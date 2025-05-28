Окупант обурюється, що четверо російських солдатів, з тростинами в руках, мають їхати на штурм. ВIДЕО

Один із військових РФ зафільмував чотирьох своїх "товаришів по службі", які, ледь стоячи на ногах, з тростинами в руках, мали вирушити на штурм українських позицій.

Автор відео коментує це з сарказмом та обуренням, не приховуючи шоку від "готовності" такої "штурмової групи", передає Цензор.НЕТ.

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