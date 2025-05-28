Дрони масовано атакували Зеленоград під Москвою: зафіксовано влучання у технопарк. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Ударні БпЛА різних типів упродовж ночі 28 травня атакували різні регіони РФ. У Московській області під ударом опинилося місто Зеленоград.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на російські телеграм-канали.

За словами місцевих вночі в області лунали потужні вибухи. Унаслідок удару в Зеленограді виникла пожежа на території технопарку, пошкоджено будівлю.

Вже підтверджено пошкодження об'єкта в Зеленограді — одному з науково-промислових центрів РФ, розташованому на північному заході від центру Москви.

Попри запевнення російської влади про "відсутність серйозних пошкоджень", у мережі з’явилися численні фото та відео моментів вибухів, прольоту дронів, падіння на територію технопарку "Елма" та наступної пожежі.

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Що відомо про технопарк "Елма"?

Розташований на відстані 43 км від Москви. На його площах активно проводиться збірка БпЛА.

Технопарк відіграє ключову роль у розвитку високотехнологічного виробництва в Росії. Розташований на площі понад 60 000 м², включає виробничі, офісні та складські приміщення.

Резидентами є понад 150 компаній з більш ніж 2 500 робочих місць.

Технопарк "Елма" об'єднує компанії, що працюють у сферах: мікро- і радіоелектроніки, інформаційних технологій, адитивного виробництва (3D-друк), оптичних і контрольно-вимірювальних приладів, робототехніки та нейротехнологій.

У 2024 році технопарк "Елма" було визнано найкращим технопарком Росії за версією національного рейтингу технопарків.

Зеленоград часто називають "російською Кремнієвою долиною" саме через високу концентрацію високотехнологічних компаній.

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