4 519 25
Окупант обурюється, що четверо російських солдатів, з тростинами в руках, мають їхати на штурм. ВIДЕО
Один із військових РФ зафільмував чотирьох своїх "товаришів по службі", які, ледь стоячи на ногах, з тростинами в руках, мали вирушити на штурм українських позицій.
Автор відео коментує це з сарказмом та обуренням, не приховуючи шоку від "готовності" такої "штурмової групи", передає Цензор.НЕТ.
Топ коментарі
+13 ALEX SUROVV #593022
показати весь коментар28.05.2025 21:31 Посилання
+7 Алекс Мышкевич
показати весь коментар28.05.2025 21:19 Посилання
+6 Dmitriy Prudko
показати весь коментар28.05.2025 21:38 Посилання
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль
ото в пекло і кіздуйте !
.
Процесс лагідної українізації русскоязичних.
/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjz1p2V5MaNAxV3U1UIHY8pA9oQFnoECAkQAQ&url=https%3A%2F%2Fuk.wikipedia.org%2Fwiki%2F%25D0%259A%25D0%25BE%25D0%25B2%25D1%2596%25D0%25BD%25D1%258C%25D0%25BA%25D0%25B0&usg=AOvVaw0OpXhs68RvwwidPFqHpEZs&opi=89978449 Ковінька
/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjz1p2V5MaNAxV3U1UIHY8pA9oQFnoECAkQAQ&url=https%3A%2F%2Fuk.wikipedia.org%2Fwiki%2F%25D0%259A%25D0%25BE%25D0%25B2%25D1%2596%25D0%25BD%25D1%258C%25D0%25BA%25D0%25B0&usg=AOvVaw0OpXhs68RvwwidPFqHpEZs&opi=89978449 Кові́нька (зменшувальна форма від «ковеня́») - ціпок, палиця з загнутим кінцем, ґирлиґа.
От і збираються реалізувати обіцяне!