Атака дронов на РФ: взрывы прогремели в Воронежской и Тульской областях

В ночь на 27 мая беспилотники атаковали Воронежскую и Тульскую области РФ. В ряде российских аэропортов введен план "Ковер".

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на российские телеграм-каналы.

Отмечается. что беспилотники атаковали Новомосковск, Узловую Тульской области и Борисоглебск Воронежской области.

Губернатор Тульской области Дмитрий Миляев вечером 26 мая и в ночь на 27 мая писал, что в регионе объявлена опасность из-за атаки БПЛА. Местные жители заявили, что около 01:40 над Новомосковском (32 км до Тулы) было слышно не менее пяти взрывов и еще не менее двух над городом Узловая.

В Воронежской области взрывы прогремели в Борисоглебске. По словам местного губернатора Александра Гусева, около 01:00 на территории региона была объявлена опасность атаки БПЛА. Впоследствии он заявил, что над четырьмя муниципалитетами региона было обнаружено якобы более 20 БПЛА.

В результате падения обломков якобы сбитого дрона на востоке области вспыхнул лес, но пожар уже потушили, сообщил Гусев.

По данным Росавиации, ограничения на прилет и вылет гражданских воздушных бортов введены в аэропортах Нижнего Новгорода, Саратова и Тамбова. Перед этим ввели ограничения в работе аэропорта Калуги.

В Министерстве обороны пока не отчитывались о количестве якобы сбитых дронов.

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