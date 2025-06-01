СБУ массово атакует аэродромы РФ. Известно о поражении более 40 самолетов, среди которых - стратегические бомбардировщики, - источники. ВИДЕО
В России массово горят вражеские стратегические бомбардировщики. Это результат спецоперации СБУ.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на источники СБУ.
Как отмечается, прямо сейчас Служба безопасности Украины проводит масштабную спецоперацию по уничтожению вражеской бомбардировочной авиации в тылу РФ. Дроны СБУ отрабатывают по самолетам, которые каждую ночь бомбят украинские города. Известно о поражении более 40 самолетов, среди них - А-50, Ту-95 и Ту-22 М3.
"Так, на одном видео видно как пылает аэродром "Белая" и слышен голос главы СБУ генерал-лейтенанта Василия Малюка, который комментирует "хлопок". По данным наших источников, эта уникальная спецоперация получила название "Паутина". Вражеской авиации предварительно нанесен ущерб на более чем 2 млрд долларов. Ждем деталей. И надеемся на то, что количество пораженных самолетов будет расти!", - отмечает источник.
Впоследствии появились кадры российских военных аэродромов, которые горят в результате уникальной спецоперации СБУ. На видео виден непосредственно момент атаки дронов СБУ на российские самолеты.
По данным наших источников сегодня Служба безопасности Украины провела уникальную спецоперацию, которой лично руководил глава СБУ Василий Малюк. Поражено более 40 вражеских самолетов. Ждем деталей.
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❗️❗️ВСІ Ту-95МС, які перебували на аеродромі "Оленья" - знищено!!!! Частина з них вже була споряджена крилатими ракетами Х-101
майиюнь!"
Реально вони завжди десь не більше 10 використовували, не думаю що крім них, ще є багато в справному стані. Ці що детонували були заправлені, отже повинні бути робочі.
Взагалі хороший хід перед переговорами, орки розуміють тільки силу. Те що їх стратегічні аеродроми під загрозою вагомий аргумент.
https://t.me/romanenko_dns/23950 Юрий Романенко.
Слава Захисникам України-Героям Слава!
Фраза використовувалася в церемоніях папської коронації між 1409 (при коронації Олександра V) та 1963 роками.
Коли новообраний папа виходив з ризниці базиліки св. Петра, переносний трон Папи тричі зупинявся. Кожного разу папський церемонійний майстер падав на коліна перед папою, який тримає срібну або мідну тростину, і несе клоччя тліючого льону. Тричі поки тканина згорає він говорить сумним і гучним голосом: «Pater Sancte, sic transit gloria mundi!» («Святий Отче, так проходить мирська слава!»).
Ці слова мають служити нагадуванням Папі, про тлінність життя і земних почестей.
Формула фрази з'явилася вперше в роботі https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%BE%D0%BC%D0%B0_%D0%9A%D0%B5%D0%BC%D0%BF%D1%96%D0%B9%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9 Томи Кемпійського «Наслідування Христа»
Після закінчення війни 1812 року читач «Альбіон» подав лист до Британської Морської Хроніки. Вказуючи на Сполучені Штати, він заявив, що «зростаюча велич цієї далекої імперії (а її відстань, мабуть, за щастя для Європи) дивує нації, які дивилися з подивом і бачили найсильніші зусилля Британії, в епоху своєї найбільшої сили, яку так легко відбили, що повністю підірвали». У кінці листа він пише «Sic transit Gloria mundi», маючи на увазі остаточне визнання тенденції до послаблення британського впливу на морі та зростання американської влади на морі.https://uk.wikipedia.org/wiki/Sic_transit_gloria_mundi#cite_note-8
Браво СБУ 🔥🔥🔥
Операція була надскладною з логістичної точки зору. СБУ спочатку переправила до росії fpv-дрони, а згодом - мобільні деревʼяні будиночки. Пізніше на території рф дрони були заховані під дахи будиночків, розміщених вже на вантажних авто. В потрібний момент дахи будинків дистанційно відкрили, дрони полетіли вражати російські бомбардувальники.
Люди, які приймали участь у цій історичній спецоперації, уже давно знаходяться в Україні. Тож, якщо путінський режим показово затримає когось, то це буде черговою постановкою для внутрішньої аудиторії.
- Вы что, раньше никогда не летали в Белгород?!
Из динамика спокойный ответ пилота:
- Почему же, летал... Но это было в 25-м, и мы тогда не садились.