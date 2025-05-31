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Силы обороны уничтожили российский мотоцикл, укрытие, а также обнаружили и уничтожили вражескую пехоту на Донетчине. ВИДЕО

Бойцы подразделения беспилотных авиационных систем "Фенікс" бригады "Помста" в Донецкой области уничтожили российский мотоцикл и укрытие, а также обнаружили и поразили вражескую пехоту.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на телеграм-канал Госпогранслужбы Украины.

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армия РФ (19603) ликвидация (3670) Донецкая область (9946)


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Знищений мотоцикл порадував особливо!
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31.05.2025 12:07 Ответить
Але на ньому була свинособака..
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31.05.2025 13:47 Ответить
 
 