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Морские пехотинцы поразили российский бронеавтомобиль повышенной защищенности "Тайфун" стоимостью $2 млн. ВИДЕО
На одном из ключевых направлений аэроразведка и взвод БпАК 505-го отдельного батальона морской пехоты во время наблюдения обнаружили вражеский бронеавтомобиль, который приближался к нашим позициям.
В результате нанесенных точных ударов вражеская бронемашина получила поражения. Вражеской целью оказался бронеавтомобиль повышенной защищенности "Тайфун". Ориентировочная стоимость такой ББМ от $2 миллионов, информирует Цензор.НЕТ.
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Roman Stambul
показать весь комментарий27.05.2025 21:16 Ответить Мне нравится 5 Ссылка
Виктор Ле #550890
показать весь комментарий27.05.2025 21:23 Ответить Мне нравится 3 Ссылка
Andrii Hluschenko
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