Дроны СБУ поразили под Москвой стратегическое предприятие "Радуга", производящее крылатые ракеты, - источники. ВИДЕО

Этой ночью дальнобойные дроны СБУ устроили "хлопок" на стратегическом предприятии российского ВПК - заводе "Радуга" им. Березняка", который расположен в г. Дубна в 130 км к северу от Москвы.

Об этом сообщили источники Цензор.НЕТ.

Во время атаки украинские дроны обошли ПВО, которая защищает российскую столицу, и попали по уборочному и снаряжальному цехам предприятия, на которых сейчас продолжается пожар.

Завод входит в корпорацию "Тактическое ракетное вооружение" и производит крылатые ракеты различных классов: "воздух-воздух", "воздух-земля", "земля-земля". В том числе и ракеты Х-101/555, Х-69, Х-59МК, которыми рф терроризирует население и гражданские объекты в Украине.

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"СБУ продолжает с хирургической точностью попадать по ключевым предприятиям российского ВПК, чья продукция служит оружием в войне против Украины. Дроновые санкции от СБУ по технологическому тылу российской армии будут продолжаться и в дальнейшем", - отметил информированный источник в СБУ.