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Воїни 3 ОШБр нищать російських солдатів, які ховаються у лісах та посадках на Харківщині. ВIДЕО

Бійці 3-ої окремої штурмової бригади продовжують ефективно зачищати Харківський напрямок від російських сил. У лісах та посадках ворог намагався маскуватися серед дерев, але безпілотники з бойовими скидами виявили й точно знищили позиції окупантів.

За повідомленням бійців із підрозділу "Insane Group" з 2-го механізованого батальйону, росіяни намагались тікати, а деякі — витягнути поранених. Але в підсумку всі були ліквідовані, передає Цензор.НЕТ.

Також дивіться: Окупант обурюється, що четверо російських солдатів, з тростинами в руках, мають їхати на штурм. ВIДЕО

Автор: 

армія рф (17743) ліквідація (4050) 3 Окрема штурмова бригада (451)


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28.05.2025 22:53 Відповісти
Смерть кацапам на украінській землі , крапка😡
Орки , не пхайтеся до Украіни , бо здохнете !!
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28.05.2025 22:55 Відповісти
 
 