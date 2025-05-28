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Новости Видео Атаки дронов СБУ на заводы в РФ Дроны СБУ атаковали заводы российского ВПК
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Дроны СБУ поразили под Москвой стратегическое предприятие "Радуга", производящее крылатые ракеты, - источники. ВИДЕО

Этой ночью дальнобойные дроны СБУ устроили "хлопок" на стратегическом предприятии российского ВПК - заводе "Радуга" им. Березняка", который расположен в г. Дубна в 130 км к северу от Москвы.

Об этом сообщили источники Цензор.НЕТ.

Во время атаки украинские дроны обошли ПВО, которая защищает российскую столицу, и попали по уборочному и снаряжальному цехам предприятия, на которых сейчас продолжается пожар.

Завод входит в корпорацию "Тактическое ракетное вооружение" и производит крылатые ракеты различных классов: "воздух-воздух", "воздух-земля", "земля-земля". В том числе и ракеты Х-101/555, Х-69, Х-59МК, которыми рф терроризирует население и гражданские объекты в Украине.

удар дрона СБУ по заводу в РФ

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"СБУ продолжает с хирургической точностью попадать по ключевым предприятиям российского ВПК, чья продукция служит оружием в войне против Украины. Дроновые санкции от СБУ по технологическому тылу российской армии будут продолжаться и в дальнейшем", - отметил информированный источник в СБУ.

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крылатые ракеты (886) россия (96038) СБУ (19985) дроны (4055)


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Топ комментарии
+8
Надо бы нам панове, переходить на следующий уровень, дроны это конечно хорошо, но маловато у них боевой части , пора шарашить по болотам баллистикой с полутонными боеголовками .
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28.05.2025 16:53
+6
Бул завод 'Радуга", став "Веселка".
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28.05.2025 16:30
+6
Опять стекло выбили? Для ракушек новость сойдет
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28.05.2025 17:03
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Бул завод 'Радуга", став "Веселка".
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28.05.2025 16:30 Ответить
це відео з заводу Кронштейн, там написано КТ!
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28.05.2025 16:31 Ответить
Кронштадт.
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28.05.2025 16:42 Ответить
Надо бы нам панове, переходить на следующий уровень, дроны это конечно хорошо, но маловато у них боевой части , пора шарашить по болотам баллистикой с полутонными боеголовками .
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28.05.2025 16:53 Ответить
Як хочеться, щоб не уразили, а ЗНИЩИЛИ!!!!! Потрібні ракети, а не ці мух, з яких долітають 2 %
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28.05.2025 17:01 Ответить
Опять стекло выбили? Для ракушек новость сойдет
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28.05.2025 17:03 Ответить
Вибачте, друзі, але на відео я не бачу ударів, які могли б зашкодити виробництву довше ніж на пару-трійку днів... та й то навряд чи.
Була б бойова частина хоча б як у Шахедів - 50 кг, або як у новітніх, 90 кг, та ще й кумулятивно-фугасна, то може б щось з цього нальоту і війшло.
Але Зелень щонайменше на 5 років затримала Українську ракетну програму, та й дрони виробляють під навантаження в 10-20 кг, а це ніщо!
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28.05.2025 17:40 Ответить
на відео насправді удар по корпусу виробнитва "Кронштадт", туди у корпус прилетіло декілька дронів, і розїбало там той сарай добряче, бо дрони вибухали всередині і шмаття летіло до неба, а від вибухів порозпирало стіни будівлі, яка по суті являє собою великий каркасний сарай, обшитий металевою вагонкою. Так що там не на пару-тройку днів.
А на останньому фото у новині дійсно корпуси конструкторсбкого біро "Радуга", а не заводу. І "Радуга" не виробляє ракети, а розробляє їх. А ракети виробляє ДМЗ ім. Федорова на теріторії якого знаходиться і КБ "Радуга", і підприємство "Кронштадт". Просто вони знаходяться на протилежних частинах ДМЗ на відстані 1 км один від одного. От саме ДМЗ і КБ "Радуга" - підприємства, що були побудовані у срср за радянськими будівельними технологіями з урахуванням специфіки військового виробництва. Саме тому для ефективного ураження таких споруд можуть бути потрібні потужніші засоби ураження.
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28.05.2025 22:57 Ответить
ось так виглядав корпус "Кронштадта" на стадії будівництва:


а корпуси "Радуги" виглядають так:
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28.05.2025 23:11 Ответить
І да, туди летіли АНи-196, а вони несуть 75 кг вибухівки. Відео пожежі і чорної хмари диму на кілометри є у відкритому доступі.
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28.05.2025 23:14 Ответить
 
 