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Российский солдат тщетно пытался сбить ударный дрон прикладом автомата. ВИДЕО

Бойцы 3-й Отдельной штурмовой бригады на Харьковщине уничтожили два замаскированных танка, Starlink, а также ликвидировали вражескую пехоту.

Как сообщает Цензор.НЕТ, соответствующее видео опубликовано в телеграм-канале Бутусов Плюс.

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Автор: 

армия РФ (19578) ликвидация (3657) 3-я Отдельная штурмовая бригада (437)


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збити ударний дрон прикладом з автомата

Та просто "прикладом автомата"!
Украйїнський мова йє дуже важке?
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27.05.2025 22:21 Ответить
Хана кацапу, більше серти не буде.
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27.05.2025 22:58 Ответить
картинка вполне героическая и эпическая. можно было и пощадить чувака хоть и москаль. эпически выглядит в бандане.
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28.05.2025 00:10 Ответить
 
 