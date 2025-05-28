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Силы обороны выследили и атаковали вражеский танк, орудие и укрытия противника. ВИДЕО

Воины пограничного подразделения беспилотных авиационных систем "Феникс" уничтожили вражеский танк, орудие и укрытие противника.

В частности, на одном из ключевых направлений фронта операторы дронов в ходе боевых вылетов выследили перемещение вражеского танка, который несколькими точными ударами был уничтожен. Также пилоты нанесли поражение и уничтожили орудие, пехотинцев и укрытие противника, сообщает Цензор.НЕТ.

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Автор: 

армия РФ (19578) Госпогранслужба (6551) уничтожение (7165)


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