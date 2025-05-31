Наши защитники выследили и атаковали орудия "Д-30", наблюдательные пункты и огневые позиции оккупантов. ВИДЕО

Во время боевой работы на Волчанском направлении разведывательно-ударные группы БПЛА бригады "Гарт" выследили и нанесли огневые поражения по транспортному средству врага, двум пушкам "Д-30" и местам запуска беспилотников противника.

Также под удар дронаров и минометчиков подразделения "Falcon" попали наблюдательные пункты и огневые позиции оккупантов, сообщает Цензор.НЕТ.

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