Дроны СБУ поразили под Москвой стратегическое предприятие "Радуга", производящее крылатые ракеты, - источники. ВИДЕО
Этой ночью дальнобойные дроны СБУ устроили "хлопок" на стратегическом предприятии российского ВПК - заводе "Радуга" им. Березняка", который расположен в г. Дубна в 130 км к северу от Москвы.
Об этом сообщили источники Цензор.НЕТ.
Во время атаки украинские дроны обошли ПВО, которая защищает российскую столицу, и попали по уборочному и снаряжальному цехам предприятия, на которых сейчас продолжается пожар.
Завод входит в корпорацию "Тактическое ракетное вооружение" и производит крылатые ракеты различных классов: "воздух-воздух", "воздух-земля", "земля-земля". В том числе и ракеты Х-101/555, Х-69, Х-59МК, которыми рф терроризирует население и гражданские объекты в Украине.
"СБУ продолжает с хирургической точностью попадать по ключевым предприятиям российского ВПК, чья продукция служит оружием в войне против Украины. Дроновые санкции от СБУ по технологическому тылу российской армии будут продолжаться и в дальнейшем", - отметил информированный источник в СБУ.
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Була б бойова частина хоча б як у Шахедів - 50 кг, або як у новітніх, 90 кг, та ще й кумулятивно-фугасна, то може б щось з цього нальоту і війшло.
Але Зелень щонайменше на 5 років затримала Українську ракетну програму, та й дрони виробляють під навантаження в 10-20 кг, а це ніщо!
А на останньому фото у новині дійсно корпуси конструкторсбкого біро "Радуга", а не заводу. І "Радуга" не виробляє ракети, а розробляє їх. А ракети виробляє ДМЗ ім. Федорова на теріторії якого знаходиться і КБ "Радуга", і підприємство "Кронштадт". Просто вони знаходяться на протилежних частинах ДМЗ на відстані 1 км один від одного. От саме ДМЗ і КБ "Радуга" - підприємства, що були побудовані у срср за радянськими будівельними технологіями з урахуванням специфіки військового виробництва. Саме тому для ефективного ураження таких споруд можуть бути потрібні потужніші засоби ураження.
а корпуси "Радуги" виглядають так: