У Росії заявили про атаку на підприємство в Тульській області: пошкоджено газопровід

Російська влада запевняє, що підприємство атаковано в Новомосковську Тульської області, пошкоджено трубопровід із природним газом, 3 особи нібито постраждали.

Про це повідомив губернатор російського регіону Дмитро Міляєв, інформує Цензор.НЕТ.

За його словами, сили ППО РФ відбивали повітряну атаку із застосуванням БпЛА.

"На одному з підприємств у Новомосковську пошкоджено трубопровід із природним газом, загорання ліквідовано. Оперативні служби працюють на місці. Інформація уточнюється. Постраждали троє людей, двоє з яких госпіталізовані, одному потерпілому медичну допомогу надано на місці", - переконує російський чиновник.

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"У Кимівському районі під час падіння уламків безпілотника пошкоджено кілька приватних домоволодінь. Потерпілих немає", - додав Міляєв.

Також Цензор.НЕТ повідомляв, що вночі 24 травня у Єльці Липецької області знову пролунали вибухи. Місцеві мешканці заявили про атаку безпілотників на промислову зону міста. Загалом у Міноборони РФ заявили про збиття нібито 94 безпілотників.