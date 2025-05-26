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Новини Атаки БпЛА по РФ
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В Іванівській області РФ пролунали вибухи: атаковано хімічний завод. ФОТО

У Кінешмі Івановської області РФ сьогодні  лунали вибухи.  Атаковано Дмитрієвський хімічний завод.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на російські телеграм-канали.

Влада РФ, як зазвичай, заявила, що атаку БпЛА нібито було відбито. Проте у промзоні зафіксовано падіння уламків БпЛА. Пошкоджено господарську споруду для зберігання упаковки. На місці падіння уламків працюють спецслужби.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Дрони атакували Єлабугу у Татарстані: під ударом завод, що виробляє "шахеди". ВIДЕО

БПЛА завдали удару по Дмітрієвському хімзаводу в Кінешмі,
БПЛА завдали удару по Дмітрієвському хімзаводу в Кінешмі,
БПЛА завдали удару по Дмітрієвському хімзаводу в Кінешмі,

Автор: 

безпілотник (4293) Удари по РФ (317)


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Топ коментарі
+27
В РФ наростили виробництво і переозброїли армію

МИ ЗА ЦЕЙ ЧАС

"кава в Криму"
"контрнаступ"
"переговори" - хоч навіть імбіцилам ясно що ніколи і ніяких переговорів не буде - лише фейкові щоб потягнути і розвести

нуууууууу і ТЕЛЕМАРАФОН. А те що прилітає уже по Франківській і по 300 кожний день загалом - та це фігня, головне шо не барига
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26.05.2025 07:39
+9
це добре. Головне - правильно влучити. У ДХЗ головна продукція - толуол. Ну і ще етиленгліколь. А це все сировина для виробництва нітрозамінних алкілбензолів та нітропохідних алканолів для виробництва військової вибухівки. На четвертому році широкомасштабної війни почало нарешті доходити, що треба вибивати виробництво азотної кислоти та компонентів для виробництва ВР.
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26.05.2025 07:56
+5
Нехай й вони погано сплять. Крім того, не забуваємо - може пристрілюються, координати уточнюють. Щоб бити по реальних цілях, а не по житлових масивах.
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26.05.2025 07:48
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В РФ наростили виробництво і переозброїли армію

МИ ЗА ЦЕЙ ЧАС

"кава в Криму"
"контрнаступ"
"переговори" - хоч навіть імбіцилам ясно що ніколи і ніяких переговорів не буде - лише фейкові щоб потягнути і розвести

нуууууууу і ТЕЛЕМАРАФОН. А те що прилітає уже по Франківській і по 300 кожний день загалом - та це фігня, головне шо не барига
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26.05.2025 07:39 Відповісти
Активовано хімзавод
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26.05.2025 07:44 Відповісти
Нехай й вони погано сплять. Крім того, не забуваємо - може пристрілюються, координати уточнюють. Щоб бити по реальних цілях, а не по житлових масивах.
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26.05.2025 07:48 Відповісти
Коли вони не сплять, вони бухають.
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26.05.2025 07:55 Відповісти
Нічого вже їм бухати
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26.05.2025 08:09 Відповісти
То не будь таким примітивним.

Тобі подобається неспати вночі?? Коли ракети й кацапольоти сотнями летять???

Мені - ні. І я рада, що п@дари не спали сьогодні!!!

І мені наср@ти глибоко й всестороннє на твої бажання.
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26.05.2025 08:12 Відповісти
Як самокритично. У дзеркало проходом до унітазу глянули?
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26.05.2025 08:20 Відповісти
Я хз, про що ви. Я не ходжу 5 років після ковіду.

