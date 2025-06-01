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У прикордонних селах в РФ окупанти пробивають дірки в дахах будівель і запускають звідти дрони. ВIДЕО
У прикордонних селах на території РФ окупанти пробивають дірки в дахах житлових будівель і запускають звідти дрони.
Прикордонники-розвідники "Сталевого кордону" вирахували кілька таких точок і знищили їх, повідомляє Цензор.НЕТ.
Топ коментарі
+3 Igor Grytselyak
показати весь коментар01.06.2025 09:44 Посилання
+3 Marta #602367
показати весь коментар01.06.2025 09:45 Посилання
+3 Fjall_Raven
показати весь коментар01.06.2025 10:17 Посилання
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Він привітав Володимира Зеленського з перемогою на виборах. Інформації про те, чи голосував Віктор Янукович за Зеленського, немає.
Всі дірки в дахах
намертво замурувати
до самої землі