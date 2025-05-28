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Російський загарбник почав хаотично стрибати у повітрі, побачивши дрон українських морпіхів. ВIДЕО

Пілоти 36-ої бригади морської піхоти імені контрадмірала Михайла Білинського ліквідували російських піхотинців на Донеччині.

Відео бойової роботи було оприлюднене у телеграм-каналі Військово-Морських Сил ЗСУ, передає Цензор.НЕТ.

В одному з епізодів ворожий солдат різко стрибає, коли бачить наш дрон-камікадзе, але врятуватися це йому не допомогло.

Також дивіться: Воїни 3 ОШБр нищать російських солдатів, які ховаються у лісах та посадках на Харківщині. ВIДЕО

Автор: 

армія рф (17743) ліквідація (4050) 36 окрема бригада морської піхоти (205)


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Ага, стрибає. Зрадів, певно...
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28.05.2025 23:36 Відповісти
@ "Костянтинівський напрямок:

Противник закріпився в «кишені» на південь і на захід від Гнатівки і на схід від Старої Миколаївки. У районі Гнатівки ситуація на уточненні."
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29.05.2025 00:07 Відповісти
Теперь, после месяца тренировок по Капоэйра, прежде чем получить в табло, Андрюха красиво танцует.
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29.05.2025 00:35 Відповісти
Кара, рашистам ******, за їх війну проти Мирної України!!
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29.05.2025 00:55 Відповісти
Рожденный ползать летать не может
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29.05.2025 01:15 Відповісти
 
 