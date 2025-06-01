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Новости РФ потеряла самолет штурмовик Массовое уничтожение российских самолетов
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СБУ массово атакует аэродромы РФ. Известно о поражении более 40 самолетов, среди которых - стратегические бомбардировщики, - источники. ВИДЕО

В России массово горят вражеские стратегические бомбардировщики. Это результат спецоперации СБУ.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на источники СБУ.

Как отмечается, прямо сейчас Служба безопасности Украины проводит масштабную спецоперацию по уничтожению вражеской бомбардировочной авиации в тылу РФ. Дроны СБУ отрабатывают по самолетам, которые каждую ночь бомбят украинские города. Известно о поражении более 40 самолетов, среди них - А-50, Ту-95 и Ту-22 М3.

"Так, на одном видео видно как пылает аэродром "Белая" и слышен голос главы СБУ генерал-лейтенанта Василия Малюка, который комментирует "хлопок". По данным наших источников, эта уникальная спецоперация получила название "Паутина". Вражеской авиации предварительно нанесен ущерб на более чем 2 млрд долларов. Ждем деталей. И надеемся на то, что количество пораженных самолетов будет расти!", - отмечает источник.

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Впоследствии появились кадры российских военных аэродромов, которые горят в результате уникальной спецоперации СБУ. На видео виден непосредственно момент атаки дронов СБУ на российские самолеты.

По данным наших источников сегодня Служба безопасности Украины провела уникальную спецоперацию, которой лично руководил глава СБУ Василий Малюк. Поражено более 40 вражеских самолетов. Ждем деталей.

Автор: 

ликвидация (3674) самолет (3620) СБУ (19994) уничтожение (7183)


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Топ комментарии
+53
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01.06.2025 14:10
+45
Гори-гори ясно, щоби не погасло. Порадували наші воїни місцевих лаптів, щось летить, щось взривається кацапеняиа бігають
метушаться, двіжуха все як вони *******
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01.06.2025 14:06
+42
Слава Україні!!!
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01.06.2025 14:09
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Страница 4 из 4
СЛАВА УКРАИНСКИМ ВОИНАМ!!!ГЕРОЯМ СЛАВА!!!!мочите кацапню по всей рашке!это им за Бучу,Мариуполь,за всех убитых детей Украины и за всех погибших из за этих нацистских мразей!УКРАИНА ПОБЕДИТ!!!!СЛАВА УКРАИНЕ!
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01.06.2025 16:18 Ответить
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01.06.2025 16:19 Ответить
ВСІ!!!!!!! Ще раз - ВСІ!!!!!!

❗️❗️ВСІ Ту-95МС, які перебували на аеродромі "Оленья" - знищено!!!! Частина з них вже була споряджена крилатими ракетами Х-101
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01.06.2025 16:20 Ответить
І два мости. "С патєрямі"!!! "Весьолий мєсяц май июнь!"
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01.06.2025 16:25 Ответить
Схоже, відновлювати вже нема чого.
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01.06.2025 16:32 Ответить
Ті що є відео в інтернеті там мінімум в половини була детонація, побачимо по настпуних ракетних ударах скільки ще у орків авіації.
Реально вони завжди десь не більше 10 використовували, не думаю що крім них, ще є багато в справному стані. Ці що детонували були заправлені, отже повинні бути робочі.

