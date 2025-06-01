УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
9806 відвідувачів онлайн
Новини Відео Ситуація на фронті
642 0

Бійці 28 ОМБр знищили САУ "Гвоздика", гармати Д-30, склади з БК, автотранспорт, а також укриття росіян. ВIДЕО

На Торецькому напрямку пілоти 28-ої окремої механізованої бригади імені Лицарів Зимового Походу знищили кілька самохідних установок "Гвоздика", гармати Д-30, склади з БК, автотранспорт, а також укриття і російську піхоту.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на соцмережі.

Також дивіться: У прикордонних селах в РФ окупанти пробивають дірки в дахах будівель і запускають звідти дрони. ВIДЕО

Автор: 

армія рф (17764) ліквідація (4057) 28 окрема механізована бригада (189)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Facebook
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
 
 