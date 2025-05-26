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Новости Фото Атаки БпЛА по РФ
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В Ивановской области РФ прогремели взрывы: атакован химический завод. ФОТО

В Кинешме Ивановской области РФ сегодня раздавались взрывы. Атакован Дмитриевский химический завод.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на российские телеграм-каналы.

Власти РФ, как обычно, заявили, что атака БПЛА якобы была отражена. Однако в промзоне зафиксировано падение обломков БПЛА. Повреждено хозяйственное сооружение для хранения упаковки. На месте падения обломков работают спецслужбы.

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БПЛА нанесли удар по Дмитриевскому химзаводу в Кинешме,
БПЛА нанесли удар по Дмитриевскому химзаводу в Кинешме,
БПЛА нанесли удар по Дмитриевскому химзаводу в Кинешме,

Автор: 

беспилотник (3727) Удары по РФ (315)


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Топ комментарии
+27
В РФ наростили виробництво і переозброїли армію

МИ ЗА ЦЕЙ ЧАС

"кава в Криму"
"контрнаступ"
"переговори" - хоч навіть імбіцилам ясно що ніколи і ніяких переговорів не буде - лише фейкові щоб потягнути і розвести

нуууууууу і ТЕЛЕМАРАФОН. А те що прилітає уже по Франківській і по 300 кожний день загалом - та це фігня, головне шо не барига
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26.05.2025 07:39
+9
це добре. Головне - правильно влучити. У ДХЗ головна продукція - толуол. Ну і ще етиленгліколь. А це все сировина для виробництва нітрозамінних алкілбензолів та нітропохідних алканолів для виробництва військової вибухівки. На четвертому році широкомасштабної війни почало нарешті доходити, що треба вибивати виробництво азотної кислоти та компонентів для виробництва ВР.
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26.05.2025 07:56
+5
Нехай й вони погано сплять. Крім того, не забуваємо - може пристрілюються, координати уточнюють. Щоб бити по реальних цілях, а не по житлових масивах.
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26.05.2025 07:48
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Правила форума Совет форумчан
В РФ наростили виробництво і переозброїли армію

МИ ЗА ЦЕЙ ЧАС

"кава в Криму"
"контрнаступ"
"переговори" - хоч навіть імбіцилам ясно що ніколи і ніяких переговорів не буде - лише фейкові щоб потягнути і розвести

нуууууууу і ТЕЛЕМАРАФОН. А те що прилітає уже по Франківській і по 300 кожний день загалом - та це фігня, головне шо не барига
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26.05.2025 07:39 Ответить
Активовано хімзавод
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26.05.2025 07:44 Ответить
Нехай й вони погано сплять. Крім того, не забуваємо - може пристрілюються, координати уточнюють. Щоб бити по реальних цілях, а не по житлових масивах.
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26.05.2025 07:48 Ответить
Коли вони не сплять, вони бухають.
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26.05.2025 07:55 Ответить
Нічого вже їм бухати
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26.05.2025 08:09 Ответить
То не будь таким примітивним.

Тобі подобається неспати вночі?? Коли ракети й кацапольоти сотнями летять???

Мені - ні. І я рада, що п@дари не спали сьогодні!!!

І мені наср@ти глибоко й всестороннє на твої бажання.
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26.05.2025 08:12 Ответить
Як самокритично. У дзеркало проходом до унітазу глянули?
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26.05.2025 08:20 Ответить
Я хз, про що ви. Я не ходжу 5 років після ковіду.

Бб.
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26.05.2025 08:30 Ответить
це добре. Головне - правильно влучити. У ДХЗ головна продукція - толуол. Ну і ще етиленгліколь. А це все сировина для виробництва нітрозамінних алкілбензолів та нітропохідних алканолів для виробництва військової вибухівки. На четвертому році широкомасштабної війни почало нарешті доходити, що треба вибивати виробництво азотної кислоти та компонентів для виробництва ВР.
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26.05.2025 07:56 Ответить
а може раніше було чим? нагадаю, у кацапів шахіди теж не з початку війни з'явилися
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26.05.2025 08:00 Ответить
було чим. Ураження на такі відстані почались ще наприкінці 22-го року, Ви просто вже забули.
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26.05.2025 08:17 Ответить
давайте тоді визначимось про які "такі" відстані йде мова?
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26.05.2025 08:24 Ответить
до Кінєшми 800 км.
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26.05.2025 08:25 Ответить
не було таких каміків в кінці 22-гого
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26.05.2025 08:28 Ответить
я не завідував дронами, тому не можу сказати що прилетіло у Енгельс-2 у грудні 22-го. І навряд чи це можно було тоді запустити з Харкова. З Полтави чи Миргорода - можно.
До АБ Сольци летіло вже влітку 23-го. На Рязанський НПЗ почало теж летіти весна-літо 23-го. Тоді ж була атака на Редкінський дослідний завод,який виробляє децилін... У Дягілєво, до речі, теж прилітало наприкінці 22-го року. Можно звісно ще потренувати пам'ять на сьомому десятку.
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26.05.2025 08:59 Ответить
Толуол - то бомбезно..то просто джек пот..
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26.05.2025 08:13 Ответить
Толуол це рідина. Розчинник для різних речей. Зовсім не вибухівка.
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26.05.2025 08:20 Ответить
Угу. Я в курсах. А ще я страхувала небезпечну фігню. Й знаю, що толуол не тільки у лаку для нігтів.

Ото років надцять тому - Подол трохи не змило у Дніпро. Бо два дебіла толуол пластиковим шлангом качати задумали.

І два ще дебіла в Німеччині перекинули цистерну, трохи отої пів Німеччини в @п@ня не відлетіло.
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26.05.2025 08:26 Ответить
ну, взагалі-то значних виробників толуолу на росії десь десяток, в число яких входить і ДХЗ, і більшість їх зосереджена на європейській частині рф. Окрім челябінського Мечел-Кокса" і омського НПЗ.
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26.05.2025 08:24 Ответить
Urs
Толуол отримують перегонкою нафти на НПЗ. На вищезгаданий завод він надходить як сировина.
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26.05.2025 13:44 Ответить
на НПЗ толуол не отримують прямою перегонкою нафти, а через каталітичний ріформінг нафти, або через проес піролітичного крекінгу. Далеко не всі НПЗ мають установки катриформінгу, тільки деякі крупні НПЗ. З усіх НПЗ на росії більш-менш значними виробникам нафтового толуола з НПЗ в Омську, Пєрмі, Кірішах і Ярославлі. Ще толуол виробляють в процесі піролізу коксу, саме тому череповецький "Сєвєрсталь", ліпецький металургійний комбінат та челябінський "Мечел-Кокс" входять у перу десятку виробників толуолу. В цю десятку виробників входять також завод "Нєфтєхім-Салават" у місті Салават, хімзавод "Компонент-Реактив" у москві і Дмітрієвскій хімзавод у Кінєшмі, який теж виробляє толуол. Ви можете зати на сайт ДХЗ і у лінійці монокомпонентів, що виробляються, побачите толуол наряду з ксилолом, аліфатичними спиртами, ацетоном та навіть авіаційним гасом марки ТС-1, який використовує армійська авіація. Так що ДХЗ є саме виробником толуола саме такої чистоти, яка потрібна для сінтезу високоенергетичних нітро- та аміносполук для виробництва вибухівки.
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26.05.2025 14:30 Ответить
Це кацапи спектаклі роблять перед Трампом
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26.05.2025 08:10 Ответить
Не підказуйте
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26.05.2025 08:14 Ответить
Розбили вікна на складі. Патужно!
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26.05.2025 18:02 Ответить
Саботаж може ховатись навіть за такими ударами.Можна саботувати вести війну з РФ наносячи удари по літакам ІЛ-76 і не чіпати важливі оборонні заводи РФ,це-порохові заводи,заводи по виробництву дронів,заводи по виробницву ракет,снарядів,заводи по вирбництву електроніки,РЕБ.Ці заводи або не чіпають,або посилають дрони з БЧ вагою 20 кг що смішно.А ви тіштесь,вас розвів Голобородько в 2019,тепер він вам робить ілюзію боротьби.І саме для цього він зняв Залужного,бо при Сирському ми б навряд би потопили Москву-йому Єрмак би не дозволив.
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26.05.2025 22:05 Ответить
Жодної ракети не впало на москву, йшов шостий рік президенства комедійного голобородько. Про все було домовлено в Омані, Зе здасть Україну, але в руїнах.
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27.05.2025 00:44 Ответить
 
 