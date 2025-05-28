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Украинские бойцы сорвали оккупантам эвакуацию танка и уничтожили бронированную ремонтно-эвакуационную машину. ВИДЕО

Операторы дронов подразделения "Ivan Franko Group" в Донецкой области сорвали оккупантам эвакуацию танка. Захватчики попытались вывезти свой поврежденный танк, для чего пригнали свою бронированную ремонтно-эвакуационную машину. Оккупанты подцепили свой танк и попытались его оттащить, но в дело вмешались пилоты, которые дронами поразили вражескую БРЭМ.

Также были уничтожены несколько единиц легкового автотранспорта и грузовик, сообщает Цензор.НЕТ.

Смотрите: Силы обороны выследили и атаковали вражеский танк, пушку и укрытие противника. ВИДЕО

Автор: 

танк (2269) уничтожение (7165) Донецкая область (9920)


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Так чим же остання серія скінчилась, га?
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28.05.2025 21:08 Ответить
Ви просто супер, хлопці!!!
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28.05.2025 21:12 Ответить
 
 