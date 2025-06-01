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Бойцы 28 ОМБр уничтожили САУ "Гвоздика", орудия Д-30, склады с БК, автотранспорт, а также укрытия россиян. ВИДЕО

На Торецком направлении пилоты 28-й отдельной механизированной бригады имени Рыцарей Зимнего Похода уничтожили несколько самоходных установок "Гвоздика", орудия Д-30, склады с БК, автотранспорт, а также укрытия и российскую пехоту.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на соцсети.

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Автор: 

армия РФ (19613) ликвидация (3674) 28 отдельная механизированная бригада (188)


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