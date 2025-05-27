Морські піхотинці уразили російський бронеавтомобіль підвищеної захищеності "Тайфун", вартістю $2 млн. ВIДЕО

На одному із ключових напрямків аеророзвідка та взвод БпАК 505-го окремого батальйону морської піхоти під час спостереження виявили ворожий бронеавтомобіль, що наближався до наших позицій.

В результаті нанесених влучних ударів ворожа бронемашина зазнала уражень. Ворожою ціллю виявився бронеавтомобіль підвищеної захищеності "Тайфун". Орієнтовна вартість такої ББМ від $2 мільйонів, інформує Цензор.НЕТ.

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