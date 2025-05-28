Дрони СБУ уразили за Москвою стратегічне підприємство "Радуга", яке виготовляє крилаті ракети, - джерела. ВIДЕО
Цієї ночі далекобійні дрони СБУ влаштували "бавовну" на стратегічному підприємстві російського ВПК — заводі "Радуга" ім. Березняка", який розташований у м. Дубна за 130 км на північ від Москви.
Про це повідомили джерела Цензор.НЕТ.
Під час атаки українські дрони обійшли ППО, яка захищає російську столицю, та влучили по збиральному та споряджальному цехах підприємства, на яких наразі триває пожежа.
Завод входить до корпорації "Тактическое ракетное вооружение" та виготовляє крилаті ракети різних класів: "повітря-повітря", "повітря-земля", "земля-земля". Зокрема й ракети Х-101/555, Х-69, Х-59МК, якими рф тероризує населення та цивільні об’єкти в Україні.
"СБУ продовжує з хірургічною точністю влучати по ключових підприємствах російського ВПК, чия продукція слугує зброєю у війні проти України. Дронові санкції від СБУ по технологічному тилу російської армії триватимуть й надалі", - зазначило поінформоване джерело в СБУ.
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Була б бойова частина хоча б як у Шахедів - 50 кг, або як у новітніх, 90 кг, та ще й кумулятивно-фугасна, то може б щось з цього нальоту і війшло.
Але Зелень щонайменше на 5 років затримала Українську ракетну програму, та й дрони виробляють під навантаження в 10-20 кг, а це ніщо!
А на останньому фото у новині дійсно корпуси конструкторсбкого біро "Радуга", а не заводу. І "Радуга" не виробляє ракети, а розробляє їх. А ракети виробляє ДМЗ ім. Федорова на теріторії якого знаходиться і КБ "Радуга", і підприємство "Кронштадт". Просто вони знаходяться на протилежних частинах ДМЗ на відстані 1 км один від одного. От саме ДМЗ і КБ "Радуга" - підприємства, що були побудовані у срср за радянськими будівельними технологіями з урахуванням специфіки військового виробництва. Саме тому для ефективного ураження таких споруд можуть бути потрібні потужніші засоби ураження.
а корпуси "Радуги" виглядають так: