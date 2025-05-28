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Наші десантники знищили 2 гармати, склад БК та міномет російських загарбників. ВIДЕО

Бійці 148-ої окремої артилерійської Житомирської бригади Десантно-штурмових військ Збройних Сил України знищили 2 гармати, склад БК та міномет окупантів.

Нове відео роботи українських десантників уже шириться мережею, повідомляє Цензор.НЕТ.

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