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Новости Атаки БпЛА по РФ
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Атака дронов на Тулу: в городе прогремело около 10 взрывов, начался массовый блэкаут

В ночь на 26 мая беспилотники в очередной раз атаковали Тулу. В городе были слышны взрывы, а у жителей населенных пунктов Тульской области пропала электроэнергия.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщают российские телеграм-каналы.

По словам местных, в городе прогремела серия взрывов, после чего в микрорайоне Мясное временно исчезала электроэнергия. Жители заметили кареты скорой, направлявшиеся на окраину города.

"О массовом отключении света сообщают жители нескольких городов Тульской области. Блэкаут коснулся Алексина и нескольких районов Тулы", - пишет канал Mash.

А канал ВЧК-ОГПУ со ссылкой на местных жителей пишет, что несколько взрывов произошли в местах, где расположены заводы.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": В Ивановской области РФ прогремели взрывы: атакован химический завод. ФОТО

Автор: 

дроны (4055) Удары по РФ (315)


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Топ комментарии
+15
Це кацапи сами себе ********, щоб показати Трампу які українці погані
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26.05.2025 08:08
+10
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26.05.2025 08:23
+7
дуже сподіваюсь, що прилетіло на Алексінську ТЕЦ, яка знаходиться на теріторії Алексинського хімкомбінату, і живить комбінат електроенергією і теплом. Законна військова ціль, яка задіяна у процесі виробництва нітроцелюлози.
Думаю, Майкл Накі про це згадає у сьогодняшньому зведенні, бо він родом з Алексіна.
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26.05.2025 09:20
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Це кацапи сами себе ********, щоб показати Трампу які українці погані
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26.05.2025 08:08 Ответить
Это все курские ополченцы хулиганят.
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26.05.2025 08:22 Ответить
Вони на інструктажі у начальства з виглядом лихів та притдурковатим даби тупість своєю давати тому начальству радіти шо є більш тупі ніж само начальство.
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26.05.2025 08:16 Ответить
До пряників "сахарок" прилетів
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26.05.2025 08:12 Ответить
Ех, не буде тепер тульських самоварів...
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26.05.2025 08:13 Ответить
З почином вас, туляки-*********. Нажаль травень а не лютий.
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26.05.2025 08:13 Ответить
«У ніч проти 26 травня безпілотники вкотре атакували Тулу.
У місті було чутно вибухи, а у жителів населених пунктів Тульської області зникла електроенергія. »

А у тих жителів області, взагалі - то вона була?
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26.05.2025 08:15 Ответить
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26.05.2025 08:23 Ответить
Это были неудачные испытания новой модели автомата Калашникова.
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26.05.2025 08:23 Ответить
Ваня хватай маню і байстрючат та тікай за урал поки маєш можливість у ташкент дороги нема казахи теж не раді вас бачить тож якось домовляйтеся з хазяіном товаришем Сі
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26.05.2025 09:17 Ответить
дуже сподіваюсь, що прилетіло на Алексінську ТЕЦ, яка знаходиться на теріторії Алексинського хімкомбінату, і живить комбінат електроенергією і теплом. Законна військова ціль, яка задіяна у процесі виробництва нітроцелюлози.
Думаю, Майкл Накі про це згадає у сьогодняшньому зведенні, бо він родом з Алексіна.
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26.05.2025 09:20 Ответить
Нє, нє: електроенергію продають на експорт, ви що? 🤣🤣🤣
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26.05.2025 09:43 Ответить
 
 