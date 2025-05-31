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"Птахи Мадяра" в течение 30 мая атаковали 90 оккупантов: из них 49 - ликвидировали, 41 - ранили. ВИДЕО
Бойцы 414-й отдельной бригады беспилотных систем "Птахи Мадяра" в течение 30 мая атаковали 90 оккупантов. Из них 49 - ликвидировали, 41 - ранили.
Всего за май было атаковано 2146 вражеских солдат. Общее количество подтвержденных пораженных вражеских целей - 6030, сообщает Цензор.НЕТ.
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