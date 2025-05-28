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Новини Відео Ситуація на фронті
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Окупант обурюється, що четверо російських солдатів, з тростинами в руках, мають їхати на штурм. ВIДЕО

Один із військових РФ зафільмував чотирьох своїх "товаришів по службі", які, ледь стоячи на ногах, з тростинами в руках, мали вирушити на штурм українських позицій.

Автор відео коментує це з сарказмом та обуренням, не приховуючи шоку від "готовності" такої "штурмової групи", передає Цензор.НЕТ.

Також дивіться: Українські бійці зірвали окупантам евакуацію танка та знищили броньовану ремонтно-евакуаційну машину. ВIДЕО

Автор: 

армія рф (17729) росія (65856) штурм (244)


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Топ коментарі
+13
***** не потрібні ні каліки ні свідки.
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28.05.2025 21:31
+7
сказало пуйло : "в "рай !"

ото в пекло і кіздуйте !

.
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28.05.2025 21:19
+6
Наші ждуни думають що так само не підуть на штурм Європи.
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28.05.2025 21:38
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сказало пуйло : "в "рай !"

ото в пекло і кіздуйте !

.
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28.05.2025 21:19 Відповісти
А шо то не правильно, я не понял? Фперёд в атаку, кабаны 😂
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28.05.2025 21:23 Відповісти
Духовність та традиційні цінності виглядають у виконанні збоченців саме так!
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28.05.2025 21:43 Відповісти
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28.05.2025 21:26 Відповісти
Швейк - это противоположность этим тварям, так что эта карикатура здесь ни к чему..
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28.05.2025 21:46 Відповісти
З ковіньками в руках.

Процесс лагідної українізації русскоязичних.

/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjz1p2V5MaNAxV3U1UIHY8pA9oQFnoECAkQAQ&url=https%3A%2F%2Fuk.wikipedia.org%2Fwiki%2F%25D0%259A%25D0%25BE%25D0%25B2%25D1%2596%25D0%25BD%25D1%258C%25D0%25BA%25D0%25B0&usg=AOvVaw0OpXhs68RvwwidPFqHpEZs&opi=89978449 Ковінька


/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjz1p2V5MaNAxV3U1UIHY8pA9oQFnoECAkQAQ&url=https%3A%2F%2Fuk.wikipedia.org%2Fwiki%2F%25D0%259A%25D0%25BE%25D0%25B2%25D1%2596%25D0%25BD%25D1%258C%25D0%25BA%25D0%25B0&usg=AOvVaw0OpXhs68RvwwidPFqHpEZs&opi=89978449 Кові́нька (зменшувальна форма від «ковеня́») - ціпок, палиця з загнутим кінцем, ґирлиґа.


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28.05.2025 21:26 Відповісти
Це називається "ціпок" - "трость" по собачому..
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28.05.2025 21:27 Відповісти
Ну, якщо вже тру, то по скрєпному: «посох».
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28.05.2025 21:53 Відповісти
Таджики замінять ванюшек..
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28.05.2025 21:29 Відповісти
на их телках
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28.05.2025 21:55 Відповісти
Це українське ІПСО !
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28.05.2025 21:29 Відповісти
***** не потрібні ні каліки ні свідки.
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28.05.2025 21:31 Відповісти
Певен, відправляючись на війну салдатушкі-брави рєбятушкі вихвалялися, що накостиляють хахлам.
От і збираються реалізувати обіцяне!
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28.05.2025 21:32 Відповісти
То шо, пального немає?! 🤡🥳🤗🤪🤣
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28.05.2025 21:33 Відповісти
Всі кацапи мають здохнути щоб х7йло, його діти та його банда жили у замках та мали яхти, літаки, гаинтокрили й ніколи не працювали. А хто не бажає здохнуть за х7йла та шайку - той "враг народа".
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28.05.2025 21:34 Відповісти
Раісся можєт ваєвать вєчно(с)...
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28.05.2025 21:36 Відповісти
Наші ждуни думають що так само не підуть на штурм Європи.
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28.05.2025 21:38 Відповісти
Так а шо не так то? Звичайне хРюське одноразове мʼясо, яке повинно здохнути
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28.05.2025 21:38 Відповісти
Ти диви, ще й тростини видали Одне не розумію навіщо? Могли і звичайні гіляки видать, все один кінец - чорний пакет
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28.05.2025 21:48 Відповісти
«Нравіцца нє нравіцца, штурм нє отмєняєцца...»
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28.05.2025 21:49 Відповісти
А уявляєте, що би було, якби їм заборонили гаваріть па русскі!
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28.05.2025 21:49 Відповісти
Голактіка би разридалась....
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28.05.2025 21:54 Відповісти
ну ***** ж вам підарам казав , що ідіть на штурм краще чім від горілки все одно здохнете так чи так
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28.05.2025 22:01 Відповісти
кабан найстрайшнішій(((
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28.05.2025 22:57 Відповісти
це вони на цьому відео вепендрюються. а після того заград загони влаштують їм "карусель для 500 ( і симулянтів) то побіжать в атаку навипередки.
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29.05.2025 00:46 Відповісти
 
 