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Новини Атака дронів на регіони РФ
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Сили оборони атакували у Росії завод, що виробляє крилаті ракети та низку інших об’єктів, - Генштаб

Удари по Росії. Що атакували дрони Сил оборони

Сили оборони України уразили низку важливих об'єктів воєнно-промислового комплексу Росії.

Про це повідомив Генштаб ЗСУ, інформує Цензор.НЕТ.

Так, підрозділи ССО та СБУ завдали удару по АТ "Кронштадт", що в місті Дубна, Московської області.

"В районі підприємства відмічалася інтенсивна робота ворожого ППО, підтверджено ураження об’єкта. Акціонерне товариство спеціалізується на безпілотних авіаційних системах. Тут, зокрема, виготовляються БпЛА "Оріон", "Іноходєц", "Молнія", "Гром", "Терміт", "Геліос", "Сіріус", наземні комплекси управління.

В цьому ж населеному пункті, в рамках єдиного задуму, підрозділи СБУ окремо уразили завод "Радуга". Він виготовляє крилаті ракети різних класів: "повітря-повітря", "повітря-земля", "земля-земля". Серед продукції заводу Х-101/555, Х-69, Х-59МК, якими рф тероризує населення та б'є по цивільних об’єктах в Україні", - йдеться в повідомленні.

Також сьогодні підрозділи Сил безпілотних систем уразили АТ "Ангстрем" в Московській області.

Також читайте: Дрони масовано атакували Зеленоград під Москвою: зафіксовано влучання у технопарк. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

"Зафіксовано влучання у район цілі. Компанія розробляє та виробляє мікроелектронну компонентну базу, що широко використовується підприємствами воєнно-промислового комплексу рф", - зазначили там.

Напередодні Сили безпілотних систем також успішно атакували комбінат Дмитрівський, в Іванівській області РФ.

"Фіксувалися вибухи на території заводу. Підприємство виробляє органічні хімічні речовини – компоненти вибухівки та порохів, а також добавки до ракетного та авіаційного палива. Постачає продукцію до низки інших підприємств ВПК росії", - підсумували у Генштабі.

Також дивіться: У підмосковній Дубні українські БпЛА атакували підприємство "Кронштадт". ВIДЕО

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Генштаб ЗС (6732) росія (65856) Удари по РФ (317)


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Завод з виробництва шахедів також атакували.
Правда після цього замість 200 шахедів в день стало летіти 300.
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28.05.2025 15:12 Відповісти
по сша что то летело?
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28.05.2025 15:16 Відповісти
По таким об'єктам треба регулярно довбати, щоб толк був, а не один раз на блакитний місяць.
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28.05.2025 15:22 Відповісти
міліон дронів, тіки гундос промовчав, що на болотах, а не в Україні
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28.05.2025 16:19 Відповісти
І технопарк "Елма" рознесли вщент! )))
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28.05.2025 15:27 Відповісти
В кращому випадку пошкодять вікна і шифер...
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28.05.2025 15:27 Відповісти
Це не "уразили". Це трохи налякали. Уразили - це склали цехи та вивели з ладу об'єкт.
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28.05.2025 15:27 Відповісти
"Радуга" не завод, а контрукторське бюро, яке розробляє ракети, а вже виробляє ракети Х-101, Х-59, Х-69, а також високошвидкісні Х-32 ДМЗ ім. Федорова на теріторії якого знаходиться КБ "Радуга", а також і корпус виробництва "Кронштадт" який сьогодня добряче розїбало.
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28.05.2025 23:43 Відповісти
 
 