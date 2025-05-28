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Российский захватчик начал хаотично прыгать в воздухе, увидев дрон украинских морпехов. ВИДЕО

Пилоты 36-й бригады морской пехоты имени контр-адмирала Михаила Белинского ликвидировали российских пехотинцев в Донецкой области.

Видео боевой работы было обнародовано в телеграмм-канале Военно-Морских Сил ВСУ, передает Цензор.НЕТ.

В одном из эпизодов вражеский солдат резко прыгает, когда видит наш дрон-камикадзе, но спастись это ему не помогло.

Также смотрите: Воины 3 ОШБр уничтожают российских солдат, которые прячутся в лесах и посадках на Харьковщине. ВИДЕО

Автор: 

армия РФ (19578) ликвидация (3663) 36 отдельная бригада морской пехоты (205)


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Ага, стрибає. Зрадів, певно...
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28.05.2025 23:36 Ответить
@ "Костянтинівський напрямок:

Противник закріпився в «кишені» на південь і на захід від Гнатівки і на схід від Старої Миколаївки. У районі Гнатівки ситуація на уточненні."
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29.05.2025 00:07 Ответить
Теперь, после месяца тренировок по Капоэйра, прежде чем получить в табло, Андрюха красиво танцует.
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29.05.2025 00:35 Ответить
Кара, рашистам ******, за їх війну проти Мирної України!!
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29.05.2025 00:55 Ответить
Рожденный ползать летать не может
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29.05.2025 01:15 Ответить
 
 