Морские пехотинцы поразили российский бронеавтомобиль повышенной защищенности "Тайфун" стоимостью $2 млн. ВИДЕО

На одном из ключевых направлений аэроразведка и взвод БпАК 505-го отдельного батальона морской пехоты во время наблюдения обнаружили вражеский бронеавтомобиль, который приближался к нашим позициям.

В результате нанесенных точных ударов вражеская бронемашина получила поражения. Вражеской целью оказался бронеавтомобиль повышенной защищенности "Тайфун". Ориентировочная стоимость такой ББМ от $2 миллионов, информирует Цензор.НЕТ.

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