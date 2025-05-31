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Воїни 5 ОШБр знищили бронетехніку у зруйнованому ангарі, а також ліквідували ворожу піхоту в укритті. ВIДЕО

Бійці 5-ої окремої штурмової Київської бригади знищили бронетехніку окупантів у зруйнованому ангарі, а також ліквідували піхоту противника в укритті.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, відповідне відео опубліковане у телеграм-каналі бригади.

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Автор: 

армія рф (17755) ліквідація (4053) 5 ОШБр (111)


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31.05.2025 10:35 Відповісти
 
 