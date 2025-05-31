РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
8695 посетителей онлайн
Новости Видео Ситуация на фронте
953 0

Наши защитники выследили и атаковали орудия "Д-30", наблюдательные пункты и огневые позиции оккупантов. ВИДЕО

Во время боевой работы на Волчанском направлении разведывательно-ударные группы БПЛА бригады "Гарт" выследили и нанесли огневые поражения по транспортному средству врага, двум пушкам "Д-30" и местам запуска беспилотников противника.

Также под удар дронаров и минометчиков подразделения "Falcon" попали наблюдательные пункты и огневые позиции оккупантов, сообщает Цензор.НЕТ.

Смотрите: Пограничники уничтожили 2 укрытия пилотов, 4 блиндажа, 2 артпозиции, 6 укрытий и огневую позицию россиян. ВИДЕО

Автор: 

армия РФ (19603) уничтожение (7179)


Поделиться:
Смотрите Цензор.НЕТ в YouTube
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
 
 