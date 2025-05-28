Оккупант, склонив голову, неподвижно сидит и принимает удар дрона-камикадзе прямо в голову. ВИДЕО

На одном из направлений фронта украинский дрон-камикадзе ликвидировал оккупанта. Солдат сидел прямо посреди поля, обессиленный и, похоже, сознательно не убегал от беспилотника.

Дрон приближался все ближе - и россиянин, не предпринимая ни одной попытки убежать или защититься, молча смотрит в землю. Мгновение - и точное попадание в голову ликвидировало захватчика, сообщает Цензор.НЕТ.

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