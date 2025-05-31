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Воины 5-й ОШБр уничтожили бронетехнику в разрушенном ангаре, а также ликвидировали вражескую пехоту в укрытии. ВИДЕО

Бойцы 5-й отдельной штурмовой Киевской бригады уничтожили бронетехнику оккупантов в разрушенном ангаре, а также ликвидировали пехоту противника в укрытии.

Как сообщает Цензор.НЕТ, соответствующее видео опубликовано в телеграм-канале бригады.

Также смотрите: Воины 5 ОШБр уничтожили транспорт, пушку и ликвидировали пехоту противника на Краматорском направлении. ВИДЕО

Автор: 

армия РФ (19603) ликвидация (3670) 5 ОШБр (109)


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Важка і щоденна 24/7, робота Захисників України!
Дякуємо Захисникам України!!
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31.05.2025 10:35 Ответить
 
 