 64 безпілотники начебто збили над Білгородщиною, 24 — над Брянщиною, по два — над Курською та Липецькою областями, і по одному над Воронезькою та Тульською областями.

Нагадаємо,  вночі мешканці Єльця Липецької області повідомили про вибухи над містом. За попередньою інформацією, під атакою опинилася промзона міста.

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Автор: 

безпілотник (4293) Міноборони рф (714) Удари по РФ (317)


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Дивина якась, дрони летять і жодна істота немитої не постраждала, як це?
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24.05.2025 10:00 Відповісти
Бо таке дивне ппо у русні)) не парьтесь.
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24.05.2025 10:09 Відповісти
 
 