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Оккупант, склонив голову, неподвижно сидит и принимает удар дрона-камикадзе прямо в голову. ВИДЕО

На одном из направлений фронта украинский дрон-камикадзе ликвидировал оккупанта. Солдат сидел прямо посреди поля, обессиленный и, похоже, сознательно не убегал от беспилотника.

Дрон приближался все ближе - и россиянин, не предпринимая ни одной попытки убежать или защититься, молча смотрит в землю. Мгновение - и точное попадание в голову ликвидировало захватчика, сообщает Цензор.НЕТ.

Также смотрите: Наши десантники уничтожили 2 пушки, склад БК и миномет российских захватчиков. ВИДЕО

Автор: 

армия РФ (19578) ликвидация (3663)


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Топ комментарии
+13
А міг сидіти дома з жінкою попивать брагу ходить по рибу і гриби а не пертися в Україну шукать міфічних фашистів і степана бандеру та вбивать і гвалтувать українців.Кацапи шукайте ворогів у себе серед депутатів чиновників поліції прокурорів суддів все зло від пропаганди і продажних чиновників ідіть до дому наводить порядки
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28.05.2025 19:01
+11
Ну теперь хоть шо то в той голове будет кроме ваты...
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28.05.2025 18:47
+7
та він закляк від страху на друзку і зажмурив очі з жаху.
іди пиши свої допису в рутуб, ватолюб
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28.05.2025 20:12
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28.05.2025 18:41 Ответить
Думає нахєра ті 7 тис. доларів від )(уйла взяв?
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28.05.2025 18:42 Ответить
А факт ли? 😂
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28.05.2025 18:43 Ответить
Ну теперь хоть шо то в той голове будет кроме ваты...
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28.05.2025 18:47 Ответить
А міг би здатись у полон та жити
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28.05.2025 18:52 Ответить
А міг сидіти дома з жінкою попивать брагу ходить по рибу і гриби а не пертися в Україну шукать міфічних фашистів і степана бандеру та вбивать і гвалтувать українців.Кацапи шукайте ворогів у себе серед депутатів чиновників поліції прокурорів суддів все зло від пропаганди і продажних чиновників ідіть до дому наводить порядки
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28.05.2025 19:01 Ответить
то не вороги їх, а наче боги! вони мріють такими бути...
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28.05.2025 20:27 Ответить
та він закляк від страху на друзку і зажмурив очі з жаху.
іди пиши свої допису в рутуб, ватолюб
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28.05.2025 20:12 Ответить
ті, хто ховається від мобілізації. чи пливуть через Тису - вони хоч визнають цінність свого життя, а ці тварини своє життя не цінують ніяк. Тому відвагу тут не тули, вона до баранів немає някого стосунку.
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28.05.2025 21:20 Ответить
Та це свіжезареганий максімка, який вважає що його дописи щось нове, але куратор впарив йому стару методичку, мабуть ще не вийшов із запою...
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28.05.2025 23:32 Ответить
Да обосрался он, видно же
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28.05.2025 21:30 Ответить
Это не смелость, это аппатия. Он сдался, просит о смерти - вышел на открытое место. Так будет с каждым рашистом - сдохнут.
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28.05.2025 21:37 Ответить
"Простой деревенский мужик" - не успел убить много бЕндеровцев и изнасиловат бЕндеровок, собственно говоря ради чего и подписал контракт. "Только обвинять его в чём-то не вижу оснований." Ворон ворону глаз не выклюет, так ведь кацап?
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28.05.2025 21:51 Ответить
Ніззя заходити на Цензор не знявши свої смердючі лапті, хоча і це не допоможе, від тебе кацапом смердить за пятсот кілометрів...
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28.05.2025 23:27 Ответить
"разве это жизнь?" (с)
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28.05.2025 20:06 Ответить
В душі він помер задовго до безпілотника. Сам проходив через таке.
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28.05.2025 20:06 Ответить
сподіваюся дрон не напартачив а підірвався.
було б прикро давати москалям привід ставити пам'ятник чуваку який просто не зміг далі воювати.
кому цікаве питання як це коли не можеш вже воювати хоч ти на війні подивіться Наші матері, наші батьки (https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D1%96%D0%BC%D0%B5%D1%86%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%B0 нім. Unsere Mütter, unsere Väter), зрозумієте про що мова.
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28.05.2025 20:55 Ответить
Це йому допомогли позбавитись від важких думок.
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28.05.2025 20:55 Ответить
Ну насправді радує, що дроноводи - справжні вояки!!!
Я на брата в його перший місяк наорав, за те, що вони орка відпустили. А тут пілот точна знає що тре робити!!!
Слава ЗСУ!!!
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28.05.2025 21:09 Ответить
почитай мій допис...чи ти ще один кацапотроль?
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28.05.2025 23:00 Ответить
Ваші останню коняку у яру доїдають...
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28.05.2025 23:39 Ответить
Не в голову, а в верхнюю сраку.
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28.05.2025 21:27 Ответить
Не нам судити. Але, дійсно, у полон його можна було взяти, для обміну ??
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28.05.2025 21:30 Ответить
Він не здавався.
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28.05.2025 23:48 Ответить
А більше боєздатної цілі не знайшли ніж бомж босий, а потім нам дронів не вистачає...
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28.05.2025 21:37 Ответить
Він знайде автомат, зрадіє що пруха пішла та піде когось вб'є. Навіщо ризикувати, підставляти когось на смерть?
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28.05.2025 23:50 Ответить
пілот зробив все правильно - тільки мертвий москаль стає хорошим...
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28.05.2025 22:00 Ответить
Все сталося,як і повинне було статися....Зовсім не дивують сюсюкання патентованих диванно-ухилянтських аналітиків щодо недопустимості глузування зі смерті,що це простий мужик,втомлений війною,дивиться в очі смерті...Таких і треба обов"язково ліквідовувати,такі втомлені війною прості мужики,коли їх влада,стають гіршими від найлютішого звіра,здатні на найжахливіші злодіяння! А так земля стала на крапельку чистішою....
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28.05.2025 22:53 Ответить
Пахмєльє?
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28.05.2025 23:10 Ответить
Музычка..Зачет)))
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29.05.2025 00:00 Ответить
Кара, окупанту московському, за їх злочини в Мирній Україні, з 2014 року!!
Пішов, ще один московит сруськай, за отими 970.000 орками!!
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29.05.2025 00:52 Ответить
 
 