Украинские бойцы сорвали оккупантам эвакуацию танка и уничтожили бронированную ремонтно-эвакуационную машину. ВИДЕО

Операторы дронов подразделения "Ivan Franko Group" в Донецкой области сорвали оккупантам эвакуацию танка. Захватчики попытались вывезти свой поврежденный танк, для чего пригнали свою бронированную ремонтно-эвакуационную машину. Оккупанты подцепили свой танк и попытались его оттащить, но в дело вмешались пилоты, которые дронами поразили вражескую БРЭМ.

Также были уничтожены несколько единиц легкового автотранспорта и грузовик, сообщает Цензор.НЕТ.

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