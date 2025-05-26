Дроны атаковали Елабугу в Татарстане: под ударом завод, производящий "шахеды". ВИДЕО

С вечера 25 мая неизвестные беспилотники атаковали Елабугу в Татарстане. Местные жители сообщили о многочисленных взрывах.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на российские телеграм-каналы.

Отмечается, что взрывы прогремели вблизи завода, который производит беспилотники типа "Шахед". Также предприятие производит разведывательные дроны "Альбатрос".

Сам город расположен в около 1200 километрах от границы с Украиной.

Серия взрывов в небе началась примерно в 22:40. До этого уже закрыли аэропорт в Нижнекамске, который не принимает и не отправляет самолеты.

Также в сети распространили кадры из Елабуги этой ночью. На видео слышно работу сил противовоздушной обороны, взрывы, а также видны вспышки в небе и пролеты беспилотников.

Что известно о заводе, который был атакован

Завод дронов в Елабуге (Татарстан) - российский военный завод, построенный в 2023 году в особой экономической зоне "Алабуга" для широкомасштабного производства российской версии иранского БПЛА "Shahed 136" под названием "Герань-2" для использования в российском вторжении в Украину.

В феврале 2023 года издание The Wall Street Journal сообщило, что в особой экономической зоне "Алабуга" в Елабуге строят завод по выпуску дронов по иранской технологии - производительностью 6 тысяч штук в год. Издание сообщило, что на заводе будут выпускать усовершенствованную модель дрона "Shahed 136" с новым двигателем.

2 апреля 2024 года в 5:45 утра по московскому времени неизвестные дроны нанесли удар по предполагаемому местоположению завода. В сеть попали кадры прилета неизвестного БпЛА по корпусу общежития Политеха "Алабуга". Появилась информация о попадании по непосредственно цехам завода,После удара представители МЭЗ "Алабуга" подтвердили удары в своем телеграм-канале.

Статья Wall Street Journal, спутниковые снимки и удар украинскими БПЛА косвенно подтверждают расположение завода по производству военных дронов в этой местности.

Среди пострадавших оказались граждане девяти стран - России, Кыргызстана, Шри-Ланки, Зимбабве, Руанды, Конго, Кении, Нигерии, Южного Судана. Ранее стало известно, что на завод активно заманивались иностранцы из беднейших стран мира.

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