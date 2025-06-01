У прикордонних селах в РФ окупанти пробивають дірки в дахах будівель і запускають звідти дрони. ВIДЕО

У прикордонних селах на території РФ окупанти пробивають дірки в дахах житлових будівель і запускають звідти дрони.

Прикордонники-розвідники "Сталевого кордону" вирахували кілька таких точок і знищили їх, повідомляє Цензор.НЕТ.

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