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Атака дронов на Тулу: в городе прогремело около 10 взрывов, начался массовый блэкаут
В ночь на 26 мая беспилотники в очередной раз атаковали Тулу. В городе были слышны взрывы, а у жителей населенных пунктов Тульской области пропала электроэнергия.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщают российские телеграм-каналы.
По словам местных, в городе прогремела серия взрывов, после чего в микрорайоне Мясное временно исчезала электроэнергия. Жители заметили кареты скорой, направлявшиеся на окраину города.
"О массовом отключении света сообщают жители нескольких городов Тульской области. Блэкаут коснулся Алексина и нескольких районов Тулы", - пишет канал Mash.
А канал ВЧК-ОГПУ со ссылкой на местных жителей пишет, что несколько взрывов произошли в местах, где расположены заводы.
Топ комментарии
+15 Sophia-Maria Duglass #550966
показать весь комментарий26.05.2025 08:08 Ссылка
+10 Олександр Іванович Паламарчук
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+7 Urs
показать весь комментарий26.05.2025 09:20 Ссылка
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У місті було чутно вибухи, а у жителів населених пунктів Тульської області зникла електроенергія. »
А у тих жителів області, взагалі - то вона була?
Думаю, Майкл Накі про це згадає у сьогодняшньому зведенні, бо він родом з Алексіна.