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На Курском направлении пограничники уничтожили укрытия, артпозиции, грузовик, телекомвышки, взлетную позицию дрона. ВИДЕО

Операторы дронов 5-го пограничного отряда РУБпАК "Прайм" на Курском направлении нанесли результативные удары по оккупантам: уничтожено 7 укрытий, 2 артпозиции, блиндаж, огневую точку, грузовик, 2 телекомбашни, взлетную позицию дрона и укрытие плотов.

Как сообщает Цензор.НЕТ, соответствующее видео опубликовано в телеграм-канале Госпогранслужбы.

Смотрите: Оккупант стал претендентом на "премию Дарвина": он изо всех сил ударил дрон, который приземлился на поле. ВИДЕО

Автор: 

армия РФ (19578) Госпогранслужба (6551) уничтожение (7165)


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Хорошо, будем превращать курску волость в санитарную зону и не надо там никого жалеть, без сантиментов панове.
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28.05.2025 16:54 Ответить
 
 