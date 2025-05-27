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Новини Атака дронів на регіони РФ
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Атака дронів на РФ: вибухи лунали у Воронезькій та Тульській областях

Україна створила важкий дрон-камікадзе з дальністю понад 1000 км

У ніч проти 27 травня безпілотники атакували Воронезьку та Тульську області РФ. У низці російських аеропортів запроваджено план "Ковер".

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на російські телеграм-канали.

Зазначається. що безпілотники атакували Новомосковськ, Вузлову Тульської області та Борисоглібськ Воронезької області.

Губернатор Тульської області Дмитро Міляєв ввечері 26 травня та у ніч проти 27 травня писав, що в регіоні оголошена небезпека через атаку БпЛА. Місцеві мешканці заявили, що близько 01:40 над Новомосковськом (32 км до Тули) було чути щонайменше п'ять вибухів і ще не менше двох над містом Вузлова.

У Воронезькій області вибухи пролунали у Борисоглібську. За словами місцевого губернатора Олександра Гусєва,  близько 01:00 на території регіону було оголошено небезпеку атаки БПЛА. Згодом він заявив, що над чотирма муніципалітетами регіону було виявлено нібито понад 20 БПЛА.

Внаслідок падіння уламків нібито збитого дрона на сході області спалахнув ліс, але пожежу вже загасили, повідомив Гусєв.

За даними Росавіації, обмеження на приліт та виліт цивільних повітряних бортів запроваджено в аеропортах Нижнього Новгорода, Саратова та Тамбова. Перед цим запровадили обмеження в роботі аеропорту Калуги.

У Міністерстві оборони наразі не звітували про кількість нібито збитих дронів.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Атака дронів на Тулу: у місті пролунало близько 10 вибухів, розпочався масовий блекаут

Автор: 

безпілотник (4288) Удари по РФ (316)


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Топ коментарі
+4
Якщо про "збиті" не сказали - значить, підраховують збитки, а потім, у відповідності з їх обсягом, збрешуть про кількість "збитих"...
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27.05.2025 07:35
+4
Росіяни б'ють балістикою - потрібно бити дронами по місцям, де виробляють цю балістику.

Виробник Іскандерa: Воткінський машинобудівний завод (Воткінськ) - ракети: Виробниче об'єднання «Барикади» (Волгоград) - наземне обладнання: КБМ (Коломна) - розробник системи.

Загальний дизайн ракети Кинжал подібний до старішої наземної ракети 9K720 Іскандер, адаптованої для повітряного запуску з модифікованою системою наведення для Кинжала.
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27.05.2025 08:03
+3
Там була найнадійніша система ППО "Сі", тому мабуть і не вдарили.
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27.05.2025 09:22
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Воронеж , шо там пепео ?
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27.05.2025 07:29 Відповісти
кажуть, над РФ збили сотню дронів
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27.05.2025 07:31 Відповісти
Сотня дронів-це 20 млн.зелених тугріків...мінімум..
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27.05.2025 07:45 Відповісти
шо в нас фанери немає ?
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27.05.2025 08:02 Відповісти
Якщо про "збиті" не сказали - значить, підраховують збитки, а потім, у відповідності з їх обсягом, збрешуть про кількість "збитих"...
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27.05.2025 07:35 Відповісти
Сказали, мовляв 99 збито в 7 областях.
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27.05.2025 10:54 Відповісти
В мене у дружини найкраща подруга вийшла заміж за кацапа. На диво нормального як для кацапа і переїхали до Тули. Останній тиждень вона майже щодня інформує які там жахи... Як вони там страждають... Переважна більшість місцевих повторюють як мантру, що якби ми не напади на хохлов то вони точно напали б на нас! Тому треба трохи потерпіти... Українофобія зашкалює.
З позитивного:
Точно влучили в якесь військове підприємство де загинуло багато людей. Але про це всі тільки пошепки між собою бо сцються...
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27.05.2025 11:41 Відповісти
Виробництво дрона "Лютий" коштує приблизно 200 тисяч доларів США, що робить його одним з найдорожчих українських безпілотників.

Застосування:

"Лютий" використовується для ударів по цілях, наприклад, аеропортах, заводах та інших військових об'єктах.

Особливості:

"Лютий" має велику дальність польоту, що дозволяє йому досягати цілей на значній відстані.

Масова виробнича:

Експерти припускають, що "Лютий" може бути не дуже підходящим для масового виробництва через свою високу вартість.

Порівняння з іншими БПЛА:

Вартість "Лютого" значно перевищує вартість таких БПЛА, як Shahed-136, вартість якого складає близько 50 тисяч євро.

Інші БПЛА для ЗСУ:
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27.05.2025 07:55 Відповісти
а цей "експерт/експерти" на економічному факультеті будь-якого ВУЗу вчився/вчилися ?? бо навіть студенти 1-2 курсу економічного факультету знають що вартість будь якого товару при переході від поштучного, кустарного виробництва до дрібно-серійного, серійного вменшує вартість нього товару в рази, а може навіть на порядок (в 10 раз) !!! Плюс ще б непогано було б державі корукційну складову цього проекту перевірити, стимулювати конкуренції виробників, моделей !!!
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27.05.2025 08:24 Відповісти
Саме корупція і відсікає конкуренцію і це торкається не тільки БПЛА,а всього ,що пов'язано з оборонкою..
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27.05.2025 08:35 Відповісти
Росіяни б'ють балістикою - потрібно бити дронами по місцям, де виробляють цю балістику.

Виробник Іскандерa: Воткінський машинобудівний завод (Воткінськ) - ракети: Виробниче об'єднання «Барикади» (Волгоград) - наземне обладнання: КБМ (Коломна) - розробник системи.

Загальний дизайн ракети Кинжал подібний до старішої наземної ракети 9K720 Іскандер, адаптованої для повітряного запуску з модифікованою системою наведення для Кинжала.
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27.05.2025 08:03 Відповісти
Навіть жодного балкона не вразили. Надо було потужно набрехать, що вразили якійсь НПЗ, як нещодавно потужно набрехали про Рязанський НПЗ, але не змогли нічого з пальця Зеленського висосати.
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27.05.2025 08:15 Відповісти
Краще б по параду вгатили на девятамая, шоб сунь дзи пинь обісрався, але ж ні
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27.05.2025 08:51 Відповісти
Там була найнадійніша система ППО "Сі", тому мабуть і не вдарили.
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27.05.2025 09:22 Відповісти
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27.05.2025 10:44 Відповісти
"Лунають вибухи" це добре.
Але хотілось би знати, що знищено, чи, хоча б, пошкоджено...
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27.05.2025 10:52 Відповісти
 
 