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Морські піхотинці уразили російський бронеавтомобіль підвищеної захищеності "Тайфун", вартістю $2 млн. ВIДЕО

На одному із ключових напрямків аеророзвідка та взвод БпАК 505-го окремого батальйону морської піхоти під час спостереження виявили ворожий бронеавтомобіль, що наближався до наших позицій.

В результаті нанесених влучних ударів ворожа бронемашина зазнала уражень. Ворожою ціллю виявився бронеавтомобіль підвищеної захищеності "Тайфун". Орієнтовна вартість такої ББМ від $2 мільйонів, інформує Цензор.НЕТ.

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Автор: 

армія рф (17729) знищення (7477) ББМ (26)


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у зелених утирків усе тільки грошами вимірюется....
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27.05.2025 21:16 Відповісти
Роман іди за руським кораблем.
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27.05.2025 21:23 Відповісти
Уражено? Там столько барахла на этом хламе что с одного дрога его не уражить.
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28.05.2025 01:19 Відповісти
 
 