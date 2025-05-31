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Тіло російського загарбника вщент вигоріло разом з бронемашиною, в яку поцілили наші воїни. ВIДЕО
На південному напрямку Сили оборони України успішно знищили бойову броньовану машину армії РФ, разом із боєкомплектом і щонайменше одним окупантом.
На відео зафіксовано момент точного ураження — вибух миттєво перетворює ворожу техніку на палаючі уламки, а росіянин - "згорів на роботі", повідомляє Цензор.НЕТ.
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