Прозвучало более 20 взрывов: дроны СБУ поразили в РФ завод "Промсинтез", производящий взрывчатку. ВИДЕО
Ночью ударные дроны СБУ атаковали предприятие "Промсинтез" в Чапаевске Самарской области. Этот завод является одним из ведущих в РФ и СНГ производителей промышленных взрывчатых веществ (аммонал, аммонит, гранулит).
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на источники в СБУ.
"Ночью ударные дроны СБУ атаковали предприятие "Промсинтез" в Чапаевске Самарской области. Этот завод является одним из ведущих в РФ и СНГ производителей промышленных взрывчатых веществ (аммонал, аммонит, гранулит)", - говорится в сообщении.
На предприятии зафиксировано не менее 20 взрывов и несколько очагов возгорания. Как следствие - руководство завода остановило технологические процессы.
"СБУ продолжает точечно отрабатывать по российским предприятиям, которые являются частью ВПК и изготавливают оружие для войны против Украины. Такие объекты являются абсолютно законными военными целями", - подчеркнул информированный источник в СБУ.
Напомним, в ночь на 4 апреля украинские беспилотники атаковали промышленные объекты в Чапаевске Самарской области и Саранске в Республике Мордовия.
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Гори гори, самарськая ..... да.
...да рускага счатья!
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Одразу визнаю - трішки помилився - не 20%, а 25%.
"У 2024 році китайські постачальники займали 75% ринку оптоволокна в Росії, тоді як частка російського виробника, АТ "Оптіковолоконні Системи", знизилася з 30% у 2021 році до 25% у 2024 році."
Там декілька людей - тєхнолага би вразити... Воно не тільки "формулу" знає...
За технологами ганятись - дурне діло. Достатньо одного точного прильоту у виробництво, і безробітний технолог піде до воєнкомату підписувати контракт.
На общагу "упало", по проходной - ударили...