Бійці 28 ОМБр знищили САУ "Гвоздика", гармати Д-30, склади з БК, автотранспорт, а також укриття росіян. ВIДЕО
На Торецькому напрямку пілоти 28-ої окремої механізованої бригади імені Лицарів Зимового Походу знищили кілька самохідних установок "Гвоздика", гармати Д-30, склади з БК, автотранспорт, а також укриття і російську піхоту.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на соцмережі.
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