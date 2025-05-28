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Російський загарбник почав хаотично стрибати у повітрі, побачивши дрон українських морпіхів. ВIДЕО
Пілоти 36-ої бригади морської піхоти імені контрадмірала Михайла Білинського ліквідували російських піхотинців на Донеччині.
Відео бойової роботи було оприлюднене у телеграм-каналі Військово-Морських Сил ЗСУ, передає Цензор.НЕТ.
В одному з епізодів ворожий солдат різко стрибає, коли бачить наш дрон-камікадзе, але врятуватися це йому не допомогло.
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Противник закріпився в «кишені» на південь і на захід від Гнатівки і на схід від Старої Миколаївки. У районі Гнатівки ситуація на уточненні."