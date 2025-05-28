Воїни 3 ОШБр нищать російських солдатів, які ховаються у лісах та посадках на Харківщині. ВIДЕО

Бійці 3-ої окремої штурмової бригади продовжують ефективно зачищати Харківський напрямок від російських сил. У лісах та посадках ворог намагався маскуватися серед дерев, але безпілотники з бойовими скидами виявили й точно знищили позиції окупантів.

За повідомленням бійців із підрозділу "Insane Group" з 2-го механізованого батальйону, росіяни намагались тікати, а деякі — витягнути поранених. Але в підсумку всі були ліквідовані, передає Цензор.НЕТ.

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