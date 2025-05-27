Оккупант стал претендентом на "премию Дарвина": он изо всех сил ударил дрон, приземлившийся на поле. ВИДЕО

На одном из направлений фронта камера украинского дрона зафиксировала, как российский солдат бьет палкой беспилотник.

На видео видно, как на земле лежит поврежденный дрон. Оккупант, очевидно, решил добить беспилотник лично. Но буквально через секунду - взрыв. Мощная детонация подбрасывает все вокруг, а сам россиянин исчезает в облаке дыма, пыли и огня, передает Цензор.НЕТ.

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