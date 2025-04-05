Прозвучало более 20 взрывов: дроны СБУ поразили в РФ завод "Промсинтез", производящий взрывчатку. ВИДЕО

Ночью ударные дроны СБУ атаковали предприятие "Промсинтез" в Чапаевске Самарской области. Этот завод является одним из ведущих в РФ и СНГ производителей промышленных взрывчатых веществ (аммонал, аммонит, гранулит).

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на источники в СБУ.

"Ночью ударные дроны СБУ атаковали предприятие "Промсинтез" в Чапаевске Самарской области. Этот завод является одним из ведущих в РФ и СНГ производителей промышленных взрывчатых веществ (аммонал, аммонит, гранулит)", - говорится в сообщении.

На предприятии зафиксировано не менее 20 взрывов и несколько очагов возгорания. Как следствие - руководство завода остановило технологические процессы.

"СБУ продолжает точечно отрабатывать по российским предприятиям, которые являются частью ВПК и изготавливают оружие для войны против Украины. Такие объекты являются абсолютно законными военными целями", - подчеркнул информированный источник в СБУ.

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Напомним, в ночь на 4 апреля украинские беспилотники атаковали промышленные объекты в Чапаевске Самарской области и Саранске в Республике Мордовия.