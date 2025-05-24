У Росії заявили про атаку на підприємство в Тульській області: пошкоджено газопровід
Російська влада запевняє, що підприємство атаковано в Новомосковську Тульської області, пошкоджено трубопровід із природним газом, 3 особи нібито постраждали.
Про це повідомив губернатор російського регіону Дмитро Міляєв, інформує Цензор.НЕТ.
За його словами, сили ППО РФ відбивали повітряну атаку із застосуванням БпЛА.
"На одному з підприємств у Новомосковську пошкоджено трубопровід із природним газом, загорання ліквідовано. Оперативні служби працюють на місці. Інформація уточнюється. Постраждали троє людей, двоє з яких госпіталізовані, одному потерпілому медичну допомогу надано на місці", - переконує російський чиновник.
"У Кимівському районі під час падіння уламків безпілотника пошкоджено кілька приватних домоволодінь. Потерпілих немає", - додав Міляєв.
Також Цензор.НЕТ повідомляв, що вночі 24 травня у Єльці Липецької області знову пролунали вибухи. Місцеві мешканці заявили про атаку безпілотників на промислову зону міста. Загалом у Міноборони РФ заявили про збиття нібито 94 безпілотників.
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