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На Курском направлении пограничники уничтожили укрытия, артпозиции, грузовик, телекомвышки, взлетную позицию дрона. ВИДЕО
Операторы дронов 5-го пограничного отряда РУБпАК "Прайм" на Курском направлении нанесли результативные удары по оккупантам: уничтожено 7 укрытий, 2 артпозиции, блиндаж, огневую точку, грузовик, 2 телекомбашни, взлетную позицию дрона и укрытие плотов.
Как сообщает Цензор.НЕТ, соответствующее видео опубликовано в телеграм-канале Госпогранслужбы.
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Серый Вовк
показать весь комментарий28.05.2025 16:54 Ответить Мне нравится 1 Ссылка
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