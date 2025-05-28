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Российский захватчик начал хаотично прыгать в воздухе, увидев дрон украинских морпехов. ВИДЕО
Пилоты 36-й бригады морской пехоты имени контр-адмирала Михаила Белинского ликвидировали российских пехотинцев в Донецкой области.
Видео боевой работы было обнародовано в телеграмм-канале Военно-Морских Сил ВСУ, передает Цензор.НЕТ.
В одном из эпизодов вражеский солдат резко прыгает, когда видит наш дрон-камикадзе, но спастись это ему не помогло.
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Противник закріпився в «кишені» на південь і на захід від Гнатівки і на схід від Старої Миколаївки. У районі Гнатівки ситуація на уточненні."