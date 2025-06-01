СБУ массово атакует аэродромы РФ. Известно о поражении более 40 самолетов, среди которых - стратегические бомбардировщики, - источники. ВИДЕО

В России массово горят вражеские стратегические бомбардировщики. Это результат спецоперации СБУ.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на источники СБУ.

Как отмечается, прямо сейчас Служба безопасности Украины проводит масштабную спецоперацию по уничтожению вражеской бомбардировочной авиации в тылу РФ. Дроны СБУ отрабатывают по самолетам, которые каждую ночь бомбят украинские города. Известно о поражении более 40 самолетов, среди них - А-50, Ту-95 и Ту-22 М3.

"Так, на одном видео видно как пылает аэродром "Белая" и слышен голос главы СБУ генерал-лейтенанта Василия Малюка, который комментирует "хлопок". По данным наших источников, эта уникальная спецоперация получила название "Паутина". Вражеской авиации предварительно нанесен ущерб на более чем 2 млрд долларов. Ждем деталей. И надеемся на то, что количество пораженных самолетов будет расти!", - отмечает источник.

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Впоследствии появились кадры российских военных аэродромов, которые горят в результате уникальной спецоперации СБУ. На видео виден непосредственно момент атаки дронов СБУ на российские самолеты.

По данным наших источников сегодня Служба безопасности Украины провела уникальную спецоперацию, которой лично руководил глава СБУ Василий Малюк. Поражено более 40 вражеских самолетов. Ждем деталей.