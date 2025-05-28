Дрони масовано атакували Зеленоград під Москвою: зафіксовано влучання у технопарк. ВІДЕО+ФОТОрепортаж
Ударні БпЛА різних типів упродовж ночі 28 травня атакували різні регіони РФ. У Московській області під ударом опинилося місто Зеленоград.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на російські телеграм-канали.
За словами місцевих вночі в області лунали потужні вибухи. Унаслідок удару в Зеленограді виникла пожежа на території технопарку, пошкоджено будівлю.
Вже підтверджено пошкодження об'єкта в Зеленограді — одному з науково-промислових центрів РФ, розташованому на північному заході від центру Москви.
Попри запевнення російської влади про "відсутність серйозних пошкоджень", у мережі з’явилися численні фото та відео моментів вибухів, прольоту дронів, падіння на територію технопарку "Елма" та наступної пожежі.
Що відомо про технопарк "Елма"?
Розташований на відстані 43 км від Москви. На його площах активно проводиться збірка БпЛА.
Технопарк відіграє ключову роль у розвитку високотехнологічного виробництва в Росії. Розташований на площі понад 60 000 м², включає виробничі, офісні та складські приміщення.
Резидентами є понад 150 компаній з більш ніж 2 500 робочих місць.
Технопарк "Елма" об'єднує компанії, що працюють у сферах: мікро- і радіоелектроніки, інформаційних технологій, адитивного виробництва (3D-друк), оптичних і контрольно-вимірювальних приладів, робототехніки та нейротехнологій.
У 2024 році технопарк "Елма" було визнано найкращим технопарком Росії за версією національного рейтингу технопарків.
Зеленоград часто називають "російською Кремнієвою долиною" саме через високу концентрацію високотехнологічних компаній.
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А мета цієї війни винищити як цапів так і українців звільнивши чорноземи для уманьців.
Бо там їм 1 іранська ракета і кінець вічності. А як заберуть пів України то значно убезпечаться.
Даже окна не все выбило...
Мабуть так не треба невтікшому і його зграї
Це ж мАцква, що має найкраще ППО у світі.
Хіба проблема, при повній забезпеченості силами та засобами, збити низьколетючу повільну фанеру в кількості пара десятків штук - ще за 100 км до агломерації?
Розробити рої автономних перехоплювачів при їх можливостях - це на раз-два. Тим більше що два роки тому вони вже анонсували такі рішення, саме проти "фанери". Ну то де вони?
Ну і потужні відосіки. Але чомусь ними кошмарять не орків а українців. Попутали.
ЗеленоградЧернодымоград
Нєнастоящєє...