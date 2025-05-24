У Росії заявили про збиття нібито 94 безпілотників
Міністерство оборони РФ заявило, що в ніч проти 24 травня протиповітряна оборона начебто збила 94 українські безпілотники.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомили російські ЗМІ.
За даними російського оборонного відомства, 64 безпілотники начебто збили над Білгородщиною, 24 — над Брянщиною, по два — над Курською та Липецькою областями, і по одному над Воронезькою та Тульською областями.
Нагадаємо, вночі мешканці Єльця Липецької області повідомили про вибухи над містом. За попередньою інформацією, під атакою опинилася промзона міста.
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Isolda Peres
показати весь коментар24.05.2025 10:00 Відповісти Мені подобається 0 Посилання
Марина Нєчаєва #561431
показати весь коментар24.05.2025 10:09 Відповісти Мені подобається 0 Посилання
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