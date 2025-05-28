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На Курському напрямку прикордонники знищили укриття, артпозиції, вантажівку, телекомвежі, злітну позицію дрона. ВIДЕО
Оператори дронів 5-го прикордонного загону РУБпАК "Прайм" на Курському напрямку завдали результативних ударів по окупантах: знищено 7 укриттів, 2 артпозиції, бліндаж, вогневу точку, вантажівку, 2 телекомвежі, злітну позицію дрона й укриття пілотів.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, відповідне відео опубліковане у телеграм-каналі Держприкордонслужби.
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Серый Вовк
показати весь коментар28.05.2025 16:54 Відповісти Мені подобається 1 Посилання
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