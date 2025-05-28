6 760 47
Оккупант, склонив голову, неподвижно сидит и принимает удар дрона-камикадзе прямо в голову. ВИДЕО
На одном из направлений фронта украинский дрон-камикадзе ликвидировал оккупанта. Солдат сидел прямо посреди поля, обессиленный и, похоже, сознательно не убегал от беспилотника.
Дрон приближался все ближе - и россиянин, не предпринимая ни одной попытки убежать или защититься, молча смотрит в землю. Мгновение - и точное попадание в голову ликвидировало захватчика, сообщает Цензор.НЕТ.
Топ комментарии
+13 Sergej
показать весь комментарий28.05.2025 19:01 Ссылка
+11 Серый Вовк
показать весь комментарий28.05.2025 18:47 Ссылка
+7 Daro Doro
показать весь комментарий28.05.2025 20:12 Ссылка
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Для входа по паролю, перейдите по ссылке
Использование имени пользователя в качестве логина больше не поддерживается!
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
іди пиши свої допису в рутуб, ватолюб
було б прикро давати москалям привід ставити пам'ятник чуваку який просто не зміг далі воювати.
кому цікаве питання як це коли не можеш вже воювати хоч ти на війні подивіться Наші матері, наші батьки (https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D1%96%D0%BC%D0%B5%D1%86%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%B0 нім. Unsere Mütter, unsere Väter), зрозумієте про що мова.
Я на брата в його перший місяк наорав, за те, що вони орка відпустили. А тут пілот точна знає що тре робити!!!
Слава ЗСУ!!!
Пішов, ще один московит сруськай, за отими 970.000 орками!!