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Новости Атаки БпЛА по РФ
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В подмосковной Дубне украинские БПЛА атаковали предприятие "Кронштадт". ВИДЕО

Утром 28 мая жители подмосковной Дубны сообщили об атаке БПЛА и работе сил ПВО.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщают российские телеграм-каналы.

По словам местных жителей, город атаковало большое количество беспилотников. Взрывы раздавались в воздухе и на земле. Также было слышно стрельбу.

По предварительной информации, было атаковано АО "Кронштадт". Это предприятие занимается производством БпЛА "Орион" и "Сириус", "Гелиос", "Гром" и беспилотных вертолетов.

АО "Кронштадт" является предприятием полного производственного цикла по созданию беспилотников: от их проектирования до испытаний и сертификации. С момента своего создания в 1991 году предприятие (прежнее название ЗАО "Транзас") специализировалось на разработке бортовых, наземных и морских систем, тренажеров военной техники и интерактивных комплексов. Предприятие разработало БЛА "Орион-Э", "Сириус" и ряд других аппаратов.

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Автор: 

беспилотник (3727) Удары по РФ (315)


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Топ комментарии
+37
Вот.
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28.05.2025 07:36
+26
-Ждет Севастополь, ждет Камчатка, ждет Кронштадт... .
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28.05.2025 07:50
+17
Черговий підірваний дах та дві стінки. Тут 50 БПЛА треба як мінімум.
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28.05.2025 08:05
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Правила форума Совет форумчан
Так себе,где *** толстый Нептун?
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28.05.2025 07:35 Ответить
Вот.
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28.05.2025 07:36 Ответить
Ого. Боєзаряд десь з кілотонну.
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28.05.2025 08:03 Ответить
шліх леніна то що х з ним. А ось як випустили росіян з Криму через два мости
де міни де арта де Точки У
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28.05.2025 09:33 Ответить
Так і хочеться на цій дорозі поставити Зеленського на низький старт і дати йому копняка як в мультфільмі ,,Жив був пес,, господар дав копняка своєму псові.Щоб це безголове спинилось десь по сусідстві з Януковичем і Азаровим.
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28.05.2025 10:16 Ответить
Мудрий наріт обрав, і навряд став розумніше.
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28.05.2025 13:40 Ответить
Не така мала шкода, як ти пишеш. І з чогось починати треба? Сподіваюсь, через місяць ти будеш питати чому не ядеркою? Чому у крімля лишилась, умовно, «західна стіна»?
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28.05.2025 09:32 Ответить
Починати????????
Але,на кривом квартале - четвертый год войны идет,начало и конец вы,туманоголовые,попутали.
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28.05.2025 10:02 Ответить
не така мала, то покажи яка, чи ти з квартальної масовки, домашнє завдання зелеботом підпрацьовуєш?
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28.05.2025 10:21 Ответить
Поїдь туди і подивись на наслідки. І подякуй тим людям, які розробили і виготовили той дрон, і тим військовим, які планували, вивчали маршрути, запускали ці дрони. Ти, по факту, обсираєш роботу десятків людей, які нанесли цей удар. І ти, просто бот, замість підтримати цих людей, використовуєш новину, по завданню партії, для обсирання зе. Йди в новину про Зе, і насипай там коли будемо бити нашими балістичними чи крилатими ракетами по маскві. А тут відміть досягнення багатьох людей за цей удар. Далі буде більше, якщо ти ю, хоча б, ******* не будеш.
P.S. клав я на зелебобиків, пєтєсектантів, юлєботів, кучмодрочів і на іншу ботофермну хєрню. З тієї причини, що в мережі зараз переважно колл-центри «формують думку» або сперечаєшся з ШІ. Немає навіть «живого» упоротого персонажа в коментарях, щоб поговорити про їх «улюбленців».
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28.05.2025 12:45 Ответить
Я,я жывой! И достаточно упоротый!
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28.05.2025 13:50 Ответить
Нажаль безграмотний.
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28.05.2025 15:06 Ответить
В нас може бути побудоване дещо краще за довгий Нептун---У квітні 2019 року стало відомо, що вже виготовлено 2 дослідні зразки комплексу. Один в рамках іноземного замовлення від https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B0%D1%83%D0%B4%D1%96%D0%B2%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%90%D1%80%D0%B0%D0%B2%D1%96%D1%8F Саудівської Аравії, а другий для Збройних сил України. Саудівська Аравія готується до випробувань ОТРК RAAD-2 («Грім-2») восени 2019 року, а надходження на озброєння очікується з 2022 року.https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%80%D1%96%D0%BC-2#cite_note-22 [22] У жовтні 2019 року повідомлялося, що за 6 років роботи над комплексом фахівці з ДП НВО «Павлоградський хімічний завод» і КБ «Південне» зібрали для нього щонайменше 12 ракетних двигунів.-----Дванадцять двигунів було зроблено на ЖОВТЕНЬ 2019 року!!! І це не заслуга віслюка Оманського бо він вже тоді був президентом,ці кошти на виробництво були виділені ще Порохом і Кровавим Пастором.І це чмо спеціально саботує виробництво,бо іншої думки немає.Я знаю що наші союзники готові надати нам електроніку до цих ракет,але кажуть-Ви хоть курпуси зробіть самі.Не виходить при Хренпіду зробити корпуса,бо це СВІДОМИЙ САБОТАЖ.Як ви думаєте що це було на 9 травня?Чому Віслюк проголосив перемир'я саме 9 травня коли РФ постягувала до Москви ППО і побудувала в 4 ешелони захист столиці?Багато об'єктів по РФ залишились без захисту і ми цим по вині влади саботажників не скористались.І що РФ відповіла на наше ,,блогородство,, 9 травня?-Ми отримали масовану атаку по всій Україні 25 травня 2025.
