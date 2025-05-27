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Морские пехотинцы поразили российский бронеавтомобиль повышенной защищенности "Тайфун" стоимостью $2 млн. ВИДЕО

На одном из ключевых направлений аэроразведка и взвод БпАК 505-го отдельного батальона морской пехоты во время наблюдения обнаружили вражеский бронеавтомобиль, который приближался к нашим позициям.

В результате нанесенных точных ударов вражеская бронемашина получила поражения. Вражеской целью оказался бронеавтомобиль повышенной защищенности "Тайфун". Ориентировочная стоимость такой ББМ от $2 миллионов, информирует Цензор.НЕТ.

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Автор: 

армия РФ (19578) уничтожение (7165) ББМ (27)


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у зелених утирків усе тільки грошами вимірюется....
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27.05.2025 21:16 Ответить
Роман іди за руським кораблем.
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27.05.2025 21:23 Ответить
Уражено? Там столько барахла на этом хламе что с одного дрога его не уражить.
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28.05.2025 01:19 Ответить
 
 