2 985 3
Морські піхотинці уразили російський бронеавтомобіль підвищеної захищеності "Тайфун", вартістю $2 млн. ВIДЕО
На одному із ключових напрямків аеророзвідка та взвод БпАК 505-го окремого батальйону морської піхоти під час спостереження виявили ворожий бронеавтомобіль, що наближався до наших позицій.
В результаті нанесених влучних ударів ворожа бронемашина зазнала уражень. Ворожою ціллю виявився бронеавтомобіль підвищеної захищеності "Тайфун". Орієнтовна вартість такої ББМ від $2 мільйонів, інформує Цензор.НЕТ.
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Roman Stambul
показати весь коментар27.05.2025 21:16 Відповісти Мені подобається 5 Посилання
Виктор Ле #550890
показати весь коментар27.05.2025 21:23 Відповісти Мені подобається 3 Посилання
Andrii Hluschenko
показати весь коментар28.05.2025 01:19 Відповісти Мені подобається 0 Посилання
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль