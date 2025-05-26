Атака дронів на Тулу: у місті пролунало близько 10 вибухів, розпочався масовий блекаут

У ніч проти 26 травня безпілотники вкотре атакували Тулу. У місті було чутно вибухи, а у жителів населених пунктів Тульської області зникла електроенергія.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляють російські телеграм-канали.

За словами місцевих, у місті пролунала серія вибухів, після чого у мікрорайоні М'яснове тимчасово зникала електроенергія. Жителі помітили карети швидкої, які прямували на околицю міста.

"Про масове відключення світла повідомляють жителі кількох міст Тульської області. Блекаут торкнувся Алексіна та кількох районів Тули", - пише канал Mash.

А канал ВЧК-ОГПУ із посиланням на місцевих жителів пише, що кілька вибухів відбулися у місцях, де розташовані заводи.

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