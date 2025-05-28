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Оккупант возмущается, что четверо российских солдат с тростями в руках должны ехать на штурм. ВИДЕО
Один из военных РФ снял четырех своих "сослуживцев", которые, едва стоя на ногах, с тростями в руках, должны были отправиться на штурм украинских позиций.
Автор видео комментирует это с сарказмом и возмущением, не скрывая шока от "готовности" такой "штурмовой группы", передает Цензор.НЕТ.
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+13 ALEX SUROVV #593022
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ото в пекло і кіздуйте !
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Процесс лагідної українізації русскоязичних.
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От і збираються реалізувати обіцяне!