Бб.
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26.05.2025 08:30 Відповісти
це добре. Головне - правильно влучити. У ДХЗ головна продукція - толуол. Ну і ще етиленгліколь. А це все сировина для виробництва нітрозамінних алкілбензолів та нітропохідних алканолів для виробництва військової вибухівки. На четвертому році широкомасштабної війни почало нарешті доходити, що треба вибивати виробництво азотної кислоти та компонентів для виробництва ВР.
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26.05.2025 07:56 Відповісти
а може раніше було чим? нагадаю, у кацапів шахіди теж не з початку війни з'явилися
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26.05.2025 08:00 Відповісти
було чим. Ураження на такі відстані почались ще наприкінці 22-го року, Ви просто вже забули.
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26.05.2025 08:17 Відповісти
давайте тоді визначимось про які "такі" відстані йде мова?
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26.05.2025 08:24 Відповісти
до Кінєшми 800 км.
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26.05.2025 08:25 Відповісти
не було таких каміків в кінці 22-гого
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26.05.2025 08:28 Відповісти
я не завідував дронами, тому не можу сказати що прилетіло у Енгельс-2 у грудні 22-го. І навряд чи це можно було тоді запустити з Харкова. З Полтави чи Миргорода - можно.
До АБ Сольци летіло вже влітку 23-го. На Рязанський НПЗ почало теж летіти весна-літо 23-го. Тоді ж була атака на Редкінський дослідний завод,який виробляє децилін... У Дягілєво, до речі, теж прилітало наприкінці 22-го року. Можно звісно ще потренувати пам'ять на сьомому десятку.
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26.05.2025 08:59 Відповісти
Толуол - то бомбезно..то просто джек пот..
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26.05.2025 08:13 Відповісти
Толуол це рідина. Розчинник для різних речей. Зовсім не вибухівка.
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26.05.2025 08:20 Відповісти
Угу. Я в курсах. А ще я страхувала небезпечну фігню. Й знаю, що толуол не тільки у лаку для нігтів.

Ото років надцять тому - Подол трохи не змило у Дніпро. Бо два дебіла толуол пластиковим шлангом качати задумали.

І два ще дебіла в Німеччині перекинули цистерну, трохи отої пів Німеччини в @п@ня не відлетіло.
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26.05.2025 08:26 Відповісти
ну, взагалі-то значних виробників толуолу на росії десь десяток, в число яких входить і ДХЗ, і більшість їх зосереджена на європейській частині рф. Окрім челябінського Мечел-Кокса" і омського НПЗ.
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26.05.2025 08:24 Відповісти
Urs
Толуол отримують перегонкою нафти на НПЗ. На вищезгаданий завод він надходить як сировина.
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26.05.2025 13:44 Відповісти
на НПЗ толуол не отримують прямою перегонкою нафти, а через каталітичний ріформінг нафти, або через проес піролітичного крекінгу. Далеко не всі НПЗ мають установки катриформінгу, тільки деякі крупні НПЗ. З усіх НПЗ на росії більш-менш значними виробникам нафтового толуола з НПЗ в Омську, Пєрмі, Кірішах і Ярославлі. Ще толуол виробляють в процесі піролізу коксу, саме тому череповецький "Сєвєрсталь", ліпецький металургійний комбінат та челябінський "Мечел-Кокс" входять у перу десятку виробників толуолу. В цю десятку виробників входять також завод "Нєфтєхім-Салават" у місті Салават, хімзавод "Компонент-Реактив" у москві і Дмітрієвскій хімзавод у Кінєшмі, який теж виробляє толуол. Ви можете зати на сайт ДХЗ і у лінійці монокомпонентів, що виробляються, побачите толуол наряду з ксилолом, аліфатичними спиртами, ацетоном та навіть авіаційним гасом марки ТС-1, який використовує армійська авіація. Так що ДХЗ є саме виробником толуола саме такої чистоти, яка потрібна для сінтезу високоенергетичних нітро- та аміносполук для виробництва вибухівки.
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26.05.2025 14:30 Відповісти
Це кацапи спектаклі роблять перед Трампом
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26.05.2025 08:10 Відповісти
Не підказуйте
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26.05.2025 08:14 Відповісти
Розбили вікна на складі. Патужно!
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26.05.2025 18:02 Відповісти
Саботаж може ховатись навіть за такими ударами.Можна саботувати вести війну з РФ наносячи удари по літакам ІЛ-76 і не чіпати важливі оборонні заводи РФ,це-порохові заводи,заводи по виробництву дронів,заводи по виробницву ракет,снарядів,заводи по вирбництву електроніки,РЕБ.Ці заводи або не чіпають,або посилають дрони з БЧ вагою 20 кг що смішно.А ви тіштесь,вас розвів Голобородько в 2019,тепер він вам робить ілюзію боротьби.І саме для цього він зняв Залужного,бо при Сирському ми б навряд би потопили Москву-йому Єрмак би не дозволив.
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26.05.2025 22:05 Відповісти
Жодної ракети не впало на москву, йшов шостий рік президенства комедійного голобородько. Про все було домовлено в Омані, Зе здасть Україну, але в руїнах.
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27.05.2025 00:44 Відповісти
 
 