В Іванівській області РФ пролунали вибухи: атаковано хімічний завод. ФОТО

У Кінешмі Івановської області РФ сьогодні лунали вибухи. Атаковано Дмитрієвський хімічний завод.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на російські телеграм-канали.

Влада РФ, як зазвичай, заявила, що атаку БпЛА нібито було відбито. Проте у промзоні зафіксовано падіння уламків БпЛА. Пошкоджено господарську споруду для зберігання упаковки. На місці падіння уламків працюють спецслужби.

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