Російський загарбник почав хаотично стрибати у повітрі, побачивши дрон українських морпіхів. ВIДЕО

Пілоти 36-ої бригади морської піхоти імені контрадмірала Михайла Білинського ліквідували російських піхотинців на Донеччині.

Відео бойової роботи було оприлюднене у телеграм-каналі Військово-Морських Сил ЗСУ, передає Цензор.НЕТ.

В одному з епізодів ворожий солдат різко стрибає, коли бачить наш дрон-камікадзе, але врятуватися це йому не допомогло.

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