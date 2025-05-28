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Оккупант возмущается, что четверо российских солдат с тростями в руках должны ехать на штурм. ВИДЕО

Один из военных РФ снял четырех своих "сослуживцев", которые, едва стоя на ногах, с тростями в руках, должны были отправиться на штурм украинских позиций.

Автор видео комментирует это с сарказмом и возмущением, не скрывая шока от "готовности" такой "штурмовой группы", передает Цензор.НЕТ.

Также смотрите: Украинские бойцы сорвали оккупантам эвакуацию танка и уничтожили бронированную ремонтно-эвакуационную машину. ВИДЕО

Автор: 

армия РФ (19578) россия (96038) штурм (533)


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Топ комментарии
+13
***** не потрібні ні каліки ні свідки.
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28.05.2025 21:31
+7
сказало пуйло : "в "рай !"

ото в пекло і кіздуйте !

.
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28.05.2025 21:19
+6
Наші ждуни думають що так само не підуть на штурм Європи.
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28.05.2025 21:38
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сказало пуйло : "в "рай !"

ото в пекло і кіздуйте !

.
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28.05.2025 21:19 Ответить
А шо то не правильно, я не понял? Фперёд в атаку, кабаны 😂
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28.05.2025 21:23 Ответить
Духовність та традиційні цінності виглядають у виконанні збоченців саме так!
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28.05.2025 21:43 Ответить
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28.05.2025 21:26 Ответить
Швейк - это противоположность этим тварям, так что эта карикатура здесь ни к чему..
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28.05.2025 21:46 Ответить
З ковіньками в руках.

Процесс лагідної українізації русскоязичних.

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28.05.2025 21:26 Ответить
Це називається "ціпок" - "трость" по собачому..
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28.05.2025 21:27 Ответить
Ну, якщо вже тру, то по скрєпному: «посох».
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28.05.2025 21:53 Ответить
Таджики замінять ванюшек..
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28.05.2025 21:29 Ответить
на их телках
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28.05.2025 21:55 Ответить
Це українське ІПСО !
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28.05.2025 21:29 Ответить
***** не потрібні ні каліки ні свідки.
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28.05.2025 21:31 Ответить
Певен, відправляючись на війну салдатушкі-брави рєбятушкі вихвалялися, що накостиляють хахлам.
От і збираються реалізувати обіцяне!
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28.05.2025 21:32 Ответить
То шо, пального немає?! 🤡🥳🤗🤪🤣
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28.05.2025 21:33 Ответить
Всі кацапи мають здохнути щоб х7йло, його діти та його банда жили у замках та мали яхти, літаки, гаинтокрили й ніколи не працювали. А хто не бажає здохнуть за х7йла та шайку - той "враг народа".
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28.05.2025 21:34 Ответить
Раісся можєт ваєвать вєчно(с)...
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28.05.2025 21:36 Ответить
Наші ждуни думають що так само не підуть на штурм Європи.
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28.05.2025 21:38 Ответить
Так а шо не так то? Звичайне хРюське одноразове мʼясо, яке повинно здохнути
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28.05.2025 21:38 Ответить
Ти диви, ще й тростини видали Одне не розумію навіщо? Могли і звичайні гіляки видать, все один кінец - чорний пакет
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28.05.2025 21:48 Ответить
«Нравіцца нє нравіцца, штурм нє отмєняєцца...»
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28.05.2025 21:49 Ответить
А уявляєте, що би було, якби їм заборонили гаваріть па русскі!
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28.05.2025 21:49 Ответить
Голактіка би разридалась....
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28.05.2025 21:54 Ответить
ну ***** ж вам підарам казав , що ідіть на штурм краще чім від горілки все одно здохнете так чи так
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28.05.2025 22:01 Ответить
кабан найстрайшнішій(((
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28.05.2025 22:57 Ответить
це вони на цьому відео вепендрюються. а після того заград загони влаштують їм "карусель для 500 ( і симулянтів) то побіжать в атаку навипередки.
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29.05.2025 00:46 Ответить
 
 