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Новини Відео Атаки дронів СБУ на заводи в РФ Дрони СБУ атакували заводи російського ВПК
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Дрони СБУ уразили за Москвою стратегічне підприємство "Радуга", яке виготовляє крилаті ракети, - джерела. ВIДЕО

Цієї ночі далекобійні дрони СБУ влаштували "бавовну" на стратегічному підприємстві російського ВПК — заводі "Радуга" ім. Березняка", який розташований у м. Дубна за 130 км на північ від Москви.

Про це повідомили джерела Цензор.НЕТ.

Під час атаки українські дрони обійшли ППО, яка захищає російську столицю, та влучили по збиральному та споряджальному цехах підприємства, на яких наразі триває пожежа.

Завод входить до корпорації "Тактическое ракетное вооружение" та виготовляє крилаті ракети різних класів: "повітря-повітря", "повітря-земля", "земля-земля". Зокрема й ракети Х-101/555, Х-69, Х-59МК, якими рф тероризує населення та цивільні об’єкти в Україні.

удар дрона СБУ по заводу в РФ

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Пролунало понад 20 вибухів: дрони СБУ уразили в РФ завод "Промсинтез", який виробляє вибухівку. ВIДЕО

"СБУ продовжує з хірургічною точністю влучати по ключових підприємствах російського ВПК, чия продукція слугує зброєю у війні проти України. Дронові санкції від СБУ по технологічному тилу російської армії триватимуть й надалі", - зазначило поінформоване джерело в СБУ.

Автор: 

крилаті ракети (1079) росія (65856) СБУ (12915) дрони (4844)


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Топ коментарі
+8
Надо бы нам панове, переходить на следующий уровень, дроны это конечно хорошо, но маловато у них боевой части , пора шарашить по болотам баллистикой с полутонными боеголовками .
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28.05.2025 16:53
+6
Бул завод 'Радуга", став "Веселка".
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28.05.2025 16:30
+6
Опять стекло выбили? Для ракушек новость сойдет
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28.05.2025 17:03
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Бул завод 'Радуга", став "Веселка".
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28.05.2025 16:30 Відповісти
це відео з заводу Кронштейн, там написано КТ!
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28.05.2025 16:31 Відповісти
Кронштадт.
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28.05.2025 16:42 Відповісти
Надо бы нам панове, переходить на следующий уровень, дроны это конечно хорошо, но маловато у них боевой части , пора шарашить по болотам баллистикой с полутонными боеголовками .
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28.05.2025 16:53 Відповісти
Як хочеться, щоб не уразили, а ЗНИЩИЛИ!!!!! Потрібні ракети, а не ці мух, з яких долітають 2 %
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28.05.2025 17:01 Відповісти
Опять стекло выбили? Для ракушек новость сойдет
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28.05.2025 17:03 Відповісти
Вибачте, друзі, але на відео я не бачу ударів, які могли б зашкодити виробництву довше ніж на пару-трійку днів... та й то навряд чи.
Була б бойова частина хоча б як у Шахедів - 50 кг, або як у новітніх, 90 кг, та ще й кумулятивно-фугасна, то може б щось з цього нальоту і війшло.
Але Зелень щонайменше на 5 років затримала Українську ракетну програму, та й дрони виробляють під навантаження в 10-20 кг, а це ніщо!
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28.05.2025 17:40 Відповісти
на відео насправді удар по корпусу виробнитва "Кронштадт", туди у корпус прилетіло декілька дронів, і розїбало там той сарай добряче, бо дрони вибухали всередині і шмаття летіло до неба, а від вибухів порозпирало стіни будівлі, яка по суті являє собою великий каркасний сарай, обшитий металевою вагонкою. Так що там не на пару-тройку днів.
А на останньому фото у новині дійсно корпуси конструкторсбкого біро "Радуга", а не заводу. І "Радуга" не виробляє ракети, а розробляє їх. А ракети виробляє ДМЗ ім. Федорова на теріторії якого знаходиться і КБ "Радуга", і підприємство "Кронштадт". Просто вони знаходяться на протилежних частинах ДМЗ на відстані 1 км один від одного. От саме ДМЗ і КБ "Радуга" - підприємства, що були побудовані у срср за радянськими будівельними технологіями з урахуванням специфіки військового виробництва. Саме тому для ефективного ураження таких споруд можуть бути потрібні потужніші засоби ураження.
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28.05.2025 22:57 Відповісти
ось так виглядав корпус "Кронштадта" на стадії будівництва:


а корпуси "Радуги" виглядають так:
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28.05.2025 23:11 Відповісти
І да, туди летіли АНи-196, а вони несуть 75 кг вибухівки. Відео пожежі і чорної хмари диму на кілометри є у відкритому доступі.
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28.05.2025 23:14 Відповісти
 
 