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Новости Атаки дронов СБУ на заводы в РФ
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Прозвучало более 20 взрывов: дроны СБУ поразили в РФ завод "Промсинтез", производящий взрывчатку. ВИДЕО

Ночью ударные дроны СБУ атаковали предприятие "Промсинтез" в Чапаевске Самарской области. Этот завод является одним из ведущих в РФ и СНГ производителей промышленных взрывчатых веществ (аммонал, аммонит, гранулит).

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на источники в СБУ.

"Ночью ударные дроны СБУ атаковали предприятие "Промсинтез" в Чапаевске Самарской области. Этот завод является одним из ведущих в РФ и СНГ производителей промышленных взрывчатых веществ (аммонал, аммонит, гранулит)", - говорится в сообщении.

На предприятии зафиксировано не менее 20 взрывов и несколько очагов возгорания. Как следствие - руководство завода остановило технологические процессы.

"СБУ продолжает точечно отрабатывать по российским предприятиям, которые являются частью ВПК и изготавливают оружие для войны против Украины. Такие объекты являются абсолютно законными военными целями", - подчеркнул информированный источник в СБУ.

Также читайте: РФ передала США и ООН перечень "нарушений" Украиной моратория на атаки по российским энергообъектам, - Лавров

Читайте: Россия, несмотря на свое обещание мира, увеличила количество атак по Украине, - The Telegraph

Напомним, в ночь на 4 апреля украинские беспилотники атаковали промышленные объекты в Чапаевске Самарской области и Саранске в Республике Мордовия.

Автор: 

завод (513) СБУ (19882) Удары по РФ (275)


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Топ комментарии
+28
Спорядження БПЛА дальнього радіусу дії "Лютий" перед операцією із завданням удару по цілі в глибині території рашистської пітьми:

https://pbs.twimg.com/media/GnwvILTWgAATbr-?format=jpg&name=900x900 https://pbs.twimg.com/media/GnwvILTWgAATbr-?format=jpg&name=900x900 https://pbs.twimg.com/media/GnwvILTWgAATbr-?format=jpg&name=900x900
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05.04.2025 16:59
+18
Коли москву будем бомбити? Де довгий Нептун, Паляниця, Пекло? Найвеличніший вже півроку як анонсував.
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05.04.2025 17:00
+16
Бить по Ху*лобаду непрестанно и беспощадно, бить пока все твари ватные не будут уничтожены!!
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05.04.2025 16:57
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05.04.2025 16:56 Ответить
Бить по Ху*лобаду непрестанно и беспощадно, бить пока все твари ватные не будут уничтожены!!
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05.04.2025 16:57 Ответить
Спорядження БПЛА дальнього радіусу дії "Лютий" перед операцією із завданням удару по цілі в глибині території рашистської пітьми:

https://pbs.twimg.com/media/GnwvILTWgAATbr-?format=jpg&name=900x900 https://pbs.twimg.com/media/GnwvILTWgAATbr-?format=jpg&name=900x900 https://pbs.twimg.com/media/GnwvILTWgAATbr-?format=jpg&name=900x900
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05.04.2025 16:59 Ответить
Коли москву будем бомбити? Де довгий Нептун, Паляниця, Пекло? Найвеличніший вже півроку як анонсував.
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05.04.2025 17:00 Ответить
Там ще й "Трембіта" була!
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05.04.2025 17:28 Ответить
Не дадут партнеры бить по Москве. Низзя эскалировать.
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05.04.2025 21:50 Ответить
Своим оружием партнеры никогда не запрещали бить куда угодно! Ты може попробуй лучше борщи варить, экспердка?
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06.04.2025 00:36 Ответить
Дискриманация по половому признаку, не?! Когда мы Москву потопли своими Нептунами ору было выше крыши от "союзников". Так что не все так просто как ваш детский ум рисует!
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06.04.2025 03:44 Ответить
Як там, у спуського поета?
Гори гори, самарськая ..... да.
...да рускага счатья!
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05.04.2025 17:06 Ответить
"А Самара городок..."
.
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05.04.2025 19:58 Ответить
У Саранську під удар БпЛА потрапив єдиний в Росії завод з виробництва оптичного волокна "Оптоволоконні системи". Місцеві жителі повідомляють про близько 10 вибухів після 2:20 за місцевим часом. Завод виготовляє оптоволоконні кабелі, які використовують для управління БпЛА, це перше і єдине підприємство такого типу в Росії.
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05.04.2025 18:54 Ответить

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05.04.2025 19:04 Ответить
Було б добре бити не вночі, а вдень, коли орки працюють.
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05.04.2025 19:07 Ответить
вдень у дронів долетіти до Саранська шансів на порядок менше. Якби ми мали трохи ширший функціонал "нептунів", то звісно краще щоб у той сарай прилетіло пів-десятка КР.
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05.04.2025 19:24 Ответить
Ясно. Дякую.
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05.04.2025 20:16 Ответить
Та вони там в три зміни працюють, як Арахни.
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05.04.2025 19:41 Ответить
Це добра справа, але 80% оптоволокна русня закуповує в Китаї.
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05.04.2025 19:15 Ответить
дані естонської розвідки?
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05.04.2025 19:20 Ответить
факт

.
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05.04.2025 20:00 Ответить
якщо можно - буду вдячний за будь-які посилання.
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05.04.2025 20:28 Ответить
)) дякую. Гуглив, але ніякої інформації не знайшов. І на наведений вами текст з Цензора, на жаль, теж ніяких посилань нема. Якщо щось знайдете, то буду вдячний.
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05.04.2025 20:45 Ответить
https://www.comnews.ru/content/238276/2025-03-17/2025-w12/1008/amerikanskoe-optovolokno-rossii-importozamestil-kitay Тиць. (Потрібен VPN)
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05.04.2025 20:58 Ответить
дякую. Чомусь з Нідерландів не відкривається. Зайшов з Франції.
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05.04.2025 23:25 Ответить
На заводах добрив теж роблять суміші для снарядів, тому треба теж заводи добрив знищувати.
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05.04.2025 19:15 Ответить
виробництво військової вибухівки - ТНТ, гексогену, октагену для спорядження арилерійських снарядів, а також виробнитво ТЕНу для кумулятивів та детонаторів - це зовсім інші хімічні процеси, і виробництво добрив до цього не дотичне. Постачальниками сировини для військової вибухівки у своїй більший частині є НПЗ, як от наприклад "Сибур-Кстово" є постачальником компонентів для "заводу ім Свєрдлова" у Дзєржинську, єдиного виробника гесогену та октагену на рф. Тому для сповільнення виробництва вибухівки треба крім ураження безпосередньо віробників військової вибухівки, завдавати уражень по виробникам толуолу, уротропіну, пентаеритриту тощо, а також перешкоджати\контролювати постачання цих прекурсорів з інших країн, зокрема з Китаю.
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05.04.2025 20:26 Ответить
Складні формули... І де в них уламки запускати?
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06.04.2025 01:15 Ответить
для тих, хто на ці формули вчився - вони не складні, і де їх виробляють - все є у відкритому доступі.
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06.04.2025 01:26 Ответить
Шо за прапор?)))
Там декілька людей - тєхнолага би вразити... Воно не тільки "формулу" знає...
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06.04.2025 01:42 Ответить
зараз у Франції. Зранку буду вже у Києві.
За технологами ганятись - дурне діло. Достатньо одного точного прильоту у виробництво, і безробітний технолог піде до воєнкомату підписувати контракт.
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06.04.2025 01:52 Ответить
Романтікь... Парі, Парі Сен-Жермен... Сен-Жермен же, але де-Клу.. Шампань, Бургуньдья... Може від Вашого відрядження й потворам шматочок влетить..
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06.04.2025 02:34 Ответить
Всеж-таки тєхнолага одмінусовати - і безробітного немає, контракт не підписано і лінія стоїть)))
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06.04.2025 02:53 Ответить
Удари по заводах глибинки це добре, але прильоти по кварталах та підприємствам москви буде, таки, ефективніше
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05.04.2025 20:27 Ответить
Да сто раз печатал, хрен с той мацквой. Вот под рукой 4 областных центра. Равняйте! Белгород, Курск, Воронеж, Ростов. А по Гуково отдельно много и вкусно. За дивизионы Градов-21 что лупили по Донецку в марте 14 г. Видео в сети тогда валом было и осталось. У этой войны нет третьего варианта. Или они нас, или мы их!
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05.04.2025 20:53 Ответить
Схоже, там трапилась якась двіжуха. Все, як дід хотів.
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05.04.2025 21:53 Ответить
Пара общаг накроет любое производство... Новое... А вот когда со всего города персонал в 8:00 собирается у проходной....
На общагу "упало", по проходной - ударили...
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06.04.2025 01:20 Ответить
 
 