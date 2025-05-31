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Наші захисники вистежили та атакували гармати "Д-30", спостережні пункти та вогневі позиції окупантів. ВIДЕО

Під час бойової роботи на Вовчанському напрямку розвідувально-ударні групи БпЛА бригади "Гарт" вистежили та завдали вогневих уражень по транспортному засобу ворога, двох гарматах "Д-30" та місцях запуску безпілотників противника.

Також під удар дронарів та мінометників підрозділу "Falcon" потрапили спостережні пункти та вогневі позиції окупантів, повідомляє Цензор.НЕТ.

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Автор: 

армія рф (17755) знищення (7492)


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