Взагалі хороший хід перед переговорами, орки розуміють тільки силу. Те що їх стратегічні аеродроми під загрозою вагомий аргумент.
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01.06.2025 16:46 Ответить
klirik Головне не заважати Трампу будували золотий купол!
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01.06.2025 16:29 Ответить
просто браво, вот это я понимаю работа спецслужб. ходят слухи машка захарова исчезла с радаров, плешивый собирает собез, тема собрания - орешник головного мозга. спецкорреспонденты василий малюк и крилл буданов ведут репортаж с места событий.
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01.06.2025 16:37 Ответить
Глобальные последствия украинских ударов по России огромные. Фактически Россия потеряла паритет в ядерной триаде с США, потому что лишилась значительной части носителей ядерного оружия. Американцы нас в жопу должны целовать.
https://t.me/romanenko_dns/23950 Юрий Романенко.
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01.06.2025 16:43 Ответить
Не думаю що при наявності у амерів Ф22 стратегічна авіація несе їм загрозу, їх більше балістика турбує і втрата джерела дешевих ресурсів.
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01.06.2025 16:48 Ответить
Цей движ ввійде в історію разом з крейсером Москва) Саме так ми і мали б воювати більшість часу, але краще пізніше ніж ніколи. Слава Україні!
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01.06.2025 16:43 Ответить
Перл-Хабор це був раптовий удар рівноцінний оголошенню війни, русня получила в їбало на 1193-й день повномасштабної війни, але при цьому вони знову корчать з себе жертву, так само як і з мостом. Брехливість і вміння вдавати з себе жертву це в крові кацапні (c)
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01.06.2025 16:46 Ответить
Чудово!
Слава Захисникам України-Героям Слава!
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01.06.2025 16:47 Ответить
Путєн виступить з промовою?
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01.06.2025 16:51 Ответить
Sic transit gloria mundi (лат.) Так минає мирська слава.

Фраза використовувалася в церемоніях папської коронації між 1409 (при коронації Олександра V) та 1963 роками.
Коли новообраний папа виходив з ризниці базиліки св. Петра, переносний трон Папи тричі зупинявся. Кожного разу папський церемонійний майстер падав на коліна перед папою, який тримає срібну або мідну тростину, і несе клоччя тліючого льону. Тричі поки тканина згорає він говорить сумним і гучним голосом: «Pater Sancte, sic transit gloria mundi!» («Святий Отче, так проходить мирська слава!»).
Ці слова мають служити нагадуванням Папі, про тлінність життя і земних почестей.
Формула фрази з'явилася вперше в роботі https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%BE%D0%BC%D0%B0_%D0%9A%D0%B5%D0%BC%D0%BF%D1%96%D0%B9%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9 Томи Кемпійського «Наслідування Христа»

Після закінчення війни 1812 року читач «Альбіон» подав лист до Британської Морської Хроніки. Вказуючи на Сполучені Штати, він заявив, що «зростаюча велич цієї далекої імперії (а її відстань, мабуть, за щастя для Європи) дивує нації, які дивилися з подивом і бачили найсильніші зусилля Британії, в епоху своєї найбільшої сили, яку так легко відбили, що повністю підірвали». У кінці листа він пише «Sic transit Gloria mundi», маючи на увазі остаточне визнання тенденції до послаблення британського впливу на морі та зростання американської влади на морі.https://uk.wikipedia.org/wiki/Sic_transit_gloria_mundi#cite_note-8
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01.06.2025 16:52 Ответить
Оце удари по "центрам прінятія рішеній", а не атаки по лікарнях і дитячих майданчиках, які робить кацапня.
Браво СБУ 🔥🔥🔥
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01.06.2025 16:57 Ответить
https://t.me/solovei_ihor/9242 Спецоперацію «Павутина», в результаті якої СБУ вразила 41 літак стратегічної авіації рф, готували понад півтора роки.

Операція була надскладною з логістичної точки зору. СБУ спочатку переправила до росії fpv-дрони, а згодом - мобільні деревʼяні будиночки. Пізніше на території рф дрони були заховані під дахи будиночків, розміщених вже на вантажних авто. В потрібний момент дахи будинків дистанційно відкрили, дрони полетіли вражати російські бомбардувальники.

Люди, які приймали участь у цій історичній спецоперації, уже давно знаходяться в Україні. Тож, якщо путінський режим показово затримає когось, то це буде черговою постановкою для внутрішньої аудиторії.
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01.06.2025 16:59 Ответить
Белгородский аэропорт, небо загружено до предела, самолеты взлетают и садятся с 5-минутным интервалом, диспетчеры потные. На посадку заходит один из первых рейсов МАУ в России. Промахивается по полосе и уходит на второй круг, ломая весь график. Диспетчер раздраженно орет в микрофон рации:
- Вы что, раньше никогда не летали в Белгород?!
Из динамика спокойный ответ пилота:
- Почему же, летал... Но это было в 25-м, и мы тогда не садились.
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01.06.2025 17:02 Ответить
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