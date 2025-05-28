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Наши десантники уничтожили 2 орудия, склад боеприпасов и миномет российских захватчиков. ВИДЕО
Бойцы 148-й отдельной артиллерийской Житомирской бригады Десантно-штурмовых войск Вооруженных Сил Украины уничтожили 2 орудия, склад БК и миномет оккупантов.
Новое видео работы украинских десантников уже распространяется по сети, сообщает Цензор.НЕТ.
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