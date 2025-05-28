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Воины 3 ОШБр уничтожают российских солдат, которые прячутся в лесах и посадках в Харьковской области. ВИДЕО

Бойцы 3-й отдельной штурмовой бригады продолжают эффективно зачищать Харьковское направление от российских сил. В лесах и посадках враг пытался маскироваться среди деревьев, но беспилотники с боевыми сбрасываниями обнаружили и точно уничтожили позиции оккупантов.

По сообщению бойцов из подразделения "Insane Group" из 2-го механизированного батальона, россияне пытались бежать, а некоторые - вытащить раненых. Но в итоге все были ликвидированы, передает Цензор.НЕТ.

Также смотрите: Оккупант возмущается, что четверо российских солдат, с тростями в руках, должны ехать на штурм. ВИДЕО

Автор: 

армия РФ (19578) ликвидация (3663) 3-я Отдельная штурмовая бригада (438)


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28.05.2025 22:53 Ответить
Смерть кацапам на украінській землі , крапка😡
Орки , не пхайтеся до Украіни , бо здохнете !!
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28.05.2025 22:55 Ответить
 
 