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Атака дронів на Тулу: у місті пролунало близько 10 вибухів, розпочався масовий блекаут
У ніч проти 26 травня безпілотники вкотре атакували Тулу. У місті було чутно вибухи, а у жителів населених пунктів Тульської області зникла електроенергія.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляють російські телеграм-канали.
За словами місцевих, у місті пролунала серія вибухів, після чого у мікрорайоні М'яснове тимчасово зникала електроенергія. Жителі помітили карети швидкої, які прямували на околицю міста.
"Про масове відключення світла повідомляють жителі кількох міст Тульської області. Блекаут торкнувся Алексіна та кількох районів Тули", - пише канал Mash.
А канал ВЧК-ОГПУ із посиланням на місцевих жителів пише, що кілька вибухів відбулися у місцях, де розташовані заводи.
Топ коментарі
+15 Sophia-Maria Duglass #550966
показати весь коментар26.05.2025 08:08 Посилання
+10 Олександр Іванович Паламарчук
показати весь коментар26.05.2025 08:23 Посилання
+7 Urs
показати весь коментар26.05.2025 09:20 Посилання
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У місті було чутно вибухи, а у жителів населених пунктів Тульської області зникла електроенергія. »
А у тих жителів області, взагалі - то вона була?
Думаю, Майкл Накі про це згадає у сьогодняшньому зведенні, бо він родом з Алексіна.