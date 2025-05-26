Атака дронов на Тулу: в городе прогремело около 10 взрывов, начался массовый блэкаут

В ночь на 26 мая беспилотники в очередной раз атаковали Тулу. В городе были слышны взрывы, а у жителей населенных пунктов Тульской области пропала электроэнергия.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщают российские телеграм-каналы.

По словам местных, в городе прогремела серия взрывов, после чего в микрорайоне Мясное временно исчезала электроэнергия. Жители заметили кареты скорой, направлявшиеся на окраину города.

"О массовом отключении света сообщают жители нескольких городов Тульской области. Блэкаут коснулся Алексина и нескольких районов Тулы", - пишет канал Mash.

А канал ВЧК-ОГПУ со ссылкой на местных жителей пишет, что несколько взрывов произошли в местах, где расположены заводы.

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