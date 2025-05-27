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Российский солдат тщетно пытался сбить ударный дрон прикладом автомата. ВИДЕО
Бойцы 3-й Отдельной штурмовой бригады на Харьковщине уничтожили два замаскированных танка, Starlink, а также ликвидировали вражескую пехоту.
Как сообщает Цензор.НЕТ, соответствующее видео опубликовано в телеграм-канале Бутусов Плюс.
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Та просто "прикладом автомата"!
Украйїнський мова йє дуже важке?