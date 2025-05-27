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Новости Видео Ситуация на фронте
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Оккупант стал претендентом на "премию Дарвина": он изо всех сил ударил дрон, приземлившийся на поле. ВИДЕО

На одном из направлений фронта камера украинского дрона зафиксировала, как российский солдат бьет палкой беспилотник.

На видео видно, как на земле лежит поврежденный дрон. Оккупант, очевидно, решил добить беспилотник лично. Но буквально через секунду - взрыв. Мощная детонация подбрасывает все вокруг, а сам россиянин исчезает в облаке дыма, пыли и огня, передает Цензор.НЕТ.

Также смотрите: Российский солдат тщетно пытался сбить ударный дрон прикладом из автомата. ВИДЕО

Автор: 

армия РФ (19578) ликвидация (3657)


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Топ комментарии
+5
Ну так кацап думав шо дрон ше живий та вирішив шайтана добити
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27.05.2025 23:38
+5
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27.05.2025 23:48
+4
Як же ж тобі за кацапів болить. ))
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28.05.2025 00:11
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Це було феерічно.
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27.05.2025 23:34 Ответить
Ну так кацап думав шо дрон ше живий та вирішив шайтана добити
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27.05.2025 23:38 Ответить
Десь на болотах зраділа шмата в кокошнику: - Уррряяяя!!! Бєлая лада!!!!
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27.05.2025 23:40 Ответить
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27.05.2025 23:48 Ответить
Це символічний образ всієї балалайні на чолі з ×уйлом - несамовите самовипилювання з історії людської цивілізації.
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27.05.2025 23:51 Ответить
жаль,що московити не читають ваші глибоко дотепні жарти та високоінтелектуальні дописи, а то перестали постійно захоплювати нові території в Донецькій та Сумській областях. Для повного самообману треба дописати про армію беззубих бомжів на віслюках, про каву в ялті, мільйон дронів, останні ракети зі складів та неприступні фортеці в Дніпропетровській області .
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28.05.2025 00:06 Ответить
Як же ж тобі за кацапів болить. ))
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28.05.2025 00:11 Ответить
Шукаєш братів по розуму, дегенерате? ))
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28.05.2025 00:35 Ответить
 
 