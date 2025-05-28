В подмосковной Дубне украинские БПЛА атаковали предприятие "Кронштадт". ВИДЕО
Утром 28 мая жители подмосковной Дубны сообщили об атаке БПЛА и работе сил ПВО.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщают российские телеграм-каналы.
По словам местных жителей, город атаковало большое количество беспилотников. Взрывы раздавались в воздухе и на земле. Также было слышно стрельбу.
По предварительной информации, было атаковано АО "Кронштадт". Это предприятие занимается производством БпЛА "Орион" и "Сириус", "Гелиос", "Гром" и беспилотных вертолетов.
АО "Кронштадт" является предприятием полного производственного цикла по созданию беспилотников: от их проектирования до испытаний и сертификации. С момента своего создания в 1991 году предприятие (прежнее название ЗАО "Транзас") специализировалось на разработке бортовых, наземных и морских систем, тренажеров военной техники и интерактивных комплексов. Предприятие разработало БЛА "Орион-Э", "Сириус" и ряд других аппаратов.
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де міни де арта де Точки У
Але,на кривом квартале - четвертый год войны идет,начало и конец вы,туманоголовые,попутали.
P.S. клав я на зелебобиків, пєтєсектантів, юлєботів, кучмодрочів і на іншу ботофермну хєрню. З тієї причини, що в мережі зараз переважно колл-центри «формують думку» або сперечаєшся з ШІ. Немає навіть «живого» упоротого персонажа в коментарях, щоб поговорити про їх «улюбленців».
Але - бажаю більшого !