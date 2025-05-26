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Новости Видео Атака дронов на регионы РФ
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Дроны атаковали Елабугу в Татарстане: под ударом завод, производящий "шахеды". ВИДЕО

С вечера 25 мая неизвестные беспилотники атаковали Елабугу в Татарстане. Местные жители сообщили о многочисленных взрывах.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на российские телеграм-каналы.

Отмечается, что взрывы прогремели вблизи завода, который производит беспилотники типа "Шахед". Также предприятие производит разведывательные дроны "Альбатрос".

Сам город расположен в около 1200 километрах от границы с Украиной.

Серия взрывов в небе началась примерно в 22:40. До этого уже закрыли аэропорт в Нижнекамске, который не принимает и не отправляет самолеты.

Также в сети распространили кадры из Елабуги этой ночью. На видео слышно работу сил противовоздушной обороны, взрывы, а также видны вспышки в небе и пролеты беспилотников.

Что известно о заводе, который был атакован

Завод дронов в Елабуге (Татарстан) - российский военный завод, построенный в 2023 году в особой экономической зоне "Алабуга" для широкомасштабного производства российской версии иранского БПЛА "Shahed 136" под названием "Герань-2" для использования в российском вторжении в Украину.

В феврале 2023 года издание The Wall Street Journal сообщило, что в особой экономической зоне "Алабуга" в Елабуге строят завод по выпуску дронов по иранской технологии - производительностью 6 тысяч штук в год. Издание сообщило, что на заводе будут выпускать усовершенствованную модель дрона "Shahed 136" с новым двигателем.

2 апреля 2024 года в 5:45 утра по московскому времени неизвестные дроны нанесли удар по предполагаемому местоположению завода. В сеть попали кадры прилета неизвестного БпЛА по корпусу общежития Политеха "Алабуга". Появилась информация о попадании по непосредственно цехам завода,После удара представители МЭЗ "Алабуга" подтвердили удары в своем телеграм-канале.

Статья Wall Street Journal, спутниковые снимки и удар украинскими БПЛА косвенно подтверждают расположение завода по производству военных дронов в этой местности.

Среди пострадавших оказались граждане девяти стран - России, Кыргызстана, Шри-Ланки, Зимбабве, Руанды, Конго, Кении, Нигерии, Южного Судана. Ранее стало известно, что на завод активно заманивались иностранцы из беднейших стран мира.

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Автор: 

беспилотник (3727) Татарстан (32) Удары по РФ (315)


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Топ комментарии
+15
Доброго ранку! Ми з України!👏🥳🤣😊
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26.05.2025 07:03
+15
Там потрібно десятком ракет влупити щоб якось порушити виробництво. А так тільки дах спалять та вікна поб'ють.
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26.05.2025 07:26
+10
На жаль,дрони виробляють вже не тільки в Єлабузі.
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26.05.2025 07:14
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Доброго ранку! Ми з України!👏🥳🤣😊
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26.05.2025 07:03 Ответить
Добродрони завітали з бавовною 😍
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26.05.2025 07:10 Ответить
На жаль,дрони виробляють вже не тільки в Єлабузі.
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26.05.2025 07:14 Ответить
Більше оптимізму! Здохнуть!
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26.05.2025 07:25 Ответить
Більше аглесіі, Малина!Більше стратегічних диванів з Малинами!
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26.05.2025 08:27 Ответить
Тю..вам зуби вибили?? Що сталось, що буква Р випала?))
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26.05.2025 08:32 Ответить
Правильно! Именно эти заводы надо атаковать в первую очередь, но гении из ОП раньше приказывали бесконечно бить по НПЗ и Спиртзаводам, что абсолютно никак не влияет на войну и является только хорошей картинкой для Телемарафона!
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26.05.2025 07:16 Ответить
Там потрібно десятком ракет влупити щоб якось порушити виробництво. А так тільки дах спалять та вікна поб'ють.
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26.05.2025 07:26 Ответить
Та хоть щось! Знаєте, після гучної ночі - це така кльова новина!)))
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26.05.2025 07:31 Ответить
І що? Не бити взагалі? Вода камінь точить
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26.05.2025 14:13 Ответить
Татари радіють шо їх не забувають
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26.05.2025 07:42 Ответить
Це добре що атакуют стратегічні обєкти ворога в рф ,але чому не атакують рашиські казарми і логістику ворога на окупованих територіях зокрема лднр там перебуває понад 600 тисяч рашиських убивць.
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26.05.2025 07:49 Ответить
Цікаве питання.
Русскіє в Україні зносять не те, що розташування військових, а цілеспрямовано лікарні, і не обов'язково військові шпиталя.
А по по русскім...там хитроопа відмазка від кацапо ферштеєрів опи: «укрАіна нєтакая... ми жє люді...блаблабла».
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26.05.2025 08:10 Ответить
Безтолковая трата ресурсов. И россияне характеризуются в первую очередь полным отстсутствием осознанности. У них нет ни совести ни ответственности. Они даже не поймут за что их. Будут считать себя жертвами. А беспилотников у Украины мало. Не стоит тратить на зомби.
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26.05.2025 10:50 Ответить
Ця єлабуга хір знає де, рядом біля яких-то набєрєжних членів. Туди дістали, а по параду не дістали. Мабуть зелькі намікнули, що якщо щось трапиться з парадом, то мамму рімму жде участь Андрія Портнова
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26.05.2025 09:15 Ответить
Чи тато сашу?))
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26.05.2025 09:44 Ответить
Крим треба рівняти з землею.
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26.05.2025 10:27 Ответить
прилітати у ОЕЗ "Алабуга" буде до самого кінця гарячої фази війни, точно так же як будуть постійно летіти "герані" по нам кожен день. Бо знищити це виробництво, цехи якого займають площу 19 гектарів, дронами неможливо. Як і виробництво "гєранєй" на іжевському "куполі" за 1400 км від Харкова.
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26.05.2025 10:58 Ответить
Тегерань
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26.05.2025 14:33 Ответить
 
 