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Новини Відео Ситуація на фронті
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Тіло російського загарбника вщент вигоріло разом з бронемашиною, в яку поцілили наші воїни. ВIДЕО

На південному напрямку Сили оборони України успішно знищили бойову броньовану машину армії РФ, разом із боєкомплектом і щонайменше одним окупантом.

На відео зафіксовано момент точного ураження — вибух миттєво перетворює ворожу техніку на палаючі уламки, а росіянин - "згорів на роботі", повідомляє Цензор.НЕТ.

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Автор: 

армія рф (17755) знищення (7492)


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Топ коментарі
+4
не розумію, от нахєра на кремацію їхати за тисячі кілометрів? можно ж це було зробити у своїй тайзі, вона там постійно горить.
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31.05.2025 16:16
+3
Жаль не заживо. Хоча може і напівдохлий був
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31.05.2025 16:24
+2
Цей стейк пересмажений. Мої компліменти шеф-кухарю 😁
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31.05.2025 16:14
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Цей стейк пересмажений. Мої компліменти шеф-кухарю 😁
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31.05.2025 16:14 Відповісти
не розумію, от нахєра на кремацію їхати за тисячі кілометрів? можно ж це було зробити у своїй тайзі, вона там постійно горить.
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31.05.2025 16:16 Відповісти
Жаль не заживо. Хоча може і напівдохлий був
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31.05.2025 16:24 Відповісти
Ему будет что внукам рассказать.
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31.05.2025 16:24 Відповісти
Нема тіла немає лади.
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31.05.2025 16:30 Відповісти
Перед смертю кричав - Дєлай как я!
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31.05.2025 16:44 Відповісти
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31.05.2025 16:44 Відповісти
На Берлін!? За немкамі??!! Вялічіє сруськага міфа! Прутін, проводить свій План в життя!! Уже, за Планом ******, здохли з 2022 року, в Мирній Україні, більше 970.000 московитів сруськіх!!
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31.05.2025 16:45 Відповісти
Надеюсь глоловной мозг рашиста не пострадал ввиду его полного отсутствия...
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31.05.2025 16:57 Відповісти
Поза угрожающая... Терминатор-2?
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31.05.2025 17:05 Відповісти
 
 