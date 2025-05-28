На Курском направлении пограничники уничтожили укрытия, артпозиции, грузовик, телекомвышки, взлетную позицию дрона. ВИДЕО

Операторы дронов 5-го пограничного отряда РУБпАК "Прайм" на Курском направлении нанесли результативные удары по оккупантам: уничтожено 7 укрытий, 2 артпозиции, блиндаж, огневую точку, грузовик, 2 телекомбашни, взлетную позицию дрона и укрытие плотов.

Как сообщает Цензор.НЕТ, соответствующее видео опубликовано в телеграм-канале Госпогранслужбы.

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