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28.05.2025 10:32 Ответить
З чим тягнути,на твою думку виробництво ракет це її вистругав сокирою і вона полетіла?https://www.youtube.com/shorts/Lc3BFt8QTdw
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28.05.2025 11:48 Ответить
Ти маєш відношення до виробництва ракет?Три роки достатньо якщо ти купляєш ліцензію в когось на виробництво.Но від креслень до першого пуску це не три роки.----«Іскандер» (https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%96%D0%B9%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%B0 рос. Исканде́р, https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%86%D0%BD%D0%B4%D0%B5%D0%BA%D1%81_%D0%93%D0%A0%D0%90%D0%A3#%D0%93%D1%80%D1%83%D0%BF%D0%B8_%D1%96%D0%BD%D0%B4%D0%B5%D0%BA%D1%81%D1%96%D0%B2_%C2%AB%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%97%C2%BB_%D1%81%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B8 індекс комплексу - 9К720, за https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D1%96_%D0%BF%D0%BE%D0%B7%D0%BD%D0%B0%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8F_%D0%9D%D0%90%D0%A2%D0%9E класифікацією МО США і НАТО - SS-26 Stone) - російський https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D0%BE-%D1%82%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%BD%D0%B0_%D1%80%D0%B0%D0%BA%D0%B5%D1%82%D0%BD%D0%B0_%D0%B7%D0%B1%D1%80%D0%BE%D1%8F оперативно-тактичний ракетний комплекс. Розроблений на https://uk.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9A%D0%91_%D0%9C%D0%B0%D1%88%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D0%B1%D1%83%D0%B4%D1%83%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8F_(%D0%9A%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%BC%D0%BD%D0%B0)&action=edit&redlink=1 Коломенському КБ Машинобудування (КБМ). Почав розроблятися в 1988 році, вперше представлений в 1999 році,https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%86%D1%81%D0%BA%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D0%B5%D1%80_(%D0%9E%D0%A2%D0%A0%D0%9A)#cite_note-1 [1] серійно виробляється з 2005 року. Здійснює запуск ракет класу https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B0%D0%BA%D0%B5%D1%82%D0%B0_%C2%AB%D0%BF%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%85%D0%BD%D1%8F_%E2%80%94_%D0%BF%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%85%D0%BD%D1%8F%C2%BB земля-земля різних типів: балістичні «Іскандер», «Іскандер-М», «Іскандер-Е», крилаті «Іскандер-К». /////Старт розробки -1988,вперше представлений 1999./////
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28.05.2025 12:55 Ответить
Чого ти завівся про 2014 , давай розкажи про досягнення після 2019 по 2022 . Про те що у 2022 дала наказ єдину дослідну Богдану ( яка до 2019 була у кількості трьох ) підірвати можеш промовчати ; точно як і про те що "зелений" таран зупинив програми закупівлі *********** до РСЗВ , Стугон , а замість формувати батареї Нептунів - три роки мірялися де більше украдуть на закупівлі транспортерів для них.
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28.05.2025 12:17 Ответить
Невідомим безпілотникам-респект...
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28.05.2025 07:40 Ответить
-Ждет Севастополь, ждет Камчатка, ждет Кронштадт... .
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28.05.2025 07:50 Ответить
Черговий підірваний дах та дві стінки. Тут 50 БПЛА треба як мінімум.
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28.05.2025 08:05 Ответить
Не скажи! На тих заводах, реально, не прікол, за інфою ТГ Астра, ще пошкоджені склопакети!
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28.05.2025 08:19 Ответить
😱
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28.05.2025 09:01 Ответить
не серьезно -как то по партизански и отдает махновщиной - с многомиллиардной помощью Запада и воюя 4 год Украина так и не удосужилась слепить мало -мальски приличную ракету -хотя бы на пол-тонны с несущим зарядом
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28.05.2025 08:21 Ответить
Махно був геніальний воєначальник, давав чортів і червоним, і билим. Тачанка, та спецоперації (псевдовесілля, щоб потрапляти на ворожу территорію) це його винахід! Слово МАХНОВЩИНА придумали кацапи, щоб дискредитувати його боротьбу!
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28.05.2025 09:00 Ответить
Аплодисменти!👏 наступна маассква (що за рахітська назва, вимовляти противно).
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28.05.2025 09:27 Ответить
Пошкоджено дах будівлі, не більше. Але і це щось. Потрібна балістика або крилаті ракети які потужно закопані в асфальт
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28.05.2025 09:40 Ответить
поки що - обісраними москальськими портками - "удовлетворен !"
Але - бажаю більшого !
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28.05.2025 10:03 Ответить
Наліт дронів на "глубінку" і вибух як від петарди але тільки не на Чонгар який працює цілодобово і на якому вже навіть утворюються черги з фур орків які везуть ********** і амуніцію на фронт! Доки ви цю "потужну" і "незламну" ЗЕлену смердючу субстанцію будете лити на голови українців???
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28.05.2025 10:38 Ответить
Величезний успіх зелених потвор - хтось з кацапів перелякався і на тому все ... Все як домовлялись ...
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28.05.2025 11:39 Ответить
Краще б "ОИЯИ".
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28.05.2025 11:51 Ответить
***, у тій дубні ядерний реактор є - от туди би влучити!!
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28.05.2025 11:59 Ответить
Дубна? Дрон на!
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28.05.2025 12:26 Ответить
 
 