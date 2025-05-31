Воины 5-й ОШБр уничтожили бронетехнику в разрушенном ангаре, а также ликвидировали вражескую пехоту в укрытии. ВИДЕО
Бойцы 5-й отдельной штурмовой Киевской бригады уничтожили бронетехнику оккупантов в разрушенном ангаре, а также ликвидировали пехоту противника в укрытии.
Как сообщает Цензор.НЕТ, соответствующее видео опубликовано в телеграм-канале бригады.
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