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Воїни 3 ОШБр нищать російських солдатів, які ховаються у лісах та посадках на Харківщині. ВIДЕО
Бійці 3-ої окремої штурмової бригади продовжують ефективно зачищати Харківський напрямок від російських сил. У лісах та посадках ворог намагався маскуватися серед дерев, але безпілотники з бойовими скидами виявили й точно знищили позиції окупантів.
За повідомленням бійців із підрозділу "Insane Group" з 2-го механізованого батальйону, росіяни намагались тікати, а деякі — витягнути поранених. Але в підсумку всі були ліквідовані, передає Цензор.НЕТ.
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Орки , не пхайтеся до Украіни , бо здохнете !!