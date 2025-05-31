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Пограничники уничтожили 2 укрытия пилотов, 4 блиндажа, 2 артпозиции, 6 укрытий и огневую позицию россиян. ВИДЕО

Бойцы подразделения беспилотных авиационных систем "Прайм" уничтожают врага на Курском направлении. Воины уничтожили стартовую позицию вражеских дронов, 2 укрытия пилотов, 4 блиндажа, 2 артпозиции, 6 укрытий и огневую позицию.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на телеграм-канал Госпогранслужбы Украины.

Смотрите: Силы обороны уничтожили российский мотоцикл, укрытие и обнаружили и поразили вражескую пехоту в Донецкой области. ВИДЕО

Автор: 

армия РФ (19603) Госпогранслужба (6563) уничтожение (7179)


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