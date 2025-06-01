Бойцы 28 ОМБр уничтожили САУ "Гвоздика", орудия Д-30, склады с БК, автотранспорт, а также укрытия россиян. ВИДЕО
На Торецком направлении пилоты 28-й отдельной механизированной бригады имени Рыцарей Зимнего Похода уничтожили несколько самоходных установок "Гвоздика", орудия Д-30, склады с БК, автотранспорт, а также укрытия и российскую пехоту.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на соцсети.
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