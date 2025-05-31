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"Птахи Мадяра" в течение 30 мая атаковали 90 оккупантов: из них 49 - ликвидировали, 41 - ранили. ВИДЕО

Бойцы 414-й отдельной бригады беспилотных систем "Птахи Мадяра" в течение 30 мая атаковали 90 оккупантов. Из них 49 - ликвидировали, 41 - ранили.

Всего за май было атаковано 2146 вражеских солдат. Общее количество подтвержденных пораженных вражеских целей - 6030, сообщает Цензор.НЕТ.

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Автор: 

армия РФ (19603) ликвидация (3670)


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"Птахам Мадяра" черговий респектище-знищуйте рашистів ще ще та ще...
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31.05.2025 09:42 Ответить
Дембель від "Птахів Мадяра" приємно збуджує кацапів перед концертом. ))
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31.05.2025 09:45 Ответить
Респект Захисникам України, за їх ЩОДЕННУ і ВАЖКУ роботу!
Слава Україні!!
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31.05.2025 10:12 Ответить
Не добивайте кацапів ,ранений забира більше сил у оставшихся
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31.05.2025 10:20 Ответить
"Птахи Мадяра" имеют свой канал на ютубе ,там больше прикольных видео ,и еще больше прикольная лексика которая сопровождает видео.
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31.05.2025 10:34 Ответить
 
 