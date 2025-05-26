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Новини Атаки БпЛА по РФ
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Атака дронів на Тулу: у місті пролунало близько 10 вибухів, розпочався масовий блекаут

У ніч проти 26 травня безпілотники вкотре атакували Тулу. У місті було чутно вибухи, а у жителів населених пунктів Тульської області зникла електроенергія.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляють російські телеграм-канали.

За словами місцевих, у місті пролунала серія вибухів, після чого у мікрорайоні М'яснове тимчасово зникала електроенергія. Жителі помітили карети швидкої, які прямували на околицю міста.

"Про масове відключення світла повідомляють жителі кількох міст Тульської області. Блекаут торкнувся Алексіна та кількох районів Тули", - пише канал Mash.

А канал ВЧК-ОГПУ із посиланням на місцевих жителів пише, що кілька вибухів відбулися у місцях, де розташовані заводи.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": В Іванівській області РФ пролунали вибухи: атаковано хімічний завод. ФОТО

Автор: 

дрони (4844) Удари по РФ (317)


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Топ коментарі
+15
Це кацапи сами себе ********, щоб показати Трампу які українці погані
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26.05.2025 08:08
+10
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26.05.2025 08:23
+7
дуже сподіваюсь, що прилетіло на Алексінську ТЕЦ, яка знаходиться на теріторії Алексинського хімкомбінату, і живить комбінат електроенергією і теплом. Законна військова ціль, яка задіяна у процесі виробництва нітроцелюлози.
Думаю, Майкл Накі про це згадає у сьогодняшньому зведенні, бо він родом з Алексіна.
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26.05.2025 09:20
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Це кацапи сами себе ********, щоб показати Трампу які українці погані
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26.05.2025 08:08 Відповісти
Это все курские ополченцы хулиганят.
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26.05.2025 08:22 Відповісти
Вони на інструктажі у начальства з виглядом лихів та притдурковатим даби тупість своєю давати тому начальству радіти шо є більш тупі ніж само начальство.
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26.05.2025 08:16 Відповісти
До пряників "сахарок" прилетів
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26.05.2025 08:12 Відповісти
Ех, не буде тепер тульських самоварів...
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26.05.2025 08:13 Відповісти
З почином вас, туляки-*********. Нажаль травень а не лютий.
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26.05.2025 08:13 Відповісти
«У ніч проти 26 травня безпілотники вкотре атакували Тулу.
У місті було чутно вибухи, а у жителів населених пунктів Тульської області зникла електроенергія. »

А у тих жителів області, взагалі - то вона була?
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26.05.2025 08:15 Відповісти
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26.05.2025 08:23 Відповісти
Это были неудачные испытания новой модели автомата Калашникова.
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26.05.2025 08:23 Відповісти
Ваня хватай маню і байстрючат та тікай за урал поки маєш можливість у ташкент дороги нема казахи теж не раді вас бачить тож якось домовляйтеся з хазяіном товаришем Сі
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26.05.2025 09:17 Відповісти
дуже сподіваюсь, що прилетіло на Алексінську ТЕЦ, яка знаходиться на теріторії Алексинського хімкомбінату, і живить комбінат електроенергією і теплом. Законна військова ціль, яка задіяна у процесі виробництва нітроцелюлози.
Думаю, Майкл Накі про це згадає у сьогодняшньому зведенні, бо він родом з Алексіна.
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26.05.2025 09:20 Відповісти
Нє, нє: електроенергію продають на експорт, ви що? 🤣🤣🤣
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26.05.2025 09:43 Відповісти
 
 