Российский солдат тщетно пытался сбить ударный дрон прикладом автомата. ВИДЕО

Бойцы 3-й Отдельной штурмовой бригады на Харьковщине уничтожили два замаскированных танка, Starlink, а также ликвидировали вражескую пехоту.

Как сообщает Цензор.НЕТ, соответствующее видео опубликовано в телеграм-канале Бутусов Плюс.

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