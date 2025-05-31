Воїни 5 ОШБр знищили бронетехніку у зруйнованому ангарі, а також ліквідували ворожу піхоту в укритті. ВIДЕО
Бійці 5-ої окремої штурмової Київської бригади знищили бронетехніку окупантів у зруйнованому ангарі, а також ліквідували піхоту противника в укритті.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, відповідне відео опубліковане у телеграм-каналі бригади.
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