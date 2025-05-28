Сили оборони атакували у Росії завод, що виробляє крилаті ракети та низку інших об’єктів, - Генштаб

Сили оборони України уразили низку важливих об'єктів воєнно-промислового комплексу Росії.

Про це повідомив Генштаб ЗСУ, інформує Цензор.НЕТ.

Так, підрозділи ССО та СБУ завдали удару по АТ "Кронштадт", що в місті Дубна, Московської області.

"В районі підприємства відмічалася інтенсивна робота ворожого ППО, підтверджено ураження об’єкта. Акціонерне товариство спеціалізується на безпілотних авіаційних системах. Тут, зокрема, виготовляються БпЛА "Оріон", "Іноходєц", "Молнія", "Гром", "Терміт", "Геліос", "Сіріус", наземні комплекси управління.



В цьому ж населеному пункті, в рамках єдиного задуму, підрозділи СБУ окремо уразили завод "Радуга". Він виготовляє крилаті ракети різних класів: "повітря-повітря", "повітря-земля", "земля-земля". Серед продукції заводу Х-101/555, Х-69, Х-59МК, якими рф тероризує населення та б'є по цивільних об’єктах в Україні", - йдеться в повідомленні.

Також сьогодні підрозділи Сил безпілотних систем уразили АТ "Ангстрем" в Московській області.

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"Зафіксовано влучання у район цілі. Компанія розробляє та виробляє мікроелектронну компонентну базу, що широко використовується підприємствами воєнно-промислового комплексу рф", - зазначили там.

Напередодні Сили безпілотних систем також успішно атакували комбінат Дмитрівський, в Іванівській області РФ.

"Фіксувалися вибухи на території заводу. Підприємство виробляє органічні хімічні речовини – компоненти вибухівки та порохів, а також добавки до ракетного та авіаційного палива. Постачає продукцію до низки інших підприємств ВПК росії", - підсумували у Генштабі.

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