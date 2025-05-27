Атака дронов на РФ: взрывы прогремели в Воронежской и Тульской областях
В ночь на 27 мая беспилотники атаковали Воронежскую и Тульскую области РФ. В ряде российских аэропортов введен план "Ковер".
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на российские телеграм-каналы.
Отмечается. что беспилотники атаковали Новомосковск, Узловую Тульской области и Борисоглебск Воронежской области.
Губернатор Тульской области Дмитрий Миляев вечером 26 мая и в ночь на 27 мая писал, что в регионе объявлена опасность из-за атаки БПЛА. Местные жители заявили, что около 01:40 над Новомосковском (32 км до Тулы) было слышно не менее пяти взрывов и еще не менее двух над городом Узловая.
В Воронежской области взрывы прогремели в Борисоглебске. По словам местного губернатора Александра Гусева, около 01:00 на территории региона была объявлена опасность атаки БПЛА. Впоследствии он заявил, что над четырьмя муниципалитетами региона было обнаружено якобы более 20 БПЛА.
В результате падения обломков якобы сбитого дрона на востоке области вспыхнул лес, но пожар уже потушили, сообщил Гусев.
По данным Росавиации, ограничения на прилет и вылет гражданских воздушных бортов введены в аэропортах Нижнего Новгорода, Саратова и Тамбова. Перед этим ввели ограничения в работе аэропорта Калуги.
В Министерстве обороны пока не отчитывались о количестве якобы сбитых дронов.
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З позитивного:
Точно влучили в якесь військове підприємство де загинуло багато людей. Але про це всі тільки пошепки між собою бо сцються...
Застосування:
"Лютий" використовується для ударів по цілях, наприклад, аеропортах, заводах та інших військових об'єктах.
Особливості:
"Лютий" має велику дальність польоту, що дозволяє йому досягати цілей на значній відстані.
Масова виробнича:
Експерти припускають, що "Лютий" може бути не дуже підходящим для масового виробництва через свою високу вартість.
Порівняння з іншими БПЛА:
Вартість "Лютого" значно перевищує вартість таких БПЛА, як Shahed-136, вартість якого складає близько 50 тисяч євро.
Інші БПЛА для ЗСУ:
Виробник Іскандерa: Воткінський машинобудівний завод (Воткінськ) - ракети: Виробниче об'єднання «Барикади» (Волгоград) - наземне обладнання: КБМ (Коломна) - розробник системи.
Загальний дизайн ракети Кинжал подібний до старішої наземної ракети 9K720 Іскандер, адаптованої для повітряного запуску з модифікованою системою наведення для Кинжала.
Але хотілось би знати, що знищено, чи, хоча б, пошкоджено...