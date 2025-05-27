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Новости Атака дронов на регионы РФ
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Атака дронов на РФ: взрывы прогремели в Воронежской и Тульской областях

Украина создала тяжелый дрон-камикадзе с дальностью более 1000 км

В ночь на 27 мая беспилотники атаковали Воронежскую и Тульскую области РФ. В ряде российских аэропортов введен план "Ковер".

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на российские телеграм-каналы.

Отмечается. что беспилотники атаковали Новомосковск, Узловую Тульской области и Борисоглебск Воронежской области.

Губернатор Тульской области Дмитрий Миляев вечером 26 мая и в ночь на 27 мая писал, что в регионе объявлена опасность из-за атаки БПЛА. Местные жители заявили, что около 01:40 над Новомосковском (32 км до Тулы) было слышно не менее пяти взрывов и еще не менее двух над городом Узловая.

В Воронежской области взрывы прогремели в Борисоглебске. По словам местного губернатора Александра Гусева, около 01:00 на территории региона была объявлена опасность атаки БПЛА. Впоследствии он заявил, что над четырьмя муниципалитетами региона было обнаружено якобы более 20 БПЛА.

В результате падения обломков якобы сбитого дрона на востоке области вспыхнул лес, но пожар уже потушили, сообщил Гусев.

По данным Росавиации, ограничения на прилет и вылет гражданских воздушных бортов введены в аэропортах Нижнего Новгорода, Саратова и Тамбова. Перед этим ввели ограничения в работе аэропорта Калуги.

В Министерстве обороны пока не отчитывались о количестве якобы сбитых дронов.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Атака дронов на Тулу: в городе прогремело около 10 взрывов, начался массовый блэкаут

Автор: 

беспилотник (3723) Удары по РФ (314)


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Топ комментарии
+6
Якщо про "збиті" не сказали - значить, підраховують збитки, а потім, у відповідності з їх обсягом, збрешуть про кількість "збитих"...
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27.05.2025 07:35
+6
Росіяни б'ють балістикою - потрібно бити дронами по місцям, де виробляють цю балістику.

Виробник Іскандерa: Воткінський машинобудівний завод (Воткінськ) - ракети: Виробниче об'єднання «Барикади» (Волгоград) - наземне обладнання: КБМ (Коломна) - розробник системи.

Загальний дизайн ракети Кинжал подібний до старішої наземної ракети 9K720 Іскандер, адаптованої для повітряного запуску з модифікованою системою наведення для Кинжала.
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27.05.2025 08:03
+3
Там була найнадійніша система ППО "Сі", тому мабуть і не вдарили.
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27.05.2025 09:22
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Воронеж , шо там пепео ?
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27.05.2025 07:29 Ответить
кажуть, над РФ збили сотню дронів
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27.05.2025 07:31 Ответить
Сотня дронів-це 20 млн.зелених тугріків...мінімум..
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27.05.2025 07:45 Ответить
шо в нас фанери немає ?
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27.05.2025 08:02 Ответить
Якщо про "збиті" не сказали - значить, підраховують збитки, а потім, у відповідності з їх обсягом, збрешуть про кількість "збитих"...
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27.05.2025 07:35 Ответить
Сказали, мовляв 99 збито в 7 областях.
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27.05.2025 10:54 Ответить
В мене у дружини найкраща подруга вийшла заміж за кацапа. На диво нормального як для кацапа і переїхали до Тули. Останній тиждень вона майже щодня інформує які там жахи... Як вони там страждають... Переважна більшість місцевих повторюють як мантру, що якби ми не напади на хохлов то вони точно напали б на нас! Тому треба трохи потерпіти... Українофобія зашкалює.
З позитивного:
Точно влучили в якесь військове підприємство де загинуло багато людей. Але про це всі тільки пошепки між собою бо сцються...
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27.05.2025 11:41 Ответить
Виробництво дрона "Лютий" коштує приблизно 200 тисяч доларів США, що робить його одним з найдорожчих українських безпілотників.

Застосування:

"Лютий" використовується для ударів по цілях, наприклад, аеропортах, заводах та інших військових об'єктах.

Особливості:

"Лютий" має велику дальність польоту, що дозволяє йому досягати цілей на значній відстані.

Масова виробнича:

Експерти припускають, що "Лютий" може бути не дуже підходящим для масового виробництва через свою високу вартість.

Порівняння з іншими БПЛА:

Вартість "Лютого" значно перевищує вартість таких БПЛА, як Shahed-136, вартість якого складає близько 50 тисяч євро.

Інші БПЛА для ЗСУ:
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27.05.2025 07:55 Ответить
а цей "експерт/експерти" на економічному факультеті будь-якого ВУЗу вчився/вчилися ?? бо навіть студенти 1-2 курсу економічного факультету знають що вартість будь якого товару при переході від поштучного, кустарного виробництва до дрібно-серійного, серійного вменшує вартість нього товару в рази, а може навіть на порядок (в 10 раз) !!! Плюс ще б непогано було б державі корукційну складову цього проекту перевірити, стимулювати конкуренції виробників, моделей !!!
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27.05.2025 08:24 Ответить
Саме корупція і відсікає конкуренцію і це торкається не тільки БПЛА,а всього ,що пов'язано з оборонкою..
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27.05.2025 08:35 Ответить
Росіяни б'ють балістикою - потрібно бити дронами по місцям, де виробляють цю балістику.

Виробник Іскандерa: Воткінський машинобудівний завод (Воткінськ) - ракети: Виробниче об'єднання «Барикади» (Волгоград) - наземне обладнання: КБМ (Коломна) - розробник системи.

Загальний дизайн ракети Кинжал подібний до старішої наземної ракети 9K720 Іскандер, адаптованої для повітряного запуску з модифікованою системою наведення для Кинжала.
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27.05.2025 08:03 Ответить
Навіть жодного балкона не вразили. Надо було потужно набрехать, що вразили якійсь НПЗ, як нещодавно потужно набрехали про Рязанський НПЗ, але не змогли нічого з пальця Зеленського висосати.
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27.05.2025 08:15 Ответить
Краще б по параду вгатили на девятамая, шоб сунь дзи пинь обісрався, але ж ні
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27.05.2025 08:51 Ответить
Там була найнадійніша система ППО "Сі", тому мабуть і не вдарили.
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27.05.2025 09:22 Ответить
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27.05.2025 10:44 Ответить
"Лунають вибухи" це добре.
Але хотілось би знати, що знищено, чи, хоча б, пошкоджено...
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27.05.2025 10:52 Ответить
 
 