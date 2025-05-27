Атака дронів на РФ: вибухи лунали у Воронезькій та Тульській областях
У ніч проти 27 травня безпілотники атакували Воронезьку та Тульську області РФ. У низці російських аеропортів запроваджено план "Ковер".
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на російські телеграм-канали.
Зазначається. що безпілотники атакували Новомосковськ, Вузлову Тульської області та Борисоглібськ Воронезької області.
Губернатор Тульської області Дмитро Міляєв ввечері 26 травня та у ніч проти 27 травня писав, що в регіоні оголошена небезпека через атаку БпЛА. Місцеві мешканці заявили, що близько 01:40 над Новомосковськом (32 км до Тули) було чути щонайменше п'ять вибухів і ще не менше двох над містом Вузлова.
У Воронезькій області вибухи пролунали у Борисоглібську. За словами місцевого губернатора Олександра Гусєва, близько 01:00 на території регіону було оголошено небезпеку атаки БПЛА. Згодом він заявив, що над чотирма муніципалітетами регіону було виявлено нібито понад 20 БПЛА.
Внаслідок падіння уламків нібито збитого дрона на сході області спалахнув ліс, але пожежу вже загасили, повідомив Гусєв.
За даними Росавіації, обмеження на приліт та виліт цивільних повітряних бортів запроваджено в аеропортах Нижнього Новгорода, Саратова та Тамбова. Перед цим запровадили обмеження в роботі аеропорту Калуги.
У Міністерстві оборони наразі не звітували про кількість нібито збитих дронів.
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З позитивного:
Точно влучили в якесь військове підприємство де загинуло багато людей. Але про це всі тільки пошепки між собою бо сцються...
Застосування:
"Лютий" використовується для ударів по цілях, наприклад, аеропортах, заводах та інших військових об'єктах.
Особливості:
"Лютий" має велику дальність польоту, що дозволяє йому досягати цілей на значній відстані.
Масова виробнича:
Експерти припускають, що "Лютий" може бути не дуже підходящим для масового виробництва через свою високу вартість.
Порівняння з іншими БПЛА:
Вартість "Лютого" значно перевищує вартість таких БПЛА, як Shahed-136, вартість якого складає близько 50 тисяч євро.
Інші БПЛА для ЗСУ:
Виробник Іскандерa: Воткінський машинобудівний завод (Воткінськ) - ракети: Виробниче об'єднання «Барикади» (Волгоград) - наземне обладнання: КБМ (Коломна) - розробник системи.
Загальний дизайн ракети Кинжал подібний до старішої наземної ракети 9K720 Іскандер, адаптованої для повітряного запуску з модифікованою системою наведення для Кинжала.
Але хотілось би знати, що знищено, чи, хоча б, пошкоджено...