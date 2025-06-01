УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
9806 відвідувачів онлайн
Новини Відео Ситуація на фронті
4 211 13

У прикордонних селах в РФ окупанти пробивають дірки в дахах будівель і запускають звідти дрони. ВIДЕО

У прикордонних селах на території РФ окупанти пробивають дірки в дахах житлових будівель і запускають звідти дрони.

Прикордонники-розвідники "Сталевого кордону" вирахували кілька таких точок і знищили їх, повідомляє Цензор.НЕТ.

Також дивіться: Тіло російського загарбника вщент вигоріло разом з бронемашиною, в яку поцілили наші воїни. ВIДЕО

Автор: 

армія рф (17764) Держприкордонслужба ДПСУ (6122) росія (65934) знищення (7496)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у GoogleNews
Топ коментарі
+3
Всьо для пабєди(
показати весь коментар
01.06.2025 09:44
+3
Чого чекати?
Всі дірки в дахах
намертво замурувати
до самої землі
показати весь коментар
01.06.2025 09:45
+3
зря обнародували цю новину. зараз ********** зі своєю ********* оп-ною шайкою виб'ють фінансування на ремонт дахів братского їм народа!
показати весь коментар
01.06.2025 10:17
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
То треба і нам добавити в тих дахах дірок нашими засобами. Головне, щоб засоби були. Інакше доведеться асфальтом.
показати весь коментар
01.06.2025 09:44 Відповісти
А Верховний де?
показати весь коментар
01.06.2025 10:08 Відповісти
Ти за нього голосував то спитай
показати весь коментар
01.06.2025 10:10 Відповісти
Володимир Зеленський переміг на президентських виборах в Україні у 2019 році. Віктор Янукович на той час уже не перебував на території України. Він покинув Україну в лютому 2014 року і з того часу переховується на території Росії, де, за даними прокуратури, проживає у селищі Барвіха Московської області.
Він привітав Володимира Зеленського з перемогою на виборах. Інформації про те, чи голосував Віктор Янукович за Зеленського, немає.
показати весь коментар
01.06.2025 10:15 Відповісти
Тепер я точно знаю шо ти голосував за зелю
показати весь коментар
01.06.2025 10:18 Відповісти
є декілька пісень з назвою "Брехун", зокрема "Liar" Силії Капсіс та "Bad Liar" Imagine Dragons. Також є українська пісня "Брехня".
показати весь коментар
01.06.2025 10:19 Відповісти
Всьо для пабєди(
показати весь коментар
01.06.2025 09:44 Відповісти
Чого чекати?
Всі дірки в дахах
намертво замурувати
до самої землі
показати весь коментар
01.06.2025 09:45 Відповісти
зря обнародували цю новину. зараз ********** зі своєю ********* оп-ною шайкою виб'ють фінансування на ремонт дахів братского їм народа!
показати весь коментар
01.06.2025 10:17 Відповісти
показати весь коментар
01.06.2025 11:16 Відповісти
Кацапам нужно подсказать - дно в противоположной стороне!
показати весь коментар
01.06.2025 12:09 Відповісти
 
 