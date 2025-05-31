Силы обороны уничтожили российский мотоцикл, укрытие, а также обнаружили и уничтожили вражескую пехоту на Донетчине. ВИДЕО
Бойцы подразделения беспилотных авиационных систем "Фенікс" бригады "Помста" в Донецкой области уничтожили российский мотоцикл и укрытие, а также обнаружили и поразили вражескую пехоту.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на телеграм-канал Госпогранслужбы Украины.
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Алекс Скела
показать весь комментарий31.05.2025 12:07 Ответить Мне нравится 0 Ссылка
Николай Водяной #551433
показать весь комментарий31.05.2025 13:47 Ответить Мне нравится 0 Ссылка
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