Наші захисники вистежили та атакували гармати "Д-30", спостережні пункти та вогневі позиції окупантів. ВIДЕО
Під час бойової роботи на Вовчанському напрямку розвідувально-ударні групи БпЛА бригади "Гарт" вистежили та завдали вогневих уражень по транспортному засобу ворога, двох гарматах "Д-30" та місцях запуску безпілотників противника.
Також під удар дронарів та мінометників підрозділу "Falcon" потрапили спостережні пункти та вогневі позиції окупантів, повідомляє Цензор.НЕТ